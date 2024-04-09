桃園中壢人又多了一個聚餐新選擇！

漢來海港大家都很熟，但它的新品牌溜溜酸菜魚認識嗎？高雄知名溜溜酸菜魚跨出南部，唯一外縣市分店就在中壢SOGO，即日起到4/11參加打卡評論，內用點酸菜鍋加料全品項半價優惠，4/12開幕活動更狂，午餐、晚餐兩個時段限定50組，全部打折半價回饋，你說能不來嗎？

溜溜酸菜魚專賣店-中壢店 在哪？

溜溜酸菜魚全台只有四間分店！三間都在高雄！分別是SOGO店、夢時代與富民店，北部唯一分店在中壢SOGO8樓，汽車可直接停百貨地下車場(滿額消費可抵扣)，或停放銀河廣場地下停車場，距離僅約120公尺～

地址：桃園市中壢區元化路357號8樓

電話專線：03-2805373

營業時間：週一到週五11:30~15:00、17:00~21:00/週六日11:00~21:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：餐廳不可帶寵物入內，可寄放櫃檯

服務費：有10%

附設停車場：有（消費滿額抵用）

不愧是漢來美食！試營運就很多人特地排隊嚐鮮，溜溜酸菜魚門外立體牆面好療癒，連辣椒也變得可愛。

試營運配料5折！開幕當日5折

◎ 溜溜試營運活動：4/1 (一) ~ 4/11 (四）

溜溜粉專按讚＋線上評論！內用點酸菜鍋，加料品項全部半價優惠，原本180元的牛五花，直接對折變成90元，等於配料都買一送一超划算～

◎ 盛大開幕活動：4/12（五)

當天午餐、晚餐兩個時段(各限定50組名額）商品半價優惠！

◎ 開幕桃園人活動：4/13 (六) ～4/30 (二) 開幕月雙重活動

◎第一重～身分證字號開頭是「H」點酸菜鍋系列！牛五花/豬五花/特選魚片可三選一。

◎第二重～與溜溜打卡牆合照+線上評論，送飲品乙杯(可口可樂/雪碧/清香無糖綠茶3擇1)，消費滿1,688元再贈”袋去溜溜”環保杯袋乙個(數量有限，贈完為止)。

◎ 來美食APP活動活動 4/13 (六) ～4/30 (二)

下載全台溜溜美食APP會員，單筆消費888元以上就送刮刮樂乙次！

（以上活動依照現場店家公告為主）

充滿童趣通透空間！

餐廳內部裝潢好討喜！空間寬敞通透感十足！牆面以可愛海洋為主題，用鮮豔的色彩，加上小魚逗趣的表情，真的會忍不住拍下去～

每桌都有隔間獨立空間，我剛好被安排坐靠外，彷彿一個私人小包廂，更增加隱密感～

剛才已經幫大家整理！溜溜酸菜魚四月活動推不停！試營運點鍋加料打5折，開幕當天全品項5折，喜歡吃酸菜魚的朋友能不來嗎？自己複製或筆記起來吧～

吃飯不用起身找服務生點單，桌上有服務鈴，直接按下去就對了～

一整桌三人份菜色！招牌2~3人份酸菜魚必點，加點配料牛五花、炸油條，還有開胃菜、點心與飲料，川椒雙味催淚蛋、脆皮鮮蝦捲、香辣炸鬼肉、紅糖軟糍、楊枝甘露、飲料與白飯，看起來很澎湃～

麥茶、小菜無限供應

現場提供麥茶、三種小菜無限供應！熱麥茶很夠味，小菜不定時更換，今日免費小菜有涼拌海帶、小黃瓜與百香果木瓜絲，每種都入味清爽又開胃，我們續了三次就知道多夠味～

川椒雙味催淚蛋

這道菜名很有趣！「催淚蛋」讓人好奇到底多辣？吃過後才知道這道不會很辣，吃的是川味麻辣香，煎蛋切的好像小蛋糕，宮保皮蛋沒有皮蛋臭味，不敢吃皮蛋的人也能嚐鮮，搭配糯米椒與洋蔥，最後淋上特調椒麻醬拌勻，與油炸花生增加口感，完全就是一道下飯菜～

香辣炸鬼肉

這道是中壢店開幕推出的新品！炸肉搭配炸油條有雙重口感，里肌肉裹上一層特製椒麻醬，下油鍋油炸到金黃酥脆，辣度指數一顆半，沒有明顯辣感小孩也敢吃，這炸肉有點少不夠我吃，建議三人以上直接點兩盤啦～

脆皮鮮蝦捲

這一份脆皮鮮蝦捲有三條！看起來與一般春捲沒什麼不同，春捲皮裹上新鮮蝦漿，還吃得到整隻鮮蝦，捲起來炸到金黃香酥，吃起來沒有多餘油膩感，咬下薄、酥、脆，蝦肉餡好有彈性，吃原味就很讚，我一人就吃掉兩條～

2-3人份酸菜魚

一大盤招牌酸菜魚很誘人！酸菜特別選用雲林農家自種醃漬酸菜，把多餘鹹味沖洗，加豬油炒香，接著加入特製小米泡椒、朝天椒，與高粱釀造6%天然醋熬一起煮香，最後加入雞骨、洋蔥、白蘿蔔與大白菜熬煮2小時的高湯～

點餐店員就說溜溜酸菜魚口味可調整！嗜辣者可加麻加辣；不吃辣可做成不辣的鍋底，我們第一次來就沒有調整大約是小麻小辣程度，這口味很剛好耶～

吃酸菜魚！油條一定要加點，擺放上去視覺很加分，油條吸附高湯更好吃～

牛五花點一份絕對不夠吃！趁優惠至少要點兩份，七分熟粉嫩牛五花，每一口都滑順柔嫩，吸附湯汁吃起來好過癮，酸麻辣中和了牛五花油膩感，完全不用沾醬就很好吃～

選用營養價值高烏鱧魚！口感鮮嫩滑口，加酸麻香辣湯頭入口，加點雲林酸菜超開胃～

一送桌立刻吃油條好酥脆！油條也能多蘸點酸菜魚湯一起吃，多層次口感好吃～

經典川菜酸菜魚！改良成國人也能接受口味，酸爽麻辣滋味很剛好，一開始吃覺得好下飯，忍不住一口接一口，吃沒多久有明顯辣感，這後勁辣度有猛，我開始狂喝飲料～爽辣爽辣！

紅糖軟糍

飯後甜點來盤紅糖軟糍！這道也是川菜傳統小吃，麻糬包入紅豆餡放入油炸，撒點花生粉淋上紅糖漿，看似平凡卻挺好吃～

紅糖軟糍外酥微脆內Q軟！加上綿密紅豆餡，裡外都很有風味！淡淡花生香搭配紅糖漿增加濕潤感，整條吃起來甜香甜香好吃～

楊枝甘露

這也吃得到港式經典楊枝甘露！一小碗當成飯後點心剛好，裡面有芒果、西米與柚子肉調和，酸甜度剛好挺清爽，姊妹淘覺得調味適中好喝，我希望再濃點，我偏愛重口味～

溜溜水果茶．無糖飲

這的飲料價格挺親民！飲料在50元到70元之間！吃酸菜魚配碳酸可樂吃很爽，想解膩就來杯無糖綠茶，招牌溜溜水果茶也來一杯，以檸檬、柳橙與蘋果加茶葉當基底，煮泡出來水果茶，微微酸甜度很清爽～

三個人聚餐吃下來很划算耶！加上現在活動加料5折優惠，畢竟是大集團經營，整體服務、口味有一定保證，麥茶與三種小菜無限吃到飽，酸菜魚湯好喝、牛五花好嫩、鮮蝦捲好吃、紅糖軟糍必點，好划算下次還要揪姊妹來吃～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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溜溜酸菜魚 資訊

【中壢 SOGO店】

【高雄 SOGO店】

地址：高雄市前鎮區三多三路217號B1F

聯絡電話：07-3307375

營業時間：週一到週五11:00~14:30、17:00~21:00/週六日11:00~15:00、17:00~21:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：餐廳不可帶寵物入內，可寄放櫃檯

服務費：有10%

附設停車場：有（消費滿額抵用）

【高雄 夢時代店】

地址：高雄市前鎮區中華五路789號綠區 B1F

聯絡電話：07-811-0961

營業時間：週一到週五11:20~15:00、17:00~21:00/週六日11:00~21:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：餐廳不可帶寵物入內，可寄放櫃台

服務費：有10%

附設停車場：有（消費滿額抵用）

【高雄 富民店】

地址：高雄市左營區富民路351號

聯絡電話：07-556-2911

營業時間：11:30-23:30

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：餐廳不可帶寵物入內，可寄放櫃台

服務費：有10%

附設停車場：無

交通資訊

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