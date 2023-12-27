酸菜魚推薦！「吾二酸菜魚」竟然還有泰式風味的吾二冬蔭魚，這真的是白飯小偷！而且中午營業至凌晨兩點，讓你從中餐吃到宵夜都沒問題！

酸菜魚正夯！竟然還有泰式風味的吾二冬蔭魚！這真的是白飯小偷！ 這間是台北東區超人氣酸菜魚新品牌「吾二酸菜魚」，份量大小有不同尺寸，臉盆大小的「老譚酸菜魚」絕對是經典必點，但我更喜歡他們家獨創的「吾二冬蔭魚」，酸爽夠味且香氣十足，不嗜辣的朋友一定要試試，重點是每一盆都有滿滿肉質鮮嫩的烏鱧魚片，讓你每一勺撈起來都是滿滿的料，吃起來超過癮，不只這樣，還有泰式酸辣牛肉、泰式奶茶可以搭配！而且「吾二酸菜魚」中午營業至凌晨兩點不間斷，讓你從中餐吃到宵夜都沒問題！

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「吾二酸菜魚」距離忠孝敦化捷運站相當近，從2號出口步行過來約5分鐘，附近也有不少收費停車場，交通上非常便利。「吾二酸菜魚」店外觀以橘色搭配木質色調，走過、路過不難免會多看兩眼。

店外還有寬敞舒適的候位空間～

店內裝潢走簡約舒適路線，用餐起來不擁擠，整體座位雖不算太多，但上菜速度、翻桌率都還算快。

▲吾二酸菜魚菜單價格

「吾二酸菜魚」有免費的陳皮洛神花茶可以泡，喝起來清爽解膩，一定要來上一杯。

🔺老譚酸菜魚 $688 (中盤，適合1~2人)

🔺吾二冬蔭魚 $688 (中盤，適合1~2人)

🔺韓國年糕 $49

🔺老油條 $59

🔺蝦滑 $99

🔺白蝦 $138

🔺白飯 $20

🔺泰式酸辣牛肉 $138

🔺川香涼伴魚皮 $108

「川香涼伴魚皮」是Q脆魚皮搭配香辣麻的川味醬料，上頭還有香菜、花生來增添香氣及口感。

「泰式酸辣牛肉」是道清爽的涼拌菜，鮮嫩的牛肉片淋上綠色的泰式醬，整體酸酸的不會太辣。

「老譚酸菜魚」雖然最小尺寸建議1~2人，但這臉盆大小的份量，還是建議2-3個人來吃最剛好，裡頭基本標配有雲耳、白蘿蔔、小寬粉、金針菇、豬五花，還有不少的酸菜，用料非常實在，我還有額外加點油條、蝦滑進去，看起來更豐盛好吃！

酸菜魚有用菊花瓣、乾辣椒來點綴，整體視覺上更吸引人！一眼看過去有滿滿的烏鱧魚片，口感軟嫩中帶有膠質感，沒腥味也無魚刺，可以放心大口吃！湯頭部分，充滿芝麻、花椒、酸菜及大骨香氣，酸得剛好、麻得舒服，辣味也能自行調整，小辣還蠻順口的，整體非常下飯！

值得一提的是湯頭有花椒的香麻，但不會吃到礙口的花椒顆粒，這點真的很加分！配料部分，推薦一定要加點油條，吸飽湯汁吃起來很過癮，一顆顆粉色的蝦滑吃起來也相當鮮甜彈牙。

比起酸菜魚，我個人私心更喜歡「吾二冬蔭魚」，不吃辣的人必點！基本標配有烏鱧魚片、雲耳、小寬粉、金針菇、豬五花、 杏鮑菇、玉米以及小番茄，也是滿滿的料，我還有額外加點白蝦、韓國年糕。

「吾二冬蔭魚」湯頭呈現濃稠的橘色，光看色澤就覺得很誘人食慾！裡面有加入香茅、檸檬葉等等多種泰式香料，香氣非常多層次，主要以番茄的酸味為主，酸得很開胃，所以非常下飯！

推薦加點白蝦，讓整體海鮮香氣更濃郁，喜歡口感的人，還能加點QQ的韓式年糕。

🔺招牌泰奶 $85

🔺秘制烏梅汁 $70

🔺無糖春芽綠茶 $45

飲料部分，蠻推薦來一杯酸甜解膩的「秘制烏梅汁」，如果點冬蔭魚的話，就來杯香甜好喝的「泰式奶茶」，口味挺正宗好喝的。

「吾二酸菜魚」不只有酸菜魚，也有各種泰式風味料理、小菜可以選擇，想吃酸酸辣辣就點「老譚酸菜魚」，不吃辣也有獨門的泰式「吾二冬蔭魚」，好吃程度完全不輸酸菜魚，而且用料一樣豐富實在，整體吃下來，覺得很符合台灣人的口味，不會過辣讓隔天不舒服，想品嚐全台最夯的料理，這間「吾二酸菜魚」絕對能滿足你的口腹之慾。