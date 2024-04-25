拍完彰化二水花旗木，繼續拍康乃馨花海！來到歷史人文氣息滿滿的彰化，除了必逛鹿港老街，當地還有不少復古打卡點，再加上近期4月中旬開始便是彰化康乃馨、金針花打卡點盛開的時期，現在來彰化賞花、拍美照正好，這次窩客島便整理7個彰化打卡點，讓你假日來彰化，超壯觀花海、復古打卡點全都拍過一輪。





近期來彰化一定要先衝「董家花田」，園內有千日紅、向日葵、海棠等超美花海可以觀賞，其中必拍的康乃馨花海今年更是提前盛開，各種顏色的花海都能一次收獲，而有著滿山金黃色花海的「虎山巖金針花」，花期一樣從4月中旬一路開到母親節前後，想要朝聖可得把握時間，除了季節限定的賞花點，彰化各處也有許多復古打卡點，像是「成美文化園」、「銘園庭園美術館」的日系庭園造景都是來彰化必拍的打卡點。





必拍彰化打卡點推薦：董家花田

部落客 如兒的悠閒食光 造訪 董家花田 說：

種植了康乃馨、非洲菊、菊花、洋結梗、粉黛亂子草、紅狼尾草、薫衣草等花卉。每一種花卉的花況都不一定，須以現場為主。在這裡先貼心提醒各位拍攝時請借位，勿碰觸或是攀折哦！<全文介紹>



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#董家花田

地址：彰化縣田尾鄉光復路四段161號

電話：0979-177-659







必拍彰化打卡點推薦：虎山巖金針花

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 虎山巖金針花 說：

花壇虎山巖金針花海讓你免跑花東追金針花，現在3萬多株的金針花海齊力綻放滿開中！滿山滿谷黃澄澄的金色花浪，美到讓人覺得非常浪漫無比<全文介紹>



#虎山巖金針花

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號







必拍彰化打卡點推薦：台灣銘園庭園美術館

部落客 西莉亞玩樂人生 造訪 台灣銘園庭園美術館 說：

規劃非常整齊，放眼望去鮮花盛開綠意盎然，一瞬間居然以為我們來到某處森林啦！園區藏樹主要以紫薇、日本/台灣羅漢松及真柏為主要樹種，若來這裡參觀的朋友看到喜歡的樹，非常歡迎跟工作人員洽詢喔！<全文介紹>



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#台灣銘園庭園美術館

地址：彰化縣田尾鄉三豐路102號

電話：0900-338-668







必拍彰化打卡點推薦：成美文化園

部落客 萍姐愛分享 造訪 成美文化園 說：

不得不說， 一走進園區，很訝異成美文化園整理得這麼好，園區的植栽、造景，完美的跟建築物結合，怎麼拍都好好看<全文介紹>



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#成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

電話：04-822-1166







必拍彰化打卡點推薦：北斗郡守官舍

部落客 Bernice的隨手筆記 造訪 北斗郡守官舍 說：

過去主要為日治時期北斗歷任郡守居住之宿舍。隨時代變遷，經不同時期之官員及行政人員居住，其建築維護良好，仍保有日式格局風貌<全文介紹>



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#北斗郡守官舍

地址：彰化縣北斗鎮地政二巷18號

電話：04-887-3038







必拍彰化打卡點推薦：溪湖糖廠

部落客 優尼太太 造訪 溪湖糖廠 說：

『溪湖糖廠』帶給我的是滿滿的日本風味，結合 66 Cheesecake的日式木屋冰廠，人手一支的彩虹巨無霸北海道冰淇淋、林蔭中的日式生吐司專賣店，伴隨著榕樹氣根的隨風搖曳，彷彿置身日本<全文介紹>



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#溪湖糖廠

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號

電話：04-885-2111







必拍彰化打卡點推薦：中興莊眷村文創園區

部落客 Kiwi 造訪 中興莊眷村文創園區 說：

彰化中興莊是個保留完整的眷村，在民國29年國共內戰末期，由青島地區撤退來台的青島保安旅官的官兵與家眷住在中興莊中，遷移後沈寂十多年又再賦予中興莊的新生命<全文介紹>



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#中興莊眷村文創園區

地址：彰化縣彰化市中山路二段790巷



