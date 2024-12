每年聖誕節,一定要飛香港體驗最浪漫的聖誕氣氛!如果是喜歡拍美照、喜歡打卡的網美,這次飛香港可以在聖誕節期間朝聖8大夢幻打卡點,包含巨型聖誕樹、光影投影,還有超人氣人魚漢頓、LABUBU等夢幻景點,帶你一次通通拍到。而且即日起從花蓮飛香港的航班也正式啟航,東部粉絲也能更方便飛香港朝聖打卡。



2024 香港聖誕節景點推薦

12月份的香港可以感受到濃濃的聖誕節氣氛,一定要拍的聖誕活動「香港繽紛冬日巡禮」在西九文化區舉行,包含巨型聖誕樹、光影投影、聖誕小鎮等,維港更有三晚冬日水上煙火表演,最適合約會打卡。而海港城則打造了「The Big Little Christmas」巨人國,包括5米高的書本小屋、聖誕帽放大成10米聖誕樹,打卡超壯觀。同時,在太古廣場「聖誕奇妙村莊」將濃濃聖誕氣氛帶到星街小區,巨型萌獸和神秘樹洞,適合漫步拍美照。灣仔利東街則以比利時蕾絲工藝與燈光結合,打造浪漫「Dazzling Christmas」燈飾。27米長的蕾絲燈飾、蕾絲聖誕樹與花環,營造濃厚歐式聖誕氛圍,是網美們拍照打卡不能錯過的夢幻童話場景。同樣夢幻的還有ifc商場今年打造「魔法玩具工廠」、尖東的聖誕燈飾展現數碼光影藝術,點亮維港夜空。此外,置地廣塲今年有超人氣LABUBU系列角色Zimomo,打造2.5 米高的巨型聖誕打卡點。而又一城迎來Sanrio人氣角色人魚漢頓,5米高雪山造型超吸睛,還有限定商品與盲盒成為粉絲收藏的焦點場內更有HANGYODON鳥居、登山纜車、雪人等布置,充滿既夢幻又日式的冬日聖誕氣氛。如古要去香港過聖誕節,現在也能直接從花蓮出發。花蓮直飛香港航線,自12/12正式啟航,每週固定在週二、四、六、日提供4航班往返香港至花蓮間,明(114)年1月25日至2月9日農曆春節期間更將增班提供每天一航班往來香港與花蓮,無論是飛香港過聖誕、在香港跨年、春節走春,通通都更方便。推薦閱讀: 最狂機場三麗鷗打卡點!8公尺高Kitty 新加坡樟宜機場打卡點搜集。

1、「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮及冬日維港水上煙火

2、海港城:The Big Little Christmas

3、太古廣場及星街小區:聖誕奇妙村莊

4、灣仔利東街:Dazzling Christmas燈光編織蕾絲聖誕裝飾

5、置地廣塲:Wrap It Up! A Christmas Atelier at LANDMARK

6、ifc商場:奇幻玩具之旅 解鎖魔法玩具工廠的神秘世界

7、尖東聖誕燈飾:閃爍尖東耀香江2024

8、又一城:HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024



香港 花蓮 直飛航班資訊

起航時間:2024/12/12起

班次:每週週二、四、六、日各一航班

春節加開班次:1月25日至2月9日農曆春節期間,提供每天一航班