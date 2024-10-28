華泰大飯店集團一年一度的線上旅展優惠搶先看，本次活動將持續至11月11日。三大風格飯店攜手推出優惠專案，無論是想徜徉南國風情，或在台北市區體驗時尚潮流，華泰線上旅展不僅滿足不同需求的旅客，更提供多款精緻住宿選擇。







華泰線上旅展在南台灣墾丁「華泰瑞苑」再次推出備受歡迎的經典客房住宿券，這款票券以優惠價格提供舒適的住宿體驗，並包含雙人早餐。同時，華泰瑞苑更精心設計雙人下午茶套餐，讓旅客在墾丁的陽光下享受一場浪漫假期。今年，華泰瑞苑更特別限量販售花園客房及山風套房住宿券，其中花園客房提供雙人早餐與下午茶，而山風套房則適合尋求隱密環境的高端旅客，提供雙早餐及豪華下午茶套餐，讓人能完全沉浸在南國悠閒氛圍中。







而喜愛都市生活的旅人則可以選擇位於台北東區的「賦樂旅居」。此精品設計酒店以低調華麗的空間設計聞名，給旅客帶來全新的審美體驗。此行活動中推出的精采客房住宿券，含兩客早餐，讓旅人不僅可以享受到質感住宿，更能輕鬆感受台北東區的時尚氣息。賦樂旅居的精采客房住宿券則以7,399元起，可以在都市心臟地帶體驗精緻奢華。





若是小家庭或自駕旅客，「華泰瑞舍」則是一個理想選擇。這家公寓式酒店位於台北中山區，設備齊全，從廚具到陽台洗烘設備一應俱全，提供如家般的舒適體驗。台北的「華泰瑞舍」推出豐盛客房住宿專案，每晚3,899元起，讓旅客能夠以平實價格體驗首都的舒適旅宿生活。



華泰大飯店集團 2024 線上旅展華泰瑞苑（墾丁）

經典客房住宿券：含雙人早餐，每晚5,188元（限量250張，每人限購4張）

花園客房住宿券：含雙人早餐與下午茶，每晚7,088元

山風套房住宿券：平日兩晚24,988元，含每日雙人早餐與一次下午茶

海景客房雙房住宿券：每晚平均不到7,000元，共13,888元，兩晚單次入住或同日入住兩間房

海悅客房一泊二食平日住宿券：10,588元，含雙人早餐與晚餐

適用期間：2024年11月01日-2025年10月31日，平假日均適用



華泰大飯店集團 2024 線上旅展 賦樂旅居（台北東區）

精采客房住宿券：含兩客早餐，每晚7,399元

適用期間：2024年11月01日-2025年10月31日，平假日均適用，週六需加價800元，特殊日期另需加價。



華泰大飯店集團 2024 線上旅展 華泰瑞舍（台北中山區）

豐盛客房住宿券：每晚3,899元起

適用期間：2024年11月01日-2025年10月31日，平假日均適用，週六需加價800元，特殊日期另需加價。





華泰大飯店集團 2024 線上旅展

活動期間：10月25日起至11月11日

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