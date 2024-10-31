年底旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於11月1日至4日在南港展覽館舉行，雄獅旅遊推出多項國內外超值行程，讓旅人一次滿足探索世界的渴望。不論是「韓國4日9,999元起」、「日本環球影城門票買1送1」、「北海道雙溫泉5日免3萬」，都吸引不少人搶先規劃寒假出遊。此外，還加碼滿額抽一番賞，總獎項高達800組。幸運兒還有機會搶先體驗「海風號」甜點列車，或獲得萬元折扣金。
雄獅旅遊針對冬季旅遊需求，推出「首爾滑雪小旅行」和「北海道泡湯」等人氣行程。喜愛美食的旅客可前往韓國，體驗《黑白大廚》評審白種元的餐廳，享用9,999元的美味之旅；或是造訪九州搭乘「36+3列車」，入住指宿白水館體驗溫泉之宿。首次和無印良品合作，結合永續理念與在地文化活動，打造全新的日本旅遊體驗，將於11月公布詳細行程，無印迷可以好好期待。
除了常見的旅遊行程，雄獅還推出「風格旅人帶路」系列，由專家帶領探索獨特目的地。選擇「香港輕奢之旅」可入住五星文華東方酒店，體驗米其林美食；喜愛異國探險的旅人則可參加「墨西哥馬雅文化之旅」，還有機會獲贈限量行李箱。針對多元文化愛好者，雄獅推出「歡慶彩虹」系列，邀請旅客參加舊金山或紐約驕傲遊行，深入探索同志文化並享早鳥優惠折萬元。
雄獅在此次旅展中特別規劃多樣化的國旅行程，包括穿漢服暢遊彰化成美文化園區、搭乘「福森號」火車前往阿里山賞楓，享受悠閒假期。旅展期間也推出澎湖古蹟漫遊4日行程，特價4,999元起，再享加碼折扣。寒假出遊的親子家庭可選擇「沖繩4日遊」，搭乘星宇航空，帶小朋友探索恐龍園區，並享有兒童最高折1萬元的優惠。
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雄獅旅遊 2024 ITF台北國際旅展
活動時間：11月1日至4日
活動地點：南港展覽館(攤位編號：K913）
雄獅旅遊 旅展期間優惠
日本環球影城門票買1送1：每日限量5組
京阪電車買1送1：每日限量10組
沖繩親子遊：兒童可享最高折1萬元
國旅行程：最高現省3,300元
自由行WIFI與網卡：JETFI與樂天上網卡買1送1，加碼贈esim
旅展滿額禮：機票單筆滿額折500元，紐西蘭航空商務艙最高折3,000元