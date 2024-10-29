無論什麼時候，每次經過這棟大樓，都覺得它很茫然，彷彿充滿著有志難伸的委屈。



剛開始還覺得它滿意氣風發的，眾人充滿期待，但不知怎麼了，運很差，氣太虛，有形無魂的狀態每下愈況。以前在銀座商圈逛街時，還會沒事走進去逛逛，看看有什麼新鮮的收穫，但事到如今除了很偶爾會去吃飯以外，根本不會想再踏進去。這棟大樓位於銀座的精華地段，它的名字是「銀座東急廣場」（Tokyu Plaza Ginza）。



銀座在靠近日比谷的數寄屋橋十字路口，有幾棟地標式的大樓，例如「銀座不二家」、「HERMES」、「Sony Park」（前身為Sony Building）以及這棟「銀座東急廣場」。銀座東急廣場的跡地前身是數寄屋橋阪急百貨、Mosaic銀座阪急百貨，2012年歇業後拆除大樓，翌年現址都更重蓋，2016年3月銀座東急廣場在此正式開幕。這棟玻璃帷幕的大樓體積很龐大，所在地點算是非常優秀，地下直接連結地鐵站，設計也滿用心。從外觀看起來，整棟樓像是一個四方形的巨型玻璃珠寶盒，象徵著日本傳統江戶切子（玻璃）的意念，無論是白天的日照折射，或是夜晚室內的燈光閃耀，我覺得都是很醒目的美麗建築。





2016年開幕前夕，我因為工作關係搶先入場參觀採訪，對每一層樓進駐的店家類型，吃喝玩樂的豐富性與精緻度，留下深刻印象。尤其是當年六、七樓設定為「Find Japan Market」，以「發現日本」為主題，挑選販售日本製的品牌產品，職人手工的設計生活雜貨，非常有意思。七樓曾進駐一整層特別版的「Tokyu Hands」（手創館）商場，取名為「Hands Expo」，主題也是日本特色的商品，以跳蚤市場的形式，提供海外遊客購買伴手禮的好選擇。另外就是樓上和地下兩層的餐廳街，當時也有很多的美味店家，我經常帶遠道而來的朋友去光顧。總之，銀座東急廣場剛開幕的前幾年，這裡常留有我進出的足跡。





然而，不知道從哪一天起，這棟樓忽然就消氣了。首先是許多個性商品的專櫃消失，接著竟連東急自家的Hands也歇業（後來才知Hands整個被東急賣掉），最後是許多名牌精品都撤退。歷經一場新冠疫期以後更慘，倒是韓國的LOTTEE免稅店背景超強，疫情期間沒觀光客，乾脆拉下鐵門不做生意，但房租照繳，等到疫情後觀光復甦後，繼續開門營業。銀座東急廣場原屬於「東急不動產控股公司」旗下財產，最終在2023年因不敵虧損，將其出售給了三井住友信託銀行和Panasonic Finance的合資公司。雖然目前資產已經轉讓，但仍委託東急不動產繼續負責營運設施。



實在沒料到，如今在日本的網路上搜尋銀座東急廣場時，出現最多的都是負面消息，被不動產業界認為是銀座最失敗的都市更新案，甚至慘忍地冠上「廢墟化」的標題。2024年10月此刻的銀座東急廣場，許多樓層都空蕩蕩的，沒有人潮，甚至也沒有進駐太多商家。大概只剩下餐廳還勉強能聚集一些人氣。雖然我感覺這間商場的存在，似乎已步上到數計時的尷尬局面，但其實裡面有幾間我喜愛的餐飲店，如果真的消失了，還是會感到非常遺憾的。例如樓上有一間名為「鐵十」的日本鐵板燒餐廳，空間雖小，但品質與服務都很令人滿意，我至少去過三、四次以上，很適合招待家人或重要的友人。一個人更常去的則是地下樓的濃湯專賣店「Soup Stock Tokyo」了，各式各樣的湯品，四季變換菜色，是我的愛店，如果這間撤店，離我家最近的一間分店也就消失了。







就這樣，銀座東急廣場矗立在耀眼的銀座，如今卻茫然的站在十字路口，不知道該走向何處。即使在這麼絕佳的商業地段，擁有如此雄厚資本作為後盾，開了一間有模有樣的商場，卻也有這般下場。商場如此，人亦然。有好條件不代表有好結果，說到底，準備再完善，最終還是得依靠一點時運吧。