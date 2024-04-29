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剛好爸媽去中國玩，想再吃吃酸菜魚，一查才發現這家隱藏在員林的老梗談！和爸媽去遶境後，隔天便來彰化吃這家鐵鍋燉魚/酸菜魚！吃了驚為天人，怎麼這麼好吃～主打整尾的燉魚，鐵鍋燉魚先蒸後燉，湯底的香氣更是道地，且非常澎湃！

老梗談 鐵鍋燉魚/酸菜魚-員林店 (粉專)

📍彰化縣 員林市大同路二段22號

☎️04 833 9310

🕰週一至週日 11:00~15:00/17:00~23:00

+Line: https://page.line.me/145llddu

老梗談 鐵鍋燉魚/酸菜魚-員林店 交通及地理位置

員林市大同路上是一級戰區，有超多家火鍋店，但就這麼一家特色的酸菜魚、鐵鍋燉魚！旁邊有付費停車場，交通算是很方便～店內整體以鮮紅色為主，十分吸睛

老梗談 鐵鍋燉魚/酸菜魚-員林店 菜單

老梗談特色是結合東北的鐵鍋燉魚、湖南蒸魚頭、重慶烤魚等製作，取樣多重料理手法之優點，將魚肉肉汁更好的鎖住。除了最近很夯的酸菜魚外，招牌就是這道熊掌燉魚，超大肋排與整尾魚的雙主食組合，價位大概落在418-998之間，會額外收取10%服務費！

老梗談 鐵鍋燉魚/酸菜魚-員林店 餐點

熊掌燉魚-紅顏蕃茄燉魚 NT.998 不客觀推薦★★★★★

這系列是我最推薦的！不愛吃辣的朋友，可以跟我們一樣點番茄口味～這道是現點現做、每日限量，建議來之前可以先預約！鐵鍋燉魚不是單純的烤魚，採取「先蒸後燉」，等於長沙蒸魚+重慶烤魚，因此魚肉更加鮮嫩多汁～不僅有重慶麻辣、酸菜、花椒、紅燒番茄，還有創意的南洋與泰式。

有些番茄的料理會過於凸顯番茄的鮮甜與酸度，有時吃起來很強烈，但老梗談的番茄非常溫潤，將酸甜煮的更加圓滑飽滿，淡香氣息都被魚肉吸收。香草豬肋排浸至獨家蜜釀肋排醬中8小時，再經炭火燒烤，完全不乾柴，紮實耐嚼，越嚼香氣越是明顯。

肋排、燉魚底下，還有四川粉條、豆腐等配料，你也能自己加點肉片、變成小火鍋，，一魚二吃、一鍋二味！

老梗談 酸菜魚-雙人鍋 NT.656 不客觀推薦★★★★★

酸菜魚有個人鍋及雙人鍋，基本會有金針菇、木耳、豆皮、川丸子、四川粉條，老油條則是另外附上！和外面許多酸菜魚不同，自家醃漬84天的秘罈酸菜，結合濃郁蒜味，酸中帶麻、尾韻香辣，辣度沒有很高，多是酸與麻的口感，吃起來很舒服的辣度～

魚肉鮮嫩，配上酸麻帶辣的香氣，非常的涮嘴～特愛裡頭的四川粉條，吸足湯底、軟Q口感，也是來到老梗談必吃的菜色！

麻辣滷鴨血 NT.88 不客觀推薦★★★★★

不是常見的嗆辣型，而是淡雅的麻香，蘊含些許辣度，Q彈微辣、非常剛好！

喇舌口水雞 NT.188 不客觀推薦★★★★★

是麻辣水煮魚的底料再調和過，因此擁有豐富的麻辣香氣，和其他比起來算是中辣辣度，其中些許的麻感襯托，吃起來很爽快！

健脾烏梅汁 NT.58 不客觀推薦★★★★★

他們連烏梅汁都好好喝！自製的烏梅汁，酸甜、回甘解膩。

一頓飯下來，爸媽讚不絕口！從來沒想到彰化員林竟有一家這麼好吃、道地的鐵鍋燉魚和酸菜魚！和許多店家不同，從大陸運來食材、自己調製，香氣飽滿、豐富的香氣層次，口味絕對是獨一無二！祕罈酸菜魚、麻辣魚、花椒魚、番茄魚、金湯魚……共有8種魚火鍋，總能找到自己喜歡的～