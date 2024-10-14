又到了年末，聖誕節的腳步近了，日本東京許多店家也開始發布預告。對於喜愛自助旅行的文青族群來說，藍瓶咖啡無疑是必訪的質感咖啡店。今年，藍瓶咖啡推出了2024年假日禮品系列，為粉絲帶來一系列溫暖人心的限定商品，保證能從中感受到藍瓶咖啡對於品質的堅持。







冬季混合咖啡系列

首先登場的是假日咖啡系列。左側是冬季混合咖啡，散發著果醬般的香氣，糖蜜和黑巧克力的風味讓人聯想到溫暖的壁爐，200g 2,376日圓。而右側是冬季單一產地咖啡，選用衣索比亞Gedeb Metad農場的咖啡豆，其藍莓果醬般的濃郁果香和薰衣草般的細膩香氣，令人無比留戀，售價為200g 2,592日圓 。







店面限定：冬季拿鐵

緊接著是令人期待的冬季限定飲品——冬季拿鐵。以杜松子和粉紅胡椒為特色，這款飲品完美融合了杜松子的柑橘辛香和松木香，最後以粉紅胡椒點綴，帶來清新的柑橘香氣。每一口都是冬日的溫暖與驚喜。可選冰或熱，價格819日圓。僅在11月1日至2025年1月15日期間販售，別錯過了喔。







XR咖啡

對於咖啡鑑賞家來說，12月1日發售的XR咖啡絕對不容錯過。這次推出的是巴拿馬Finca Deborah農場的Interstellar Gesha，以其複雜的香氣和口感著稱，⁠香氣混合了茉莉花和玫瑰，口感則帶有草莓、水蜜桃和新鮮柑橘般的酸味。店面不提供購買咖啡豆，想喝就到清澄白河旗艦店、新宿、六本木、神戶、銀座、澀谷、代官山、豐洲公園、港未來、名古屋榮、梅田茶屋町、福岡天神等分店吧。







假日馬克杯

在周邊商品方面，今年的假日馬克杯採用了溫暖的焦糖色，每個杯子都經過手工上釉，呈現獨特的質感。售價3,300日圓。







即溶咖啡

為了滿足在家也能享受高品質咖啡的需求，藍瓶咖啡推出了全新的即溶咖啡系列。無論是明亮風味的淺焙即溶咖啡，還是經典的藍瓶即溶咖啡，都能讓你隨時隨地品嚐到藍瓶的獨特風味。特別值得一提的是NOLA即溶咖啡，將藍瓶的招牌飲品完美重現。價格都是1,866日圓。



KINTO 陶瓷馬克杯

與KINTO合作推出的陶瓷馬克杯， 以KINTO 的 FARO 系列杯子為原型，使用了混合天草半島出產的天草陶石與砂岩的泥土作為材料，呈現出溫暖的手工感。杯柄附近的藍瓶標誌更有不容忽視的小巧思。價格為 3,080日圓。







大豆香氛蠟燭

最後，不得不提的是與名古屋品牌「sheep」合作的大豆蠟燭。以「咖啡和早晨散步」為主題，融合了佛手柑、月桂葉和檜木的香氣，點燃後彷彿能將人帶入一個寧靜的冬日清晨。要注意的是，販售分店僅限：清澄白河旗艦店、青山、新宿、銀座、惠比壽、澀谷、品川、代官山、豐洲公園、港未來、名古屋榮、京都、梅田茶屋町、神戶、神戶阪急、福岡天神。以上的商品讓你心動了嗎？到時記得到附近的藍瓶咖啡店，親自收藏這份獨特的節日氛圍吧！

