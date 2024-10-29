萬豪旅享家為迎接年末出遊熱潮，率先於十月底啟動線上旅展，推出涵蓋十大精選酒店的限時優惠，不論是五星住宿還是高檔餐飲，消費者皆能以大幅折扣享受多元旅遊體驗。此次旅展不僅有28折起的超值住宿券，更包含吃到飽控最愛的自助餐券等多款餐飲優惠，幫助民眾抓住歲末旅遊好時機，在高雄、台北、桃園及台南等地的星級酒店中享受難得的奢華體驗。



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此次萬豪旅享家線上旅展特別針對不同酒店推出各具特色的優惠。位於台北市中心的台北W飯店推出限量的法式六道套餐券，由米其林星廚Olivier Elzer掌廚的「Seasons by Olivier e.」餐廳，讓消費者僅花75折價格，即可享用到原價超過2萬的精緻法式料理。高雄萬豪酒店則以雙人經典客房住宿券搭配自助早餐推出最殺28折優惠，不到6,000元便可入住，同時還有景觀尊榮套房43折入住方案，讓旅客能夠以更經濟實惠的價格享受頂級住宿與行政酒廊服務。





而在桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，假期規劃不再是難事。這裡以43折的超低優惠提供雙人SPA套房住宿券，價格近乎腰斬，讓旅客能在優雅環境中體驗舒適的雙人經典按摩SPA，並享迷你吧及Happy Hour暢飲。除住宿外，該酒店還推出精選美食券，餐券價格下殺至五千多元便可擁有一套五張，供旅客自由選擇於酒店內的多家餐廳享受饗宴。此外，針對大型消費滿額者還有住宿券贈送方案，讓消費者享有更多選擇與福利。





台北萬豪酒店則針對其招牌餐廳Garden Kitchen推出自助餐優惠價，將購券需求推向高潮；除此之外，該酒店還加碼多達五間餐廳的限量餐飲禮券，從海陸套餐到頂級烤鴨皆列入折扣，滿足不同旅客的需求。新竹豐邑喜來登大飯店亦加入旅展行列，以超值的28折推出豪華雙人住宿券，讓消費者能以不到5,000元的價格享受星級住宿體驗，並於酒店內的鐵板燒餐廳享用精緻的海陸龍蝦套餐。





此外，台南安平雅樂軒酒店也針對年輕旅客推出了「1泊2食」專案，加價不到兩千元便可享用雙人西式套餐和翌日早餐，並獨享頂樓觀景台服務，無論是賞港景或夜景皆方便輕鬆。而台北喜來登大飯店更特別設置了限量住宿券與十二廚雙人下午茶券組合，讓旅客能以高性價比享受奢華住宿及星級美食。





本次萬豪旅享家線上旅展提供消費者多重選擇及豐厚折扣，從高檔住宿到米其林主廚料理應有盡有，特別適合計劃年底出遊的旅人抓住這波機會。無論是追求豪華的浪漫假期，還是攜家人一同度過的親子時光，這場限時優惠旅展都讓人不禁心動。為迎合年末出遊需求，旅客們可透過萬豪旅享家平台提前預訂心儀的住宿或餐飲方案，讓佳節出遊變得更豐富難忘。





萬豪旅享家年末線上旅展 台北W飯店

優惠內容：Seasons by olivier e. 法式餐廳限時75折優惠，六道菜套餐券8張原價25,414元，現僅19,064元。

活動期間：11月1日起開賣

官方網站：https://www.wtaipeionair.com/



萬豪旅享家年末線上旅展 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

優惠內容：

兩天一夜平日SPA套房住宿券，含60分鐘雙人天夢經典SPA，售價18,800元（省25,210元）。

單筆消費滿5萬元，贈價值20,790元的豪華客房住宿一晚。

美食饗宴饕客券5張一套，每套售價5,900元（原價8,400元）。

活動期間：即日起至旅展期間

更多資訊：https://walkr.tw/7huLgdYp



萬豪旅享家年末線上旅展 台北國泰萬怡酒店

優惠內容：

MJ Kitchen餐廳自助餐券，平日午餐999元，晚餐1,099元，假日自助午/晚餐1,199元，最低64折。

購買10張自助餐券，贈送平日午餐或晚餐單人券1張。

「ITF 怡泊二食」住房專案，每晚加2,222元，含MJ Kitchen晚餐2客及早餐2客，並享升等禮遇。

活動期間：旅展期間限定

更多資訊：https://walkr.tw/ul8nI6Hf



萬豪旅享家年末線上旅展 台南安平雅樂軒酒店

優惠內容：預訂「呼風樂窩」房型，加1,520元享雙人西式套餐及翌日自助早餐。

活動期間：即日起至旅展期間

更多資訊：www.alofttainananping.com/



萬豪旅享家年末線上旅展 台北萬豪酒店

優惠內容：館內5間餐廳特惠券，Garden Kitchen午間自助10張64折，Lobby Lounge牛排吃到飽1套5張75折。

活動期間：旅展期間限定

更多資訊：https://marriotttaipei.9funban.com/



萬豪旅享家年末線上旅展 高雄萬豪酒店

優惠內容：

萬豪雙人行：經典客房一晚含早餐2客，原價19,085元，優惠價5,399元。

萬豪闔家歡：家庭客房一晚含早餐4客，原價26,620元，優惠價7,399元。

活動期間：旅展期間限定

更多資訊：https://walkr.tw/qq9Tnjys



萬豪旅享家年末線上旅展 台北喜來登大飯店

優惠內容：聯合住宿券5,000元，平日入住原價13,860元客房；十二廚平日雙人下午茶1,500元優惠價。

活動期間：旅展期間限定

更多資訊：https://walkr.tw/nv3IS6Xf



萬豪旅享家年末線上旅展 新竹豐邑喜來登大飯店

優惠內容：

雙人住宿券4,999元（原價17,710元），含早餐。

迎月庭鐵板「海陸龍蝦單人套餐」73折，每張1,500元，買10贈1。

活動期間：旅展期間限定

更多資訊：https://walkr.tw/iha3W75Q



萬豪旅享家年末線上旅展 台北寒舍艾美酒店

優惠內容：聯合住宿券5,000元，持2張假日雙人入住含早餐；探索廚房雙人自助餐券75折起。

活動期間：10月25日至10月31日

更多資訊：https://mhhcar.smp.17life.com/



萬豪旅享家年末線上旅展 台中豐邑MOXY酒店

優惠內容：雙人住宿券2,899元（原價9,845元），含早餐。

活動期間：旅展期間限定

更多資訊：https://reurl.cc/W1l84L