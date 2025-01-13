集結經典、摩登，以及現代感的四星級飯店「東京汐留皇家公園Iconic飯店」位於38樓的全新行政樓層正式啟用，打造奢華都會住宿新體驗！

「東京汐留皇家公園Iconic飯店」全新行政樓層正式啟用

這家以「紐約氛圍」為設計理念的精品飯店，坐落於新橋、汐留地區，擁有5條鐵路線交匯的便捷交通優勢，不僅深受國內旅客歡迎，更是國際旅客的首選住宿地點。這次全新登場的行政樓層，在設計上融入四大核心概念，為賓客創造獨特的住宿體驗。





首先是「棱鏡與反射」的概念，透過精心配置的玻璃牆面、茶几、鏡面裝飾鐵條，以及浴室鏡面的巧妙設置，讓東京夜景的璀璨光芒在室內處處可見。



東京汐留皇家公園Iconic飯店（ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留）

其次，設計團隊採用「框景」手法，運用黑色框架突顯窗外美景，將東京夜景轉化為一幅動人的藝術畫作。再來，將東京白晝、黑夜之美融入客房設計，面向東京灣區的特大床房採用灰黑等單色調，突顯夜景之美；其他房型則使用明亮的米色、木紋、優雅石材和溫潤白壁，營造舒適的日間氛圍。最後，設計師巧妙運用天然材質與人工素材的對比，創造出平衡與寧靜的空間感。以米色和溫潤白為基調的套房，強調「如居家般的住宿體驗」。臥室與起居室之間採用深色玻璃隔間，不僅可欣賞倒映的美景，更在窗邊設置休憩長椅，讓賓客享受懸浮般的視覺感受。設計中的格子元素則巧妙融入日式美學。套房配備寬敞衣櫥、浴室、沙發，以及具備小型水槽和微波爐的簡易廚房，完美滿足長期住宿需求。特大床房（8間）以行政人士的書房為設計靈感，簡約的單色調搭配3.2米的挑高天花板，自然引導視線聚焦於璀璨夜景。浴室特別設計觀景窗，讓賓客在梳洗時也能欣賞美景。雙人房（7間）首次引入淋浴間設計，配備按摩蓮蓬頭和休息座椅，讓賓客一邊享受淋浴，一邊欣賞夜景。位於同層的行政貴賓廳（54個座位）將濱離宮恩賜公園的綠意引入室內，搭配精心設計的窗框照明，在夜晚營造出獨特的框景效果。配備高質感音響設備，為賓客帶來視聽雙重享受。這次的全新行政樓層，完美展現了酒店對細節的用心，為東京奢華住宿體驗樹立了新標準。

地址：東京都港区東新橋1-6-3

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