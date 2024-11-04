就是愛吃青森蘋果！被譽為世界第一的青森蘋果，因擁有絕佳地理環境，以及不斷精進的種植、保存技術，使得青森蘋果成為大家最愛的選擇。如今，在11月正式進入青森蘋果的產季，家樂福也和日本青森縣合作引進600噸的青森蘋果，將陸續引進多土岐、紅顏姬、富士等達七種青森蘋果品種，其售價和青森產地差不多，讓大家省去飛機錢、輕鬆吃青森蘋果。
位於日本北端的青森縣，以蘋果的高產量和優質栽培技術聞名，並經過精選的「選果場」檢定，種植、摘採到販售要經過七個嚴謹的檢查手續，不僅外觀和大小必須符合規範，甜度與酸度也達到一定標準，確保每一顆都是「特A」等級的佳品才得以出口，這就是青森蘋果之所以好吃的原因之一。
雖然目前是青森蘋果的採收期，但為了讓大家一年四季都能吃到青森蘋果，青森也針對蘋果冷藏保存進行完善的研究。在青森縣內設有超過700棟冷藏設施，透過低氧、低溫、低溼度等「空氣調節」技術（CA儲存法），，使得蘋果進入冬眠期，將蘋果的香氣和甜度完美保存下來，可儲存35多噸的冷藏蘋果，最後透過冷鏈配送至家樂福全台門市。
今年家樂福在生鮮區推出的青森蘋果均經過特級檢定，包含土岐、紅顏姬等多達七款優質品種，其蘋果甜度高、香氣濃郁、酸甜平衡，外皮亦沒有上蠟可直接連皮享用。有已經開賣的土岐Toki與未希來福Ｍiki Life蘋果之外，也根據不同品種採收期引進紅顏姬蘋果、名月蘋果、王林蘋果、蜜富山蘋果、喬納金蘋果等。目前首推青森蘋果雙色2入組，129元一次享有土岐Toki、紅顏姬。
若於11/18前購買青森蘋果雙色2入組，加送INLOVE 濾掛咖啡包。另外，家樂福還設置了蘋果造型打卡框，邀請消費者拍照並上傳至社群平台，標註「#青森蘋果在家樂福」，即可憑打卡頁面兌換價值199元的「青森蘋果防水貼紙組」，增添秋冬時節的購物樂趣。
而婆媽挑水果最愛問的「怎麼挑最好吃」，窩客島也深入青森蘋果產區採訪，根據當地農夫分享，挑選蘋果秘訣要先看頂端的「蒂頭」，越粗短代表品質越好；而連接蒂頭的凹陷處則是越寬、凹陷越深最好，顏色呈現黃色也代表較為成熟香甜。底部則是建議挑選可以平穩、平放的，代表此顆蘋果是品質最好的「中心果」，根據這幾點挑選準沒錯。
但是家樂福進口的青森蘋果都是高品質特選款，所以也不用擔心挑到不好吃的。同時，也建議大家買蘋果回家後，用塑膠袋裝，可能的話就用真空保存放入冰箱中保存，最多可以放置一個月。但青森農夫建議還是越早吃、越好。
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家樂福 青森蘋果季
1、即日起至11/18，購買青森蘋果雙色2入組，贈INLOVE濾掛咖啡包（全台家樂福分店適用，限量贈完為止）
2、11/1起，購買任一青森蘋果並拍照上傳社群平台，標註「#青森蘋果在家樂福」，即可兌換「青森蘋果防水貼紙組」