小資族出國玩，先搶旅展特價機票！今年虎航也加入2024 ITF台北國際旅展特價機行列，準備了線上促銷和現場活動雙重優惠。不僅有大家最喜愛的「全航線單程票價799元起」的線上旅展限時優惠。此外，實體旅展將於11月1日至4日在台北南港展覽館1館J702攤位登場，現場有多項遊戲與抽獎活動，提供限量禮品及日本滑雪券、飯店住宿券等旅遊好禮，讓準備出國玩的大家，先在旅展現場玩得開心、收穫滿滿。







本次虎航線上旅展主打「全航線799元起」的單程優惠票價，售票自10月30日早上10點正式開賣，一直到11月4日晚間23:59止，涵蓋的旅遊期間從即日起一路到明年3月29日。特價機票台北飛日本最便宜1799元、飛韓國則是1699元、而澳門最便宜只要799元，適合規劃冬季旅行或春節假期的旅客，提前規劃行程。







而11月1日至4日的ITF台北旅展，台灣虎航在J702攤位推出豐富的現場活動。現場除了不限航點來回機票抽獎，還有高達3,000元的回饋金、LINE Pay優惠券及多慶屋購物券。此外，日本旅遊愛好者能抽中MITSUI購物券、王子大飯店住宿券及滑雪場纜車券。線上購票的旅客也可到攤位兌換成交禮，但數量有限，每日限量送完為止。但要注意的是，旅展線上不販售機票，只有好康可以領。



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台灣虎航 2024 ITF線上旅展

線上促銷：全航線799元起（單程未稅）

銷售期間：2024/10/30 10:00 – 2024/11/4 23:59

旅遊期間：2024/10/30 – 2025/3/29

ITF現場抽獎：不限航點來回機票、回饋金、LINE Pay、多慶屋、日本王子大飯店住宿券、滑雪場纜車券等

現場兌換：攤位購票可領成交禮，數量有限，送完為止

活動地點：台北南港展覽館1館J702攤位