日本全家攜手寶可夢！將Pokémon Sleep超萌造型搬進日本全家，並於6/4強勢登場；期間不只超可愛的消暑甜點「寶可夢鳳梨冰沙」限定開賣，更加碼推出「卡比獸與皮卡丘手巾」與「皮卡丘睡覺毯」兩款週邊，讓寶可夢角色陪你一起睡午覺。



▲圖片來源／ファミリーマート



日本全家便利商店與寶可夢再度聯手，將於6/4起推出以Pokémon Sleep為主題的一系列限定商品，每款商品都充滿了創意和趣味，讓粉絲可愛到不要不要的。首先說到「寶可夢鳳梨冰沙」，這款冰沙以清涼的鳳梨味為主，並加入了鳳梨果凍，帶來雙重口感。鮮嫩的果凍與冰沙完美融合，既解暑又美味，是夏日消暑的絕佳選擇。



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而後「卡比獸與皮卡丘手巾」則是以可愛的卡比獸和皮卡丘形象為設計主題，讓粉絲在日常生活中也能感受到寶可夢的陪伴。毛巾柔軟舒適，適合各種場景使用。最後「皮卡丘睡覺毯」將睡覺的皮卡丘作為設計靈感，毛毯採用高質量材質製成，尺寸適中，方便攜帶。寶可夢的粉絲如果最近剛好要出國的話，可別忘了這些超療癒的小可愛們囉。





▲圖片來源／ファミリーマート



日本全家 Pokémon Sleep 寶可夢系列周邊

販售時間：6/4 日本全家開賣

販售價錢：

Pokémon Sleep寶可夢 鳳梨冰沙／售價276円（含稅298円）

Pokémon Sleep寶可夢 卡比獸＆皮卡丘手巾／售價1,819円（含稅2,000円）

Pokémon Sleep寶可夢 皮卡丘睡覺毯／售價1,819円（含稅2,000円）

發售地區：北海道、東北、關東、東海、北陸、關西、中國、四國、九州、沖繩