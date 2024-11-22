在東京，特別喜歡發掘一些咖啡店，位置遠離人群熙攘的逛街鬧區，甚至離電車站也有點距離，隱身在某個都會角落裡的低調店家。最近愛上的一間店，是位於六本木神谷町「泉屋博古館」內的「HARIO CAFE」，完全符合上述我的期待。通常是去參觀博物館的人，才會發現這間店，順便進去喝個咖啡，不過，我則是衝著「HARIO」品牌而特地前往的。





先說說「HARIO」這個廠牌。喜歡喝咖啡，而且習慣會在家裡自己煮咖啡的人，應該都對HARIO這名字不陌生。成立於1921年的日本品牌HARIO，最初是以生產耐熱玻璃聞名，後來開始生產咖啡器具、茶器、實驗室玻璃器材、廚房用品及家居飾品。目前HARIO已是咖啡界知名的世界級領導品牌，無論是滴漏壺、虹吸壺與手沖壺，深受不少咖啡師喜愛。即使是沒有在追求沖咖啡技術的一般用戶，在日常生活家中的廚房裡，也經常能見到HARIO耐熱玻璃杯或玻璃壺的身影。HARIO旗下有一間「HARIO Lampwork Factory」是專注於手工玻璃飾品製作的品牌，傳承日本職人技術，發揮玻璃工藝的美學，生產如耳環、項鍊等時尚飾品。



既然有在生產咖啡器具，那麼開咖啡館也是很理所當然的了。HARIO CAFE結合品牌專業製作的咖啡器具，提供品嘗咖啡的體驗空間，同時在店裡銷售自家的咖啡相關器具，上述提到「HARIO Lampwork Factory」的飾品也會在店裡展售。幾年前，HARIO CAFE曾在日本橋室町開了一間旗艦店，一樓賣飾品，二樓是咖啡店，疫情期間我去過，覺得是滿漂亮的，可惜沒開幾年就結束了咖啡店，目前只留下一樓的首飾店。

日本橋的咖啡店關閉後，一時之間HARIO CAFE徹底消失（但有趣的是在曼谷始終都有幾間），直到「泉屋博古館」店開設後才正式回歸。「HARIO CAFE泉屋博古館店」在泉屋博古館的同一棟樓內，空間不大，但小巧精緻。優勢在於擁有博物館的庭園美景，坐在落地玻璃帷幕的室內座位內，跟戶外的綠意盎然，有著一氣呵成的視覺穿透感。週末時，因為去博物館看展的人多，咖啡店的人潮也略多，若平日前往，更可感受到咖啡店空間的靜謐氣氛，令人得以放鬆身心。店內菜單除了多款咖啡以外，也提供包含經典的起司蛋糕，還有季節性期間限定的甜點，另外鹹食部分則有三明治等輕食。



目前HARIO CAFE在日本，除了泉屋博古館店以外，在名古屋、輕井澤和京都也有分店。輕井澤店是在安東美術館內，冬季會休館。京都店在八坂鳥居前，古色古香的京町家建築風格，展現和風的HARIO CAFE空間。





去曼谷旅行的時候，我也曾到訪過當地的HARIO CAFE。目前在曼谷有三間店，我去過其中的兩間。有一間位於Sukhumvit 33巷內，令我印象深刻，是擁有兩層樓的獨棟路面店，室內面積寬廣，設有精品咖啡豆的吧檯特區，裝潢相當豪華，還有一個戶外的迷你日式庭園造景。在曼谷分店裡，可以喝到許多種類的花式特調咖啡，這些都是日本HARIO CAFE沒賣的款式，至於好不好喝就見仁見智了。同行的朋友總是躍躍欲試，可對我來說，進咖啡館就是想喝咖啡。偶爾拿鐵，更多的時候只要一杯什麼都不添加的黑咖啡就很足夠。在不同地點的HARIO CAFE，啜飲黑咖啡的味覺或許都是相同的純粹，然而，因為不同空間的氛圍，當下的感受也就有了多層次的改變。

