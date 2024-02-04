台中好吃的酸菜魚再加一！喜歡吃重口味的人一定要收藏 享漁鐵鍋酸菜魚 。鍋底總共八種口味選擇非常多，酸菜魚鍋底裡的酸菜酸香十足，搭配些許的辣度超開胃！魚肉肉量多，肉質細緻厚實、鮮美滑口，鍋底多種配料很有飽足感。小菜推花椒皮蛋和蔥油口水雞都很讚。還免費提供洛神陳皮茶可以去油解膩超貼心！

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環境介紹

▼想吃好吃的酸菜魚不用再排隊了啦！最近發現一家台中隱藏版的好吃酸菜魚一定要分享給大家，味道真的棒而且完全不輸大排長龍的那家XD 享漁鐵鍋酸菜魚 位在西屯區文心路和大墩18街交界處，位置很好找

▼這家的酸菜魚價位相對也較平價高CP值，平日中午還有麵食優惠價超級可以！

▼最近還有堆出過年的年菜組合，除夕圍爐吃鍋最適合了啦～

▼店裡空間寬敞舒適，以紅色和黑色系為主視覺，給人一種時尚活潑的氛圍感

▼店內自助吧台還有提供免費的「護心保胃茶」，上餐前可以先來沖泡一杯～

▼牆壁還貼著飲品黃金比例的沖泡方式。陳皮2+洛神2，然後等三分鐘就可以享用啦

▼好愛這個陳皮酸酸甜甜的味道XD

▼洛神陳皮茶味道酸甜開胃，跟著黃金比例沖泡的確是好喝耶！

餐點介紹

▼鍋底總共有八種口味選擇非常多，上桌時還會附一個小燭台加熱，慢慢吃也不會涼掉。除了魚之外，也可以換成豬肉、牛肉喔！菜單有分「鐵鍋燉魚」、還有今天我點的這種「獨享鍋/雙享鍋」，鐵鍋燉魚是一整隻的魚，跟我一樣懶得挑魚刺的就點「獨享鍋/雙享鍋」就對了

金湯酸菜魚(酸微辣) $586/雙享

板腱牛 $288

▼這次點的是雙人的份量，送上桌一大盆真的有夠吸睛啦！頂端撒上滿滿的蒜頭、白芝麻和青蔥增添香氣

▼這次點了 金湯酸菜魚 ，酸度很夠但辣度只有微辣！湯頭裡的靈魂酸菜真的是鍋底美味關鍵～酸香搭配些許的辣度超級開胃。大量的蒜頭讓吃下去尾韻多了蒜味，實在太香啦。記得點一碗白飯搭配，這一鍋簡直是白飯小偷無誤！！

▼魚肉在酸菜湯底燉煮後入味好吃，且份量很多兩人吃很夠！

▼魚肉肉質細緻厚實、鮮美滑口。

▼除了主角魚片之外，其他鍋底的用料也相當豐富，隨意挖一匙都是滿滿不同的料看起來有夠好吃。

▼裡頭有雲耳、粉條、丸子、金針菇、豆皮、豬肉片…..等等！配料吸附湯汁後酸香十足好好吃呀～

▼我好喜歡這個粉條，ＱＱ彈彈的口感又很沽溜滑口入味～

▼另外還可以再加點肉盤增加豐富性，而且一盤份量很多，吃起來更過癮！

▼店家會先將肉片處理煮到8.9分熟，再一起放進酸菜魚鍋裡一起燉煮入味～板腱牛油花少吃起來不油膩，厚實又好吃

花椒皮蛋 $76

▼晶瑩剔透的皮蛋搭配特製的花椒油醬真的太好吃啦！！

▼這個花椒油也太神了吧！微麻微辣香氣十足～而且這個皮蛋完全不會臭沒有腥味也部會刺鼻！超級可以！我喜歡～

蔥油口水雞 $186

▼這個我超愛的啦大家必點，我大推！口水雞有分辣和不辣兩種。因為剛剛的花椒皮蛋和酸菜魚都屬於有辣度的，這次點不辣的試試，ㄧ樣很夠味好吃！青蔥的用量真的沒在客氣超級多，每一口都可以感受到滿滿的油蔥辛香。

▼看這雞肉油亮油亮的表面看起來就很可口。雞肉冰涼清爽又軟嫩，雞皮滑口好吃！真是一道很棒的小菜

▼夾起雞肉發現裡面還有小驚喜耶！底下竟然還有小黃瓜～浸泡在油蔥裡脆口好吃又清爽。

烏梅汁 $56 、冰釀紫蘇梅汁 $56

▼吃酸菜魚這種重口味的餐點，就是要搭配這樣酸酸甜甜的飲料最清爽最對味了！喝完整個又被開胃了～

【其他】

◼️基本消費一人一鍋

◼️共鍋$200/人，可抵消費

◼️收10%清潔費

◼️用餐時間90分鐘

菜單

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資訊＆其他

【享漁鐵鍋酸菜魚】

IG：@a92295902

地址：台中市西屯區大墩18街118號

電話：(04) 2310-0033

營業時間：平日11:30-14:30、17:30-22:00/ 假日11:30-22:00

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