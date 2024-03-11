【赤初小酸菜魚】主打個人式果香酸菜魚，最便宜168元起，還享有自助吧！肉食主義者，還有雙倍肉、四倍肉量套餐能升級！七種湯頭選擇，酸、辣、麻通通有～

一個人也能吃酸菜魚！而且價格超親民，$168元起就能吃到，還有健康的藜麥飯、飲料可以自助吧吃到飽！這間「赤初小酸菜魚」主打個人式果香酸菜魚，湯頭共有七種口味選擇，要酸、要辣、要麻通通有，以新鮮水果入菜，清新的果香，讓酸菜魚吃起來更清爽不油膩，重口味的朋友，也能自行調整酸度加辣度，更特別的是還有加入鹽滷豆花，讓酸菜魚吃起來更有層次感。「赤初小酸菜魚」除了走客製化路線之外，還是以零接觸自助機方式點餐，如果不吃魚肉，也能更換成牛肉片或豬肉片，另有素食可以選擇，依照胃口大小，還有三種份量選擇，肉食主義者，推薦你四倍肉量，大口吃肉有夠爽！目前「赤初小酸菜魚」雙北地區有五間分店，新竹、台中也正在籌備中，敬請期待！

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初次來到「赤初小酸菜魚-慶城店」用餐，店就位在台北小巨蛋附近，開車族可以停在小巨蛋周邊的收費停車場，當然搭捷運來也都很方便。

「赤初小酸菜魚-慶城店」店裝潢走簡約文青路線，以清水模結合木質調桌椅，用餐空間寬敞又舒適。

▲赤初小酸菜魚菜單價格

一進來店裡先找好座位，可以掃座位上的QR Code點餐，或者到自助點餐機點餐，兩種方式都很方便。

點餐時，先選擇要吃魚、牛、豬或是素食，接著選擇湯頭(七種口味)，再選擇份量大小，有60g、120g、240g三種肉量，最後想吃更豐盛，也能額外加料，或是單點豆花、美味小菜。點餐完畢後在機台選擇付現或者手機支付，結帳後記得拿取餐呼叫器。

等餐時間就可以去自助吧拿餐具、盛白飯、裝飲料啦！最後用餐完畢後記得自助回收，因此內用是不收取服務費的喔。自助吧區有免費提供冬瓜檸檬、無糖綠茶、白飯、餐具、衛生紙、醋及辣椒油都能自行取用。

白飯有添加紅藜麥，增添顏色營養更豐富。

🔺金湯酸菜魚-四倍肉套餐 $298

🔺鮮腐竹 $25

🔺老油條 $25

這「金湯酸菜魚」是我吃過最清爽的酸菜魚，但一樣很開胃下飯，撒上菊花瓣的金黃色澤湯頭，酸、辣、麻調味剛剛好，口味上不會太重，基本配料有寬粉、筍絲、金針菇、青菜、木耳、豆枝等等，口感很豐富，如果你是重口味的人，可以自行至醬料區調整辣度及酸度。

我點的是四倍肉套餐，多達240g的肉量，吃起來真的超過癮！

我自己還有額外加點油條、鮮腐竹，看起來更豐盛，吃起來也更有飽足感。

比較特別的是「赤初小酸菜魚」跟其他家酸菜魚很不一樣，有加一勺鹽滷豆花，有點像是鹹豆漿的感覺，吃吃起來更有層次感。

🔺番茄酸菜牛-雙倍肉套餐 $228

不吃辣的朋友，可以試試「番茄酸菜牛」，紅湯湯的湯頭，融合了番茄與酸菜的酸甜滋味，喝起來果香十足，酸得開胃，兼具營養又美味，老少咸宜的口味。

「赤初小酸菜魚」很特別的是有牛肉、豬肉、魚肉可以選擇，餐點更客製化。

🔺黑糖豆花 $30

是以鹽滷豆花淋上香甜黑糖漿，綿密的豆花口感，帶有黑糖的香甜，好吃不甜膩！

🔺金湯酸菜魚-小鳥胃套餐 $178

跟小火鍋一樣不傷荷包價格，一個人就能輕鬆享受一餐美味的酸菜魚。

魚肉口感相當細緻，完全沒有腥味。

用餐完畢後記得自助回收。

如果你還沒嘗試過酸菜魚，那麼很推薦你可以來試試「赤初小酸菜魚」，整體口味不會太重，辣度、酸度都能自行做調整，更特別的是有加入一勺鹽滷豆花，很有自家的特色，整個酸爽又下飯！另外「赤初小酸菜魚」也是間外場無人化的餐廳，點餐、取餐、收餐通通自己來，省下的費用反映在價格上，最便宜$168元起就能吃到，讓吃酸菜魚也跟吃小火鍋是一樣親民的價格，讓各位輕鬆無負擔就能享受一餐美味的酸菜魚。