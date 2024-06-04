「酸菜魚」來自重慶的經典川菜，憑藉其酸香麻爽的獨特口感，迅速贏得廣大饕客的喜愛。由台中爆火的「刁民酸菜魚」，為台灣帶來一股酸菜魚熱潮，不僅藉著人氣將店開往台北，更使豐富多樣的酸菜魚餐廳如雨後春筍般插旗台灣各地。這次，窩客島就為你整理了13家「人氣酸菜魚」，無論是重口味的酸香麻辣，還是酸甜口感的番茄魚，都能滿足你的味蕾。





酸菜魚以泡椒、辣椒及花椒調味，加上高湯、酸菜與新鮮魚片燉煮，最後潑上熱油，酸爽帶勁，開胃又下飯。排不到「刁民」沒關係，這些店絕絕對值得一試。「池來的幸福-下飯酸菜魚」堪稱巨無霸臉盆，超適合揪朋友聚餐！一個人想吃也不用擔心，「赤初小酸菜魚」最低168元就能享用酸菜魚，搭配鹽滷豆花，幸福感瞬間拉滿。





酸菜魚推薦推薦：吾二 酸菜魚

部落客 阿華田 說：

獨創「吾二冬蔭魚」，酸爽夠味且香氣十足，不嗜辣的朋友一定要試試。一眼看過去有滿滿的烏鱧魚片，口感軟嫩中帶有膠質感，沒腥味也無魚刺，可以放心大口吃！湯頭部分，充滿芝麻、花椒、酸菜及大骨香氣，酸得剛好、麻得舒服，辣味也能自行調整，小辣還蠻順口的，整體非常下飯！<全文介紹>



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#吾二 酸菜魚

電話：02 2778 8892

地址：台北市大安區忠孝東路四段205巷7弄5號







酸菜魚推薦推薦：叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚

部落客 橘子亂說話 說：

泡椒酸菜魚與老火酸白菜魚是叁加叁經典的兩款酸菜魚口味，愛吃辣的人必點泡椒酸菜魚，整鍋加入十足的辣椒花椒，湯頭濃郁而且充滿椒麻感，吃很辣的人還可以再調整辣度，滿足你對辣的渴望！<全文介紹>



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#叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚

電話：02 2381 0008

地址：台北市萬華區昆明街84號







酸菜魚推薦推薦：姥姥酸菜魚

部落客 踢小米 說：

店家選用產地直送新鮮大白菜，經由姥姥傳承30年的獨家秘醃酸菜工序，搭配肉質細嫩的烏鱧魚，起鍋前淋上爆香過的花椒油、蒜頭與芝麻，最後撒上辣椒乾、蔥花及香菜點綴就完成了...<全文介紹>



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#姥姥酸菜魚

電話：台北市中正區北平西路3號2樓

地址：0936 621 760







酸菜魚推薦推薦：老梗談 鐵鍋燉魚/酸菜魚

部落客 安妮 Anny 說：

和外面許多酸菜魚不同，自家醃漬84天的秘罈酸菜，結合濃郁蒜味，酸中帶麻、尾韻香辣，辣度沒有很高，多是酸與麻的口感，吃起來很舒服的辣度～魚肉鮮嫩，配上酸麻帶辣的香氣，非常的涮嘴～特愛裡頭的四川粉條，吸足湯底、軟Q口感...<全文介紹>



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#老梗談 鐵鍋燉魚/酸菜魚

電話：04 8339310

地址：彰化縣員林市大同路二段22號







酸菜魚推薦推薦：赤初小酸菜魚

部落客 阿華田 說：

一個人也能吃酸菜魚！而且價格超親民，這「金湯酸菜魚」是我吃過最清爽的酸菜魚，但一樣很開胃下飯，撒上菊花瓣的金黃色澤湯頭，酸、辣、麻調味剛剛好，口味上不會太重，基本配料有寬粉、筍絲、金針菇、青菜、木耳、豆枝等等，口感很豐富...<全文介紹>



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#赤初小酸菜魚

電話：02 2277 6683

地址：新北市新莊區立信五街14號







酸菜魚推薦推薦：池來的幸福-下飯酸菜魚

部落客 Panda's Paradise 說：

巨無霸臉盆酸菜魚真的很吸睛！池來的幸福主推下飯酸菜魚和濃香金湯魚，選用新鮮烏鱧魚並搭配客家傳統工法醃製酸菜「蹺痀菜」，加上用大骨、雞骨、魚骨熬製而成的濃郁高湯，還可以加點喜歡的配料...<全文介紹>



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#池來的幸福-下飯酸菜魚

電話：03 427 5271

地址：桃園市中壢區九和六街76號







酸菜魚推薦推薦：溜溜酸菜魚專賣店

部落客 Alma Lee 說：

一大盤招牌酸菜魚很誘人！酸菜特別選用雲林農家自種醃漬酸菜，加豬油炒香，接著加入特製小米泡椒、朝天椒，與高粱釀造6%天然醋熬一起煮香，最後加入雞骨、洋蔥、白蘿蔔與大白菜熬煮2小時的高湯～選用營養價值高烏鱧魚！口感鮮嫩滑口，加酸麻香辣湯頭，一送桌立刻吃油條好酥脆！油條也能多蘸點酸菜魚湯一起吃，多層次口感好吃～<全文介紹>



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#溜溜酸菜魚專賣店

電話：03 280 5373

地址：桃園市中壢區元化路357號8樓







酸菜魚推薦推薦：錄鼎記魚頭酸菜魚

部落客 Viva Wei 說：

「錄鼎記魚頭酸菜魚」不只有特色也很有實力的酸菜魚火鍋，若單人來用餐也有小份的酸菜魚或是經典主食等品項可選擇唷！這比臉盆還大的鮮青花椒魚頭真的是超氣派的啦！大頭魚是使用完全無汙染的曾文水庫魚，因為是水庫魚，所以吃起來沒有土味...<全文介紹>



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#錄鼎記魚頭酸菜魚

電話：03 427 5252

地址：桃園市中壢區新生路211號







酸菜魚推薦推薦：咱們 酸菜魚

部落客 大手牽小手。玩樂趣 說：

招牌推薦川味老壇酸菜魚，是使用肉質細緻的烏鱧魚，獨門秘製的老壇酸菜酸香味超足，而且口感也很水嫩香脆。我覺得加了肉片整體的豐富度跟風味更佳，而且牛肉跟酸香鮮辣不油膩的魚湯超級合拍，單喝開胃，配飯更是一絕，裡面還有加粉條唷，不唬爛，光這道川味老壇酸菜魚我就配了兩大碗的飯...<全文介紹>



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#咱們 酸菜魚

電話：03 426 8073

地址：桃園市中壢區九和一街18號2號樓之11







酸菜魚推薦推薦：春囍打邊爐

部落客 算命的說我很愛吃 說：

不只有正宗口味的酸菜魚，融入自家拿手的火鍋方式邊煮邊吃，還推出獨家新口味「螺螄粉酸菜魚」，獨特迷人的香氣，加上Q彈魚皮，所有喜愛的嚐鮮或愛好酸菜魚、螺螄粉的 粉絲朋朋們千萬不要錯過！<全文介紹>



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#春囍打邊爐

電話：04 2422 5112

地址：台中市北屯區崇德十路一段465號







酸菜魚推薦推薦：享漁鐵鍋酸菜魚

部落客 艾瑞絲的吃貨日常 說：

喜歡吃重口味的人一定要收藏享漁鐵鍋酸菜魚。鍋底總共有八種口味選擇非常多，上桌時還會附一個小燭台加熱，慢慢吃也不會涼掉。酸菜魚鍋底裡的酸菜酸香十足，搭配些許的辣度超開胃！魚肉肉量多，肉質細緻厚實、鮮美滑口，鍋底多種配料很有飽足感...<全文介紹>



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#享漁鐵鍋酸菜魚

電話：04 2310 0033

地址：台中市西屯區大墩十八街118號







酸菜魚推薦推薦：孃家川菜館

部落客 YUNO的吃喝玩樂日記 說：

使用台灣新鮮的鱸魚，帶皮魚肉肉質滑嫩鮮美，搭配上四川秘製的配菜、酸菜、香菜、紅辣椒以及自家熬煮的湯頭，每一個細節都顯示了這道菜的精湛工藝和風味豐富。四川冰粉，台灣難得一見的美味甜品！冰粉加上黑糖和白芝麻的調味，讓口感更加豐富，帶有淡淡的黑糖香，完美迎合夏日的天氣，是一道絕佳的清涼甜點...<全文介紹>



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#孃家川菜館

電話：04 2233 1663

地址：台中市北屯區昌平路一段29號







酸菜魚推薦推薦：鯤鯤酸菜魚KUNKUN

部落客 高雄旅遊王 說：

酸菜魚上桌前需要先嗆過滾湯的花椒油，讓整體的香麻味提升了一個檔次。店家使用的是烏鱧魚，這種魚我還是第一次吃到呢，吃起來很厲害，有點像石斑魚，但沒有那麼的硬，也不是常見的鱸魚那的軟，吃起來完全不會腥...<全文介紹>



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#鯤鯤酸菜魚KUNKUN

電話：07 555 1717

地址：高雄市鼓山區裕誠路1683號



