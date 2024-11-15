隨著「勤美術館CMP INSPIRATION」即將正式開幕，這座位於草悟道的「靈感啟發之地」即將為台中注入嶄新的藝術活力。作為「勤美草悟」生活圈品牌的一部分，勤美術館無論在地理位置或理念上都特立獨行，不僅與台灣科學博物館和台灣美術館相鄰，還是草悟道上唯一的企業型美術館。不同於傳統博物館專注於學術研究與文化探索，勤美術館更注重藝術與生活的互動，透過無傳統館藏的創新模式，展現多元而無包袱的藝術實驗與靈感啟發，為草悟道帶來獨具一格的藝文風景。



▲台中勤美術館打造草悟道上的全新藝術啟發地 / WalkerLand窩客島整理提供



勤美術館特別邀請三組台灣知名設計團隊，包括「兩個八月」、「生活起物googoods design」及「甫月fuyue」，各自從品牌識別、公共家具及制服設計上展現另類館藏精神。首先，由設計團隊「兩個八月」打造的勤美術館品牌識別LOGO，透過大比例留白設計呼應館方「打開想像」的精神，讓觀者在第一眼便被深深吸引。LOGO設計呈現出明顯的幾何延伸感，隱喻了勤美術館勇於突破框架、創造無限可能的理念。



▲台中勤美術館品牌識別LOGO / WalkerLand窩客島整理提供



在公共家具設計上，「生活起物googoods design」展現了場館的幽默性格，選用達利、孟克及米勒等名畫的經典元素進行翻玩創作，讓這些家具作品既充滿視覺衝擊力又極具互動性。場館入口的十件互動家具，則以「擲鐵餅者」、「自由女神」等雕塑名作為基礎，讓觀者透過擺出不同姿勢，體驗一場藝術與創意的奇妙旅程。同樣讓人莞爾的還有演講廳內靈感取自達利名畫「記憶的堅持」的公共家具，設計師透過柔和線條呈現融化的鐘錶意象，並細膩地以電繡線條與雕塑提示，引領觀者進入藝術的另類世界。



▲▼台中勤美術館以「擲鐵餅者」、「自由女神」等雕塑名作為基礎，讓觀者透過擺出不同姿勢，體驗一場藝術與創意的奇妙旅程 / WalkerLand窩客島整理提供





而「甫月fuyue」設計的制服則是場館的一大亮點，設計師王舜民以場館建築線條為靈感，創造出帶有空間流動感的衣著線條，使員工穿著時不僅展現自信，也隱含著場館的藝術氣息與美學延伸。制服以大量線條與純綿布料組成，簡潔流暢且具功能性，為勤美術館增添一份現代美學。



▲▼台中勤美術館制服 / WalkerLand窩客島整理提供



這座無傳統館藏卻處處蘊含創意的勤美術館，將於12月13日正式開幕，並計劃迎來首次跨國展覽合作，帶領觀眾以嶄新視角體驗藝術與生活的互動。勤美術館的創新設計不僅打破傳統美術館界線，也成為藝術生活化的典範，期待它為人們帶來更多啟發與靈感。



▲台中勤美術館全新藝術啟發地 / WalkerLand窩客島整理提供

勤美術館CMP INSPIRATION

跨國展覽合作首展

12月13日開幕，與國際藝術家合作，展示富有創意和互動性的裝置藝術，讓觀眾體驗不同文化背景的藝術視野。



品牌識別設計導覽

由「兩個八月」設計團隊帶領的LOGO創作導覽，講解設計理念及背後的創作故事，並展示勤美術館品牌識別的設計過程。



翻玩名作互動展

由「生活起物googoods design」團隊策劃，以經典雕像為靈感的互動家具展覽。觀眾可透過拍照及肢體互動，將自己融入經典名作場景中。



創意家具與公共空間設計工作坊

「生活起物googoods design」團隊設計師莊騏鴻主持的設計工作坊，讓參加者學習創意家具設計理念並動手設計屬於自己的公共家具。



制服設計與空間美學分享會

由「甫月fuyue」設計師王舜民主講，介紹勤美術館制服設計的概念，探討服裝設計與空間之間的美學聯結。