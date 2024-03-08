關於鯤鯤酸菜魚的兩三事

位於裕誠路上，融入了台灣元素的酸菜魚是主打，不吃辣的人有梅子魚選擇。品牌主題以一隻看似鯨魚，但其實是「鯤」，鯤是種傳說的大魚，還可變化成飛鳥，在台灣地名也常用到這個字呢。

鯤鯤酸菜魚的店內外環境

店內環境融入了品牌寶島與豐盛的大魚主題，舒適優雅的用餐環境，處處加入了台灣早期老件元素，例如鐵花窗、老家具等等，抬頭一看，還有竹編的大吊燈，這可是來自嘉義的老師傅手工編而成，讓店內環境點綴了許多古早味的氛圍。

鯤鯤酸菜魚菜單

鯤鯤酸菜魚菜色介紹

酸菜魚 528元 / 1-2人份

選用高品質烏鯉魚，搭配台灣酸菜心，東部有機小農手工製無額添加物製成的酸蘿蔔，以及由漢源花椒、青花椒、青泡椒熬製的湯頭，口感酸、麻、香、辣，湯頭開胃不膩口。



▲▼酸菜魚上桌前需要先嗆過滾湯的花椒油，讓整體的香麻味提升了一個檔次。



▲▼店家使用的是烏鱧魚，這種魚我還是第一次吃到呢，吃起來很厲害，有點像石斑魚，但沒有那麼的硬，也不是常見的鱸魚那的軟，吃起來完全不會腥。



▲湯頭酸辣開胃，有來自酸菜的酸，可以去除魚的腥味，增加清爽口感，來自辣椒的辣，能刺激味蕾，讓人食慾大開，有來自花椒、薑、蒜的香，增加湯頭的層次感，有來自魚的鮮，讓湯頭更加的美味！



▲酸菜脆脆的口感很好，不會有鹹澀的感覺，入口充滿了酸甜濃香的滋味。



▲因為我比較不吃辣，所以店員還很貼心的提供自家熬煮的高湯，真是貼心呀，給你100分！

梅子魚 528元 / 1-2人份

不吃辣的人或小朋友可以吃這道梅子魚，使用嘉義梅山的紫蘇梅與梅嶺的梅子入湯。

配料 - 腐竹 30元

配料 - 手工豬肉丸 45元

配料 - 台灣豬五花 60元



▲有魚有肉真是一大享受呀！尤其使用台灣豬五花，與酸菜魚的搭配更是一絕，豬肉口感Q彈有緻。

配料 - 霜降牛五花 60元

配料 - 老油條 45元



▲老油條比年輕的油條更能吸收湯汁的美味，咕嚕入口，大呼過癮！

配料 - 雲耳 30元

配料 - 金針菇 30元

雄愛呷 - 銷魂口水雞 278元



▲▼口水雞是川菜中經典的涼拌菜餚，看似平凡的口水雞，卻隱藏藏無窮的韻味與爆發力呢！尤其是選用台灣的土雞肉，入口能會有皮的Q彈與涼感， 肉的部份鮮甜細緻，在口中似乎還能感受到他的活力呢。醬汁是以青花椒、紅花椒、特製辣油與特調醬料製成，不會太過鹹辣，與雞肉無間的搭配，我很喜歡的一道料理。

雄愛呷 - 椒麻滷牛腱 188元



▲▼椒麻滷牛腱是川菜中常見的滷味菜餚。鯤鯤酸菜魚的椒麻滷牛腱，選用澳洲牛腱肉，透過精選中材滷至過後，再搭配上陳年豆瓣醬拌炒，結合牛肉原湯製成滷汁，長時間滷製而成。上方淋醬以刀口辣椒、朝天椒、大袍椒跟特殊新香料製而成，香氣四溢，讓人食指大動。

雄愛呷 - 虎皮鳳爪 118元



▲▼鯤鯤酸菜魚的虎皮鳳爪，需透過多道工序製作，先川燙、後油炸，讓表皮呈現虎皮狀，再選用特製中藥材辛香料製成滷料滷製。Q彈口感，開胃又下飯，讓人吮指回味。

雄愛呷 - 紅油炒手 118元



▲紅油抄手是川菜中經典的小吃。抄手Q彈，淋醬以青花椒、紅花椒、特製辣油、醬油、醋調製而成，清爽帶香麻感，滑順可口。

雄賀呷 - 燒椒皮蛋 98元



▲▼燒椒皮蛋是一道創意川菜。鯤鯤酸菜魚的燒椒皮蛋，選用台灣皮蛋，搭配透直火燒烤的紅辣椒、青龍椒，去皮後切拌上醬汁，淋在皮蛋上。皮蛋吸附上麻辣醬汁，冷熱皆宜，是皮蛋料理的終極吃法！

雄賀呷 - 麻花冷豆腐 88元



▲選用芙蓉豆腐，搭配麻花醬汁，麻花醬汁由芝麻醬、袍花椒與辣油製而成。麻香開胃，清爽解膩，非常適合當作開胃菜享用。

花雕拌麵 98元



▲▼花雕拌麵是鯤鯤酸菜魚的招牌麵食。麵條選用圓拉麵，拌上由芝麻醬、油潑辣子、辣油與大紅袍花椒製成的醬汁，香氣四溢。上桌前再撒上花生碎與酸豆，增添更多口感與層次。最後可將陳花雕酒淋上，帶有濃濃的花雕酒香，拌入麵體讓口味更上一個層次。

香鑽米飯 18元 / 半碗 9元



▲▼香鑽米飯選用高雄在地147金賞冠軍米，Q彈有香。並使用飯石礦水蒸煮，讓米飯更加香Q可口，尤其是香鑽米飯與酸菜魚的搭配，也是許多饕客的最愛。

冷菜 - 涼拌四季豆 68元

脆皮小酥肉 118元



▲▼脆皮小酥肉選用台灣雪花豬，肥瘦比28。高溫油炸過後，外酥內嫩，沒有絲毫油膩感。搭配上特製辣椒粉，增添更多風味。

梅酒綠茶 130元



▲梅酒綠茶以酸甜梅子綠茶加入脆梅配上梅酒，杯口沾上梅粉。酸甜的梅子滋味與綠茶的清香完美融合，再加上梅酒的香氣，令人沁人心脾。

莫香青梅釀 120元



▲莫香青梅釀是一款無酒精的梅酒綠茶，尾韻帶有梅酒香氣。梅香四溢，回味無窮。

鳳梨雪花冰 80元



▲鳳梨雪花冰選用台灣鳳梨熬製的鳳梨醬，搭配上茉香綠茶口味的冰沙。鳳梨的清甜與綠茶的清香完美融合，清甜解膩。

仙草雪花冰 80元



▲▼仙草雪花冰由仙草汁製成的雪花冰，底部鋪滿滿滿的仙草凍，上方淋上仙草鹹奶蓋。鹹甜的滋味交織，層次豐富。

免費自助吧



▲免費自助吧提供了冷熱開水，還可以DIY加入凍皮與洛神花，做法一杯溫熱的飲品哦。

鯤鯤酸菜魚營業資訊



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