叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚 西門昆明店

愛吃酸菜魚的你有福拉！今天要來開箱這一鍋集團最新品牌「叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚」，主打川台結合的好味道，有嗜辣者必吃的泡椒酸菜魚和適合大眾以「酸」為主的老火酸白菜魚，更可以鴛鴦搭配一次滿足！

除此之外，各式川菜、炸物和甜食的作法與味道都各有千秋，值得你揪親朋好友作伴嚐鮮！

叁加叁 菜單

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低消每人$300，結帳金額酌收10%服務費

叁加叁用餐環境

一踏進餐廳，就聽到服務人員此起彼落的喊著「不吃苦，不吃虧，只吃魚」和「不發限動，魚會難過」等有趣的口號～

座位區相當寬敞，桌與桌之間的距離不會太壅擠，全新裝潢簡約設計非常有質感，讓人用餐過程中體驗都滿舒適的。

▼ 牆上也有掛著標語們，讓我覺得吃魚吃的很有道理呢！

▼ 吃酸菜魚前先來杯熱茶吧！泡茶區印入眼簾的是超多可愛的貓掌馬克杯任你挑選🐱

沖泡流程也很簡單，先選擇你喜歡的茶包，有紅烏龍茶、龍潭綠茶和洛神花，浸泡6~8分鐘就可以享用囉。

招待小菜

點了招牌套餐會招待三格小菜，當天的小菜有百香青木瓜、開胃海帶芽以及台式泡菜，三者都屬於清爽開胃型，酸酸甜甜的味道對解膩解辣都很有幫助～

泡椒酸菜魚 & 老火酸白菜魚

泡椒酸菜魚與老火酸白菜魚是叁加叁經典的兩款酸菜魚口味，愛吃辣的人必點泡椒酸菜魚，整鍋加入十足的辣椒花椒，湯頭濃郁而且充滿椒麻感，吃很辣的人還可以再調整辣度，滿足你對辣的渴望！

老火酸白菜魚對於不吃辣的人比較友善，蕃茄與酸菜的搭配，讓湯頭喝起來清爽甘甜，而且我特別喜歡他們家的酸菜，爽脆多汁不過鹹，吃了會就愛上😍

酸菜魚內容物可以選擇魚肉、牛或豬，當然也可以另外加點，魚肉肉質吃起來細緻而且沒有魚刺，處理的很乾淨，老油條、腐竹和寬粉個人覺得也是必點。

搖滾魚皮 $98

吃酸菜魚一定要配魚皮～ 搖滾魚皮內容物包含酥炸魚皮、油條和配搭的辣粉，直接吃或泡到湯底都很適合！

酥炸牛蒡 $98

每一根炸牛蒡口感都相當酥脆，重點是它是甜食而不是鹹食，牛蒡外表裹著一層糖粉，脆脆的很解辣！

蝦蝦被被飯 $89

蝦蝦被被飯是叁加叁必點的品項之一，白飯之上由蝦蝦被被跟蒸蛋覆蓋，蝦醬的口感類似馬來西亞的叄巴醬，味道更加甜一點，非常下飯，與蒸蛋攪拌在一起口味比較適中不過鹹，是滿特別的主食。

川味熊貓涼粉 $138

兩種顏色的方塊涼粉組合像熊貓般的配色，沾醬是嗆辣十足的辣醬，吃一口先是涼粉的甜再來是辣醬的麻與辣，兩種味覺的融合非常有趣。

椒麻口水雞 $138

口水雞相較於今天的料理來說辣度屬於微微辣，雞肉肉質很嫩，沾滿醬汁後是酸酸麻麻的味道，讓我的口水不知不覺分泌出來，是名副其實的口水雞🤤

咔咔蝦餅魚餅 $138

蝦餅魚餅外表炸得相當酥脆，吃起來充滿咔咔聲～ 裡面是類似蝦漿魚漿的內容物，沾一點一旁的千島醬非常好吃😋

汁味唐揚雞 $138

一口咬下是鮮嫩充滿肉汁的雞肉，完全符合我心目中好吃的唐揚雞該有的口感，愛吃雞肉必點！

香酥黑糖雲吞 $98

大快朵頤後該進入甜點時間了，大推香酥黑糖雲吞，外觀看起來很像蝦捲，裡面包覆著軟糯的黑糖Q，最後還淋上一點煉乳，整體黑糖香氣十足而且不甜膩，是非常有記憶點的甜食。

麵茶麻糬 $98

捲成一口狀的麻糬淋上紅糖後再沾一點麵茶，讓我回想起小時候懷舊的好滋味！能在酸菜魚店吃到這麼好吃的甜點真是太幸福了～

清爽冰飲

叁加叁的飲料每一款都非常清爽解辣，我們選擇了解辣必點解渴酸梅湯、冬瓜檸檬冰沙與話梅檸檬氣泡水，酸酸甜甜的口感清除口中麻辣與油膩，喝完再上！

叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚 西門昆明店

營業時間: 11:30–14:30、17:30–21:30

聯絡方式: (02)2381-0008

Facebook: https://www.facebook.com/sngjiasng

Instagram: @sngjiasng_suancaifish

inline線上訂位: 訂位連結

地址: 台北市萬華區昆明街84號 (西門捷運站6號出口走路約10分鐘)



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