beard papa’s六月限定新口味、新聯名！堪稱是日本最夯、最大連鎖泡芙名店「beard papa’s」，以經典招牌香草卡士達擄獲一票死忠鐵粉，而每個月限定口味更是讓泡芙控不斷回訪。今年六月份首度和即溶品牌「Dripo」聯名，推出爆餡紅茶牛乳、珈琲牛乳泡芙兩款口味，牧場牛乳系列泡芙魚6/1正式開賣，獨特特調風味一定要吃過。







入選機場免稅店台灣伴手禮中唯一台灣品牌的即溶飲品「Dripo」，這次和人氣日系泡芙beard papa’s聯名，將Dripo紅茶牛乳、珈琲牛乳沖泡飲風味完美融入到卡士達中。醇厚茶香和濃郁乳香交織的紅茶牛乳卡士達內餡，奶茶控一口咬下超過癮。「珈琲牛乳泡芙」則是將日本玻璃瓶裝珈琲牛乳完美復刻，讓人一喝秒到日本的錯覺。







除了招牌「日式泡芙、黑日式泡芙」以及帶有餅乾脆皮的菠蘿泡芙和一口吃的mini泡芙，這次也將泡芙控敲破碗的限定派皮「法式甜圈」強勢回歸，造型發想於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，帶有鬆餅微酥鬆軟的口感，無論是搭上珈琲牛乳、紅茶牛乳卡士達內餡都。



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beard papa’s「dripo牧場牛乳泡芙系列」販售資訊

售價：75元起/顆

口味：珈琲牛乳泡芙、紅茶牛乳泡芙

6月限定派皮：法式甜圈

販售期間：6/1-6/30數量有限售完為止



聯名優惠：

(1)活動期間內於beard papa’s全台門市購買牧場牛乳系列泡芙，將有機會獲得好禮，數量有限送完為止！活動細節請詳閱beard papa’s官方粉絲專頁說明。



(2)Dripo於6/1推出期間限定「聯名特仕版」組合，內含限定聯名包裝之牧場牛乳綜合裝一盒及與復古牛乳瓶，購買聯名特仕版組合還有機會獲得電子泡芙優惠券，聯名組合數量有限售完為止。