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【錄鼎記魚頭酸菜魚】比臉盆還大的魚頭酸菜魚！與眾不同的魚頭火鍋！

2023-12-16 17:15:03 Viva Wei 人氣：107
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Viva Wei

發表篇數：395篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：錄鼎記魚頭酸菜魚
phone03-3637-535
place桃園市八德區介壽路一段909號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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桃園八德美食「錄鼎記魚頭酸菜魚」，不只有特色也很有實力的酸菜魚火鍋，這比臉盆還大的魚頭酸菜魚，魚頭大，肉也嫩！若單人來用餐也有小份的酸菜魚或是經典主食等品項可選擇唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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錄鼎記魚頭酸菜魚

▋地址：桃園市八德區介壽路一段909號

▋電話：03-3637535

▋營業時間：週一至週日11:30-凌晨02:00

▲「錄鼎記魚頭酸菜魚」於2023年12月5日全新開幕，開車前來可以將車輛停放在附近的收費停車場，距離都不超過5分鐘腳程，停車還算是便利！

．八德區大湳公有停車場（距離店家300公尺）－步行4分鐘可到店

．大忠國小地下停車場（距離店家450公尺）－步行5分鐘可到店

▲「錄鼎記魚頭酸菜魚」的內用座位區，踏進門以後的主要用餐區皆為4人坐的位置，往裡面一點走則有2張4人桌和2張6人桌，若人數比較多，則可以坐在裡面這個區塊用餐！

▲桌面上有QR CODE可以掃描，可以加入店家的LINE、加入新會員、外帶訂餐等～

 

【錄鼎記魚頭酸菜魚｜完整菜單MENU】

▲這是「錄鼎記魚頭酸菜魚」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

 

【錄鼎記魚頭酸菜魚｜下飯好吃的酸菜魚火鍋】

▲錄鼎記的魚料理主要有鮮青花椒、麻辣、老罈酸菜、番茄這四種口味，如果喜歡吃辣的朋友可以吃鮮青花椒或麻辣口味，喜歡酸一些就吃老罈酸菜，不吃辣就吃番茄魚👌

 

【檸檬小卷沙拉188元】

▲開胃菜肯定要來份檸檬小卷沙拉阿！小卷口感Q彈很新鮮，搭配特製醬料和檸檬，再灑上一些葡萄包，酸酸甜甜的風味，吃起來特別開胃🥰

 

【皇帝口水雞268元】

▲皇帝口水雞選用去骨的雞腿肉，並用半舒肥的方式料理，口感吃起來特別軟嫩！底部還加了些小黃瓜，搭在一起享用去油又解膩😘

 

【鮮青花椒魚頭（大盛）488元*2】

▲魚頭鍋端上桌後，會請客人自行點火，因為在點火那一剎那的璀璨火光，代表著財富之火，也象徵著店家祝福大家都可以紅紅火火，鴻運當頭😍

▲魚頭燴麵是額外單點的，單點價格48元，他其實就是灑了白芝麻的緞帶麵，麵條口感蠻Q的，泡在湯裡麵煮一會兒，讓麵條充分吸收湯汁後就可以直接夾起來吃囉👌

▲這比臉盆還大的鮮青花椒魚頭真的是超氣派的啦！大頭魚是使用完全無汙染的曾文水庫魚，因為是水庫魚，所以吃起來沒有土味！

▲魚頭可以一次吃到魚頭的六個部位，包含魚唇肉、魚鰭肉、魚眼肉、魚腹肉、魚髓肉、魚鰓肉！個人特別喜歡魚唇肉，因為這部位的肉特別有膠質，口感也很鮮嫩！

 

【老罈酸菜魚2人鍋】

▲酸菜魚選用烏鱧魚 ，而湯頭使用秘制的「朝天椒、青花椒、秘製辣油」三重辣味層層堆疊，喝起來麻辣帶勁，酸香夠味！

▲魚肉份量很足夠，口感也真的很鮮嫩！非常好吃又下飯！因為是全部煮好上菜，所以底料不能再加點，一定要先看好想吃的，一次點好點滿👌

▲基本的底料有金針菇、木耳、酸辣粉、肉片，雖然說是兩人鍋，但我覺得三個人吃還綽綽有餘，只要另外點些喜歡的配料加進去，就可以吃得很飽😋

▲酸菜選自雲林大埤的手工酸菜，透過日曬自然發酵，並使用傳統工法生產，吃起來有一股獨特的酸香氣息！比較可惜的是他們的鍋都不能加湯，所以不要一口氣把湯喝到見底了😂

 

【初戀蕃茄魚1人鍋448元】

▲如果帶小朋友或長輩來用餐，個人很推這款番茄魚，因為他的湯頭比較清甜，不吃辣的朋友就可以點這一款，湯底酸酸甜甜的很耐喝，接受度也特別高！

▲將烏鯉魚片跟新鮮的牛番茄搭一起，湯頭則加了芹菜和洋蔥提味，這酸甜的滋味，讓人難以抗拒！

▲我超愛他們的酸辣粉，我自己就可以吃掉兩份，雖然說他們的配料都要在一開始點好點滿，但唯獨麵條這類的主食，如果吃到喜歡都還可以半途加點，再自己放進去煮👌

▲我個人超愛他們的番茄魚，是我今日最愛的TOP1口味，這湯頭非常下飯好吃，而且口感很溫順、很開胃，就是會讓人忍不住一口接一口！真的是愛到不行啦🤩

 

【18天冰釀生啤酒88元】

▲吃酸菜魚配上一杯冰涼的生啤酒超讚，我喝完一杯就有微醺的FU了😅（喝酒不開車，開車不喝酒）

 

【韋小寶的奶茶48元、鮮榨檸檬紫蘇梅58元】

▲開車不喝酒，他們也有提供多款無酒精飲品，喜歡甜一點的朋友可以喝奶茶，喜歡酸甜解膩就可以點鮮榨檸檬紫蘇梅！

 

整體來說，這間「錄鼎記魚頭酸菜魚」全新開幕，魚頭酸菜魚讓你可以一次吃到魚頭的六個部位！還可以搭配萬里蟹或是大頭魚，也能夠額外加點底料，讓你吃得超澎湃！除了酸菜魚鍋以外，還有多款必吃招牌菜、小菜、飲品、麵飯料理等品項！是相當有特色又好吃的鍋物專賣店🥰

 

「錄鼎記魚頭酸菜魚」店家資訊

▋地址：桃園市八德區介壽路一段909號

▋電話：03-3637535

▋營業時間：週一至週日11:30-凌晨02:00

▋官方臉書：點我看店家粉絲團

 

***本文感謝”錄鼎記魚頭酸菜魚”邀約,內文為真實感受分享***

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