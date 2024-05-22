酸菜魚戰場殺到新竹市了
連鎖品牌「姥姥酸菜魚」插旗新竹巨城，店家選用產地直送新鮮大白菜，經由姥姥傳承30年的獨家秘醃酸菜工序，搭配肉質細嫩的烏鱧魚
喜愛吃酸菜魚的小米當然要來品嚐看看~
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👉姥姥酸菜魚位置
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姥姥酸菜魚位於巨城7樓，壽司郎前。
👉姥姥酸菜魚環境介紹
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裝潢以紅色系為主，帶點復古感，有2-4人的座位及大圓桌
店家選用產地直送新鮮大白菜，經由姥姥傳承30年的獨家秘醃酸菜工序，搭配肉質細嫩的烏鱧魚，起鍋前淋上爆香過的花椒油、蒜頭與芝麻，最後撒上辣椒乾、蔥花及香菜點綴就完成了
👉姥姥酸菜魚菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
餐點以酸菜魚為主，搭配小菜、飲品，酸菜魚大份(2-3人份)800多元不便宜喔！
一個人吃的話有單人獨享餐388元，價格上比較能接受啦
店內提供免費熱飲無限暢飲，有陳皮、甘甜梅和洛神花，可以自已調配喜歡的風味
熱水沖泡後建議等5分鐘以上讓茶入味，酸V帶甘甜的風味，吃重口味的酸菜魚喝上一杯挺解膩的
👉姥姥酸菜魚用餐心得分享
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因為小結巴愛吃酸菜魚，所以小米帶她來吃高檔酸菜魚，看看跟平價版酸菜魚有哪些差別 XD
姥姥酸菜魚/辣(大份 818元) 雖然不便宜，不過份量挺多的，有烏鱧魚、腐竹、貢丸、金針菇、寬粉等食材
酸菜魚上桌後，2人桌稍小，點大份酸菜魚的話桌面會有點擠，點其他小菜的話就不夠放啦
口味類似刁民酸菜魚和太二酸菜魚，偏重口味，不吃太麻的朋友建議選小麻小辣
今天小米選標準麻度和辣度，以台灣人來說偏麻、中小辣的辣度~
因為湯頭偏重口味，不建議拿來喝。
讓小米想到之前在中壢SOGO吃到的溜溜酸菜魚，湯頭改良過適合台灣人口味，屬於清爽酸甜可以喝的湯頭喔
烏鱧魚挺嫩的，吸附湯頭很夠味
豬梅花挺嫩的，吸附湯汁很下飯。
貢丸口感偏軟，對新竹人來說新竹貢丸真的比較強
以大份的魚肉來說份量挺多的，沒有很餓的話會吃不完。
打包店家會收包材費20元喔！
吃酸菜魚必須加點極Q米飯(20元)，將料堆滿滿的，又麻又辣真的挺過癮的
油條(48元)屬於偏軟的口感，如果脆一點就更好了。
台灣水果茶(65元)挺不錯的，微甜帶果香，口感清爽很解辣
這是其他桌點的單人獨享餐，胃口小的話可以兩人分享，不僅比較划算、放在桌面也比較剛好
👉姥姥酸菜魚營業時間地址
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🌟店家資訊：姥姥酸菜魚 新竹巨城店
🏠地址：新竹市東區中央路229號7樓
☎電話：03 535 3154
⏰營業時間：週日至週四 11:00-21:30
週五、六 11:00-20:00
粉絲團：姥姥酸菜魚
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