士林人都不知道秘境步道！炎炎夏日就適合躲在山林中避暑，而藏在台北故宮附近的「溪山百年古圳」，更是懂享受的台北人才知道的秘密天堂。百年溪山古圳從清朝時期至今，在重新修復後以「水之村」為主題對外開方，保留當時農村樣貌，從捷運劍潭站或士林轉乘公車就能輕鬆抵達，找個好天氣來去踏青，在都市秘境中療癒時刻。







溪山百年古圳步道沿途綠蔭遮蔽，並緊鄰青礐溪，即便是盛夏到訪也能一掃酷熱、享受涼意襲來。清朝時期因農耕梯田和日常所需，而開闢的水圳將青礐瀑布的水引導下游梯田，是當時重要的水源之一。如今，古圳依然有潺潺流水和濃鬱綠意相伴，途中還有少見的跳石步道讓人拾回兒時樂趣慢下腳步在此還能欣賞的多樣性生態，步行至步道高點觀景台還能眺望大崙尾山、雙溪和台北盆地美景，終點處更有青礐瀑布等你來吸引滿滿的芬多精，療癒身心靈。







士林溪山農業社區則是保留當時居民的洗衣池、農夫完成農事後的洗腳池及磨刀石等設施及解說牌，讓到此旅客充分體驗早期農村生活。要特別注意，近期為改善南側步道沿線休憩空間，於即日起至8月底前平菁步道左行至百年古圳的路段暫時封閉整修，請改由至善路三段71巷北側入口前往（小19半嶺公車站牌斜對面）。



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士林溪山百年古圳 交通方式

1、自行開車：從故宮博物館續行至善路約2.5公里，左轉至善路三段71巷上山，至小19公車半嶺站(續前行約250公尺)。

2、大眾運輸：乘捷運至劍潭站或士林轉乘小19公車前往，在「半嶺站」下車，於望溪亭對面至善路三段71巷21弄口進入。

3、步行上山：乘捷運至劍潭站或士林轉乘小18或小19公車前往，在「沙崙站」下車，向至善路三段71巷步行約170公尺至平菁步道登山口，續行至平溪福德宮入口約80公尺後左行進入(施工期間請改由北側入口進入)。