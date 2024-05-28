全球唯一「IKEA空中花園」就在台中！為了讓大家在都市中也能被滿滿綠意療癒身心靈，IKEA台中店特意在頂樓打造全球首座「IKEA空中花園」，將於6/3正式開幕，規劃巨型迷宮、露天花草市集、植栽排字等六大主題特色，每個區域都設置打卡點，開幕期間上傳照片還能抽好禮，台中人週末就到IKEA頂樓愜意一下。







全球首座IKEA空中花園落在IKEA台中店頂樓，現場用大量的植栽佈置成充滿趣味與創意的綠意空間，入口處有「Hej IKEA 植栽排字」一旁還有拿著花的超Q小熊親子大型公仔迎接大家到來。6/3開幕日早上10:00 開放限量100位名額搶先體驗空中派對，現場提供免費供應飲料和輕食，在高空中享受自然綠意氛圍。







「城市花園」區則是以瑞典四大城市命名，使用庭園黑金的「腐植土」種植綠藝花園，還設有咖啡渣環保共享區，免費讓大家帶回家再利用，可作為植物肥料、除溼除臭劑等用途。結合永續小知識打造「綠意迷宮」，迷宮中有IKEA人氣鯊鯊、棕熊、小豬分享日常環保小知識，幫大家省電、省錢又能實踐永續綠生活。







運用NÄMMARÖ系列戶外家具打造的「療癒綠洲」，溫潤的木頭材質家具、座椅、躺椅、燈串和各種大大小小植栽交錯佈置，讓人有種來到異國渡假的錯覺。「戶外餐桌派對」則是使用SEGERÖN戶外家具系列進行布置，部分座椅加入繩纜手工編織設計增添不同視覺美感，未來將不定期舉辦各種精彩活動。巧妙運用二手的棧板堆疊展架而成的「露天花市」，多肉、香草、爬藤和觀葉等各種植物等你帶回家。



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IKEA台中店 空中花園

開幕時間：2024/6/3早上10:00

地址：台中市南屯區向上路二段168號

電話：(02) 412-8869 轉8



IKEA空中花園開幕優惠

1、6月3日開幕日，前100名入場的宜家卡卡友即可獲神秘小禮物。

2、6月23日前在綠意迷宮中尋找IKEA永續小答案並填答問卷，即贈送永續好禮乙份。



IKEA空中花園六大特色

Hej IKEA 植栽排字、城市花園、露天花市、綠意迷宮、療癒綠洲、戶外餐桌派對