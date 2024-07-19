Y2K潮流持續引領風潮，韓國的Maltese線條小狗以其獨特的可愛造型，成為當代流行的代表。自2022年起，在亞洲擁有百萬粉絲的線條小狗，終於在2024年夏天，帶著滿滿的度假風情來到台北，首場快閃店「線條小狗夏日趣」於三創生活園區隆重登場，展期從即日起至8月6日。



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此次快閃店的主題是「線條小狗的海洋樂園」，場內精心打造了一個充滿陽光、沙灘及海洋元素的視覺盛宴。參觀者將見到線條小狗化身為海底生物，與海豚、魚群一同在海中暢遊。此外，快閃店特別設置了1.5公尺高的線條小狗裝置藝術，兩隻顏色各異的小狗在入口處迎接每一位到來的粉絲。







除了獨特的主題佈置外，快閃店還提供了超過200項的線條小狗商品。包括人氣爆棚的「檸檬愛玉小狗」和「珍珠奶茶小狗」兩款以台灣夏季飲料為主題的限定商品首次亮相，這些吸睛的設計無疑將成為粉絲們的新寵。此外，現場還有多款毛絨公仔、掛件等周邊商品，滿足各種收藏與打卡需求。





為了讓粉絲們有更多的參與感，快閃店特設限定贈品活動。7月11日至14日，任何單筆消費滿1,688元即可獲得一個超限量的珍珠奶茶環保收納提袋。此外，線條小狗快閃店的最新消息和活動詳情，粉絲們可以隨時關注Fubees粉絲團的更新。這個夏天，不妨來三創生活園區，與線條小狗一起度過一個難忘的夏日趣。

線條小狗快閃店活動資訊

活動地點：三創生活園區一樓十二立方

活動日期：2024年7月11日（四）～2024年8月6日（二）