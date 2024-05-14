想出門又怕麻煩？那就快跟著這份9大「台北捷運周邊景點清單」輕鬆玩！不用開車也不用騎車，更不用耗費時間絞盡腦汁思考行程。只需帶上一張悠遊卡，就能輕鬆穿梭台北之間，盡情探索城市之美。這次就讓窩客島帶你一同搭上捷運，體驗這份為您準備好的「綠線專屬行程」，無論是美食、娛樂，還是絕美打卡景點，一應俱全，從頭玩到尾，不需要轉車轉線，超方便。現在就來開啟您的捷運之旅吧！





在台北眾多捷運線裡，松山新店線可以說是最文青的一條捷運線。從松山起，沿途擁有許多古蹟、藝術館、公園等，值得大家走訪。就載捷運中山4號出口的「心中山線形公園」，不僅分佈超多文青咖啡廳，更會不定期舉行各式主題市集活動，完全是文青人假日殺時間的好去處；如果你是日系派，那絕不能錯過「紀州庵文學森林」這座充滿書香氣的日式古蹟。「西門紅樓」、「迪化街」這些台北必打卡聖地，搭綠線通通可以到，所以，現在就快搭上捷運來享受這一日旅行吧！





捷運松江南京站景點推薦：袖珍博物館

部落客 Vanessa 造訪 袖珍博物館 說：

台北袖珍博物館，珍藏將近300多件歐美袖珍精品，感覺就像環遊世界的夢幻之旅

小至桌上的餐具配件，大至宮庭建築物，它的比例是以1:12縮小比例製作，材質則是盡可能與實際材料同質為原則，這真的很驚人...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#袖珍博物館

地址：台北市中山區建國北路一段96號B1







捷運中山站景點推薦：R9 CAFÉ 塗鴉牆

部落客 美好日常｜優雅生活 造訪 R9 CAFÉ 塗鴉牆 說：

這太有趣了！台北街景中最迷人的塗鴉牆！心情都跟著美好了起來！這面3層樓老房咖啡館的塗鴉牆，迷人極了！白天有白天的風情，傍晚有傍晚的浪漫和情調...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#R9 CAFÉ 塗鴉牆

地址：台北市大同區赤峰街41巷13號







捷運北門站景點推薦：迪化街

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 迪化街 說：

漫步迪化街南北乾貨、中藥與布匹商家林立，華麗的巴洛克建築與懷舊的街道風情讓人忍不住拿起相機拍攝，還有文青咖啡廳與超靈驗台北霞海城隍廟月老等，很適合安排一日小旅行，順遊大稻埕碼頭貨櫃市集...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#迪化街

地址：台北市大同區迪化街一段







捷運北門站景點推薦：國立臺灣博物館鐵道部園區

部落客 Shizuko 造訪 國立臺灣博物館鐵道部園區 說：

第一展區就是各種火車的體驗，月台、剪票口、車廂、語音廣播還有便當等等，莒光號車廂體驗是否是整組搬來啊，光影呈現跟音效的喀答喀答聲有夠逼真。很多展區都做得很有意思，互動也相當有趣，有機會真的很推薦來這裡看看百年歷史喔！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#國立臺灣博物館鐵道部園區

地址：台北市大同區延平北路一段2號







捷運西門站景點推薦：西門紅樓

部落客 省錢旅遊達人 造訪 西門紅樓 說：

由日本建築師近藤十郎所建造的西門紅樓，不僅是臺灣第一座官方興建的公營市場，亦是全臺所保存最古老完整的三級古蹟建築物。西門紅樓不僅是值得一看的歷史古蹟，還是免費的台北景點，搭捷運就能來，還可以順便逛逛西門町，相當適合規劃一趟台北城市小旅行喔！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#西門紅樓

地址：台北市萬華區成都路10號







捷運古亭站景點推薦：紀州庵文學森林

部落客 Christine Chang 造訪 紀州庵文學森林 說：

紀州庵文學森林，任何角落都是幅美麗的風景。保存了日式的久遠建築韻味，讓人有穿越百年時空的感覺...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#紀州庵文學森林

地址：台北市中正區同安街107號







捷運公館站景點推薦：寶藏巖國際藝術村

部落客 是艾思，不是火拳。造訪 寶藏巖國際藝術村 說：

寶藏巖的夜晚很美，在山坡地形中建造的房舍與小徑裡，不難想像，過往居民來回走動，或是小朋友在路上嬉戲的模樣，這麼想像著，能感受到這座聚落中帶給我的溫度。一直到藝術燈光全熄滅，我們才戀戀不捨地準備離開...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#寶藏巖國際藝術村

地址：台北市中正區汀州路三段230巷14弄2號







捷運公館站景點推薦：自來水博物館

部落客 寶寶❤️放電 造訪 自來水博物館 說：

自來水博物館也有很大的腹地可以探索，只能等下次來再一起玩了，哇！銅板價玩這麼多設施跟了解自來水的由來，真的很超值耶！！！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#自來水博物館

地址：台北市中正區思源街1號







捷運新店站景點推薦：新店碧潭風景區

部落客 是艾思，不是火拳。造訪 新店碧潭風景區 說：

談到新店有什麼好玩的？大多都繞不開『碧潭風景區』，沿著碧潭沿岸或行走在碧潭吊橋上欣賞著周圍依山傍水的景色之外，在碧潭之上的那座山，可是藏有不少自然生態...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#新店碧潭風景區

地址：新北市新店區新店路



