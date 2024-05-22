酸菜魚戰場殺到新竹市了

連鎖品牌「姥姥酸菜魚」插旗新竹巨城，店家選用產地直送新鮮大白菜，經由姥姥傳承30年的獨家秘醃酸菜工序，搭配肉質細嫩的烏鱧魚

喜愛吃酸菜魚的小米當然要來品嚐看看~

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👉姥姥酸菜魚位置

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姥姥酸菜魚位於巨城7樓，壽司郎前。

👉姥姥酸菜魚環境介紹

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裝潢以紅色系為主，帶點復古感，有2-4人的座位及大圓桌

店家選用產地直送新鮮大白菜，經由姥姥傳承30年的獨家秘醃酸菜工序，搭配肉質細嫩的烏鱧魚，起鍋前淋上爆香過的花椒油、蒜頭與芝麻，最後撒上辣椒乾、蔥花及香菜點綴就完成了

👉姥姥酸菜魚菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點以酸菜魚為主，搭配小菜、飲品，酸菜魚大份(2-3人份)800多元不便宜喔！

一個人吃的話有單人獨享餐388元，價格上比較能接受啦

店內提供免費熱飲無限暢飲，有陳皮、甘甜梅和洛神花，可以自已調配喜歡的風味

熱水沖泡後建議等5分鐘以上讓茶入味，酸V帶甘甜的風味，吃重口味的酸菜魚喝上一杯挺解膩的

👉姥姥酸菜魚用餐心得分享

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因為小結巴愛吃酸菜魚，所以小米帶她來吃高檔酸菜魚，看看跟平價版酸菜魚有哪些差別 XD

姥姥酸菜魚/辣(大份 818元) 雖然不便宜，不過份量挺多的，有烏鱧魚、腐竹、貢丸、金針菇、寬粉等食材

酸菜魚上桌後，2人桌稍小，點大份酸菜魚的話桌面會有點擠，點其他小菜的話就不夠放啦

口味類似刁民酸菜魚和太二酸菜魚，偏重口味，不吃太麻的朋友建議選小麻小辣

今天小米選標準麻度和辣度，以台灣人來說偏麻、中小辣的辣度~

因為湯頭偏重口味，不建議拿來喝。

讓小米想到之前在中壢SOGO吃到的溜溜酸菜魚，湯頭改良過適合台灣人口味，屬於清爽酸甜可以喝的湯頭喔

烏鱧魚挺嫩的，吸附湯頭很夠味

豬梅花挺嫩的，吸附湯汁很下飯。

貢丸口感偏軟，對新竹人來說新竹貢丸真的比較強

以大份的魚肉來說份量挺多的，沒有很餓的話會吃不完。

打包店家會收包材費20元喔！

吃酸菜魚必須加點極Q米飯(20元)，將料堆滿滿的，又麻又辣真的挺過癮的

油條(48元)屬於偏軟的口感，如果脆一點就更好了。

台灣水果茶(65元)挺不錯的，微甜帶果香，口感清爽很解辣

這是其他桌點的單人獨享餐，胃口小的話可以兩人分享，不僅比較划算、放在桌面也比較剛好

👉姥姥酸菜魚營業時間地址

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🌟店家資訊：姥姥酸菜魚 新竹巨城店

🏠地址：新竹市東區中央路229號7樓

☎電話：03 535 3154

⏰營業時間：週日至週四 11:00-21:30

週五、六 11:00-20:00

粉絲團：姥姥酸菜魚

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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