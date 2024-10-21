鐵板燒料理一直在台灣餐飲圈有著不可被取代的地位，從地攤夜市、地下美食街，到高檔餐廳，都一定會鐵板燒料理的一席。作為王品旗下「夏慕尼」的高級版本，「阪前和牛鐵板燒」自2022年推出以來，憑藉日澳和牛的完美結合與創新的日式鐵板燒技法，迅速在高端市場站穩腳跟。





並且，王品集團旗下的「阪前和牛鐵板燒」以其獨特的「日澳和牛七吃」和頂級時令食材，打入高級日式鐵板燒市場。阪前為了吸引更多鐵板燒愛好者，特別推出了秋季限定的「金黃秋賞宴和牛套餐」，精心設計14道佳餚，售價1880元＋10%服務費，為老饕們呈現一場奢華的秋季盛宴。





阪前和牛鐵板燒全新推出的「金黃秋賞宴和牛套餐」，這場秋季盛宴以多樣的海陸佳餚打造出令人垂涎的饗宴。首先，開胃菜「松葉蟹山藥冷豆腐」以松葉蟹搭配特製玉子豆腐，帶來清爽的口感。接著，「蟹膏墨雲干貝」以北海道干貝與松葉蟹膏、鱒魚卵相結合，呈現出色彩豐富的視覺享受。



「酒蒸鮑魚地瓜燒」則將來自花東的栗子地瓜與活鮑魚完美搭配，呈現出鮑魚的鮮脆與地瓜的綿密。而「龍蝦二吃」更是讓饕客大快朵頤，以炙燒明太子龍蝦和酒焰龍蝦為主角，透過火焰炙燒，將鮮美的龍蝦風味提升至新的高度。







主菜部分，主廚特別呈現了「澳洲M8-9和牛名物三品」，以玫瑰色的和牛肉質搭配精緻的法式調味，讓和牛在鐵板上炙燒後散發出陣陣肉香，為整場餐點畫下完美句點。這三品包括「香檸塔塔和牛堡」、「和牛挽肉蕎麥麵」及「炙烤和牛千絲」，每一道料理都將和牛的豐富口感與日式料理手法完美結合，帶給食客無與倫比的味覺體驗。





阪前和牛鐵板燒 新開店限定 開幕款待活動

除了美食的饗宴外，阪前的用餐環境也相當注重細節。店內設計採用大量木質元素，營造出日式簡約的氛圍，讓賓客不僅能享受高端美食，更能在寧靜的環境中感受主廚的精湛技藝。位於台北安和與桃園台茂的兩間新店各設有42個座位，每個座位都能近距離觀賞主廚的烹飪過程，這不僅是一場味覺的盛宴，更是一場視覺和聽覺的完美體驗。為了慶祝雙店開幕，阪前也特別推出了三大見面禮，包含了多項限定優惠。10月5日至10月31日期間，凡於台北安和店或桃園台茂店內用消費套餐，即可享有價值680元的「松露清酒和牛頰」免費款待。此外，店內全台門市同享瘋點數加贈3%的回饋優惠。而在11月1日至11月30日期間，於全台任何一間阪前門市內用消費套餐，並完成指定的活動分享，即可兌換價值396元的「黃金軟殼蟹天婦羅」，這些精心設計的活動將阪前的奢華料理獻給每位美食愛好者。

活動期間：10/5至10/31。

活動內容：於台北安和店或桃園台茂店內用消費套餐，評論或拍照打卡，即可免費獲得「松露清酒和牛頰」乙份（價值680元）。



阪前和牛鐵板燒 全店同慶 瘋點數加贈活動

活動期間：10/5至10/31。

活動內容：於阪前全台門市內消費，享瘋點數3%加贈回饋。



阪前和牛鐵板燒 全店同慶 為了與你相遇活動

活動期間：11/1至11/30。

活動內容：憑指定活動貼文按讚及打卡分享，於阪前全台任一門市內用消費套餐，即可免費兌換「黃金軟殼蟹天婦羅」乙份（價值396元）。





阪前和牛鐵板燒 台北安和店 (新開店)

地址：台北市大安區安和路一段116號

電話：02-2784-0068

訂位資訊：https://wowfoods.cc/reservefb_itamae





阪前和牛鐵板燒 桃園台茂店 (新開店)

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號B2

電話：03-312-0350

訂位資訊：https://wowfoods.cc/reservefb_itamae

