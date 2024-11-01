日本人都愛麵包名店「釛 匠研所 Bakeries Lab.」開到北車、中和了！海外首店即將在11月2日於台北車站B1正式開幕。創辦人德村哲弘憑藉十多年烘焙經驗，打造出獨具風味的麵包系列，如酥脆香甜的「菠蘿麵包」和濃郁奶香的「黃金吐司」，以獨家技術快速吸引了東京、大阪等地的麵包迷。這次首度進駐台北，為讓台灣顧客能品嚐原汁原味的日式烘焙，特別使用日本直送冷凍麵團，每一口都是日式麵包的真實滋味。







本次登場的「菠蘿麵包」系列以酥脆菠蘿皮和柔軟麵包內層的完美結合，讓人一口咬下即感受到酥軟的雙重口感。除經典口味外，還推出了秋冬風味的「楓糖菠蘿」，外層酥皮透著微甜楓糖香氣，色澤金黃微焦，品味瞬間仿佛置身於秋日樹林中。這層酥皮帶來口齒留香的焦香層次，而內層的鬆軟濕潤與外皮形成鮮明對比，讓人不禁想要再來一口。如此溫馨的麵包，搭配咖啡更能體現出日本烘焙的細緻心意，是秋冬季節的絕佳選擇。







釛 匠研所的「黃金吐司」亦稱「釛 KOGANE」，帶著一股奶油誘惑的香氣，外層烤成完美金黃，內裡層次分明，擁有柔軟卻彈韌的口感。這款吐司不僅外觀精緻，還蘊含馬達加斯加香草的細膩香味，入口即化、奶香充盈，給人一種溫暖滋味。而主打的「生吐司」更是柔軟到極致，以濃郁奶香贏得日本消費者的心。這樣精緻的吐司不需多餘修飾，單吃已能滿足味蕾，讓人時時回味無窮，成為品味生活的理想之選。





釛 匠研所 Bakeries Lab. 台鐵本舖店

開幕時間：2024年11月2日（六）

地址：臺北市中正區北平西路3號B1層（台鐵便當本舖2號店 / 臨高鐵售票區）

營業時間：

週一 ~ 週五：9:30 - 19:00；週六 ~ 週日：9:30 - 19:00



釛 匠研所 Bakeries Lab. 中和旗艦店門市

開幕日：預計2024年11月下旬盛大開幕



釛 匠研所 Bakeries Lab. 開幕優惠

活動期間：2024年11月2日至11月11日

優惠內容：「菠蘿包」提袋（內含「菠蘿麵包」乙顆）及「黃金吐司列車限定款禮盒」期間限定販售組合，每日限量88組，只要$399（原價$450），數量有限，售完為止。