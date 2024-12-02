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Yumthé 漾草方插旗信義區！奶茶控必喝伯爵歐雷，會員再送200禮券。

手搖杯 手搖飲 限定快閃 漾草方茶飲室 more
2024-12-02 11:18:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：Yumthé 漾草方 IG
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編輯 李維唐

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這樣喝才有味道！台北市信義區新開店「漾草方茶飲室」，以健康、自然的品牌精神搶攻手搖杯市楊，其品牌創辦人高品婷，來自擁有80年歷史的老字號茶廠「本草世界茶葉」，將傳統茶葉文化與現代養生理念結合，為手搖飲市場注入全新活力。「漾草方茶飲室」限時快閃優惠，即日起至12月25日，加入會員即可獲得價值200元的入會禮券。

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▲漾草方茶飲室 限時快閃 會員再送200禮券。 / WalkerLand窩客島整理提供

漾草方茶飲室主打的伯爵紅茶系列是許多茶飲控的熱愛焦點。「伯爵紅茶」選用斯里蘭卡純正紅茶葉，加入頂級佛手柑油，讓每一口茶湯都散發濃郁柑橘花香與醇厚茶味。無論是想要純茶之美的茶客，還是首次品味紅茶的手搖飲愛好者，都能在這裡找到對味的選擇。漾草方茶飲室特別強調「一口就能分辨出好茶」，希望這款高品質紅茶成為日常生活中不可或缺的飲品。

對於鮮奶茶控來說，伯爵歐雷是一款不可錯過的招牌之選。使用台灣在地豐樂農場的高規格鮮乳，濃郁的乳香與伯爵紅茶特有的柑橘香調完美結合，茶奶比例取得令人驚艷的平衡。為了滿珍奶控，漾草方特別推出由木耳製成的木耳珍珠。這種珍珠兼具傳統珍珠的滑Q口感，卻只有傳統珍珠三分之一的熱量，成為健康控的最愛。消費者既能享受口感，又無需擔心熱量過高。

▲漾草方茶飲室 限時快閃 對於鮮奶茶控來說，伯爵歐雷是一款不可錯過的招牌之選 / WalkerLand窩客島整理提供



除經典茶款外，漾草方的鮮果茶系列也掀起一股新風潮。「蘋果伯爵」、「金芒伯爵」與「柚香伯爵」等人氣飲品，將新鮮水果的酸甜滋味與伯爵紅茶的柑橘香調融合，創造出多層次的豐富口感。每款飲品都讓人一喝難忘，成為秋冬季節不可多得的味覺享受。

▲漾草方茶飲室 限時快閃 「蘋果伯爵」、「金芒伯爵」與「柚香伯爵」等人氣飲品，將新鮮水果的酸甜滋味與伯爵紅茶的柑橘香調融合，創造出多層次的豐富口感 / WalkerLand窩客島整理提供

最後，漾草方茶飲室十階注重飲品的設計感與健康價值，每一杯都以追求「讓消費者喝得安心」為核心理念。店內裝潢也別具特色，30種乾燥花草點綴牆面，搭配柔和的野餐綠設計，讓消費者置身於一座都市花園中。不僅是一個享用飲品的場所，更成為充滿自然與時尚氛圍的療癒打卡地標。同時，為了回饋茶控、奶茶控、珍奶控，漾草方茶飲室推出限時快閃優惠活動，即日起至12月25日，加入會員即可獲得價值200元的入會禮券，還可享有每月不定期的專屬優惠。

▲漾草方茶飲室 限時快閃 即日起至12月25日，加入會員即可獲得價值200元的入會禮券 / WalkerLand窩客島整理提供

 

 

漾草方茶飲室 限時快閃優惠活動

即日起至12月25日，加入會員即可獲得價值200元的入會禮券。會員還可享受每月不定期的專屬優惠，優惠內容涵蓋新品折扣及限定贈品。

 

漾草方茶飲室

營業時間：周一至周日11:00–20:00 
地點：吉祥道百貨 
地址：台北市信義區基隆路一段89號1樓 
預約/洽詢專線：0905-818-158

 

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