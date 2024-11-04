全家霜淇淋11元開吃！全家為迎接秋季再度推出青森蘋果新品，以100%青森陽光蜜富士蘋果為主角，變成果香滿溢的青森蘋果霜淇淋、青森蘋果紅茶閃電泡芙及青森蘋果紅茶夾心土司，從冰涼到香甜各有不同的風味表現。10/30至11/26，凡購買指定新品還可參加集點活動，獲得超值折扣與獨家蘋果環保袋，快到全家感受日本青森的魅力。
使用100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果原汁搭配牛奶特製的「青森蘋果霜淇淋」，將於11/5正式開賣，尚未開賣就造成討論話題，此外，也同步推出酸甜適中的「台灣藍莓霜淇淋」新口味，無論是單吃還是搭上青森蘋果綜合口味，都會是今年秋季最療癒的下午茶享受。並推出兩大霜淇淋優惠，即日起至11/26至全家取貨，即可享11元霜淇淋優惠；會員也能於11/5至11/7透過APP購買5支霜淇淋只要188元。
全家minimore甜點部分，則是祭出「青森蘋果紅茶閃電泡芙」以青森蘋果丁與紅茶卡士達醬結合香草，三層內餡交融出香甜酸的立體口感，成為甜點中的新寵，搭配指定咖啡還可享半價加購。另一款新品「青森蘋果紅茶夾心土司」則以柔軟的匠土司包覆蘋果紅茶奶霜，蘋果香氣配上紅茶的餘韻，讓人於早晨中感受濃郁果香。
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全家青森蘋果霜淇淋、台灣藍莓霜淇淋新口味
口味：青森蘋果霜淇淋、台灣藍莓霜淇淋(雙口味店鋪限定)、蘋果藍莓霜淇淋(雙口味店鋪限定)
售價：49元
優惠：
1、11/5-11/7會員APP隨買跨店取Fami!ce霜淇淋5支188元。
2、全家「FUN心取」活動：10/30-11/26會員取件送11元Fami!ce霜淇淋或大杯焙茶拿鐵2選1限量優惠券；需於12/5前兌換完畢。
全家「青森蘋果」烘焙新品
青森蘋果紅茶閃電泡芙 52元
優惠：10/30起至11/26購買中杯以上咖啡品項，加購指定甜點享半價優惠
青森蘋果紅茶夾心土司 35元
優惠：搭指定飲料享49元餐促優惠
全家「青森蘋果」 集章趣活動
活動時間：10/30-11/26
活動機制：於活動期間內購買青森蘋果系列商品任一件，可於全家APP集章趣獲得1個章，集滿指定章數即可兌換優惠券或商品
1、青森土崎蘋果截切盒：集滿5個章可獲得39元截切青森土崎蘋果優惠券。
2、青森蘋果環保袋集章：集滿8章即可獲得超萌青森蘋果環保袋。