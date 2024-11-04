就是愛吃青森蘋果！被譽為世界第一的青森蘋果，因擁有絕佳地理環境，以及不斷精進的種植、保存技術，使得青森蘋果成為大家最愛的選擇。如今，在11月正式進入青森蘋果的產季，家樂福也和日本青森縣合作引進600噸的青森蘋果，將陸續引進多土岐、紅顏姬、富士等達七種青森蘋果品種，其售價和青森產地差不多，讓大家省去飛機錢、輕鬆吃青森蘋果。







位於日本北端的青森縣，以蘋果的高產量和優質栽培技術聞名，並經過精選的「選果場」檢定，種植、摘採到販售要經過七個嚴謹的檢查手續，不僅外觀和大小必須符合規範，甜度與酸度也達到一定標準，確保每一顆都是「特A」等級的佳品才得以出口，這就是青森蘋果之所以好吃的原因之一。







雖然目前是青森蘋果的採收期，但為了讓大家一年四季都能吃到青森蘋果，青森也針對蘋果冷藏保存進行完善的研究。在青森縣內設有超過700棟冷藏設施，透過低氧、低溫、低溼度等「空氣調節」技術（CA儲存法），，使得蘋果進入冬眠期，將蘋果的香氣和甜度完美保存下來，可儲存35多噸的冷藏蘋果，最後透過冷鏈配送至家樂福全台門市。





家樂福 青森蘋果季

1、即日起至11/18，購買青森蘋果雙色2入組，贈INLOVE濾掛咖啡包（全台家樂福分店適用，限量贈完為止）

2、11/1起，購買任一青森蘋果並拍照上傳社群平台，標註「#青森蘋果在家樂福」，即可兌換「青森蘋果防水貼紙組」