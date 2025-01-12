迎接2025年小龍年農曆新春，台北亞都麗緻大飯店推出多項奢華優惠專案，涵蓋住宿、餐飲及活動，讓北上旅客與海外返鄉遊子感受濃厚年節氛圍。自1月24日至2月12日，飯店祭出「乙巳祥龍萬元禮袋迎金春」住房專案，每晚價格4,900元起，另加服務費15.5%。專案提供雙人入住智能客房、翌日早餐，並贈送總價值12,540元的新春福袋，包含限量寶格麗綠茶洗沐組、客房新春禮包及米其林餐廳優惠。此外，生肖屬蛇的旅客還能享有客房升等優惠，實現真正的賓至如歸。



▲ 台北亞都麗緻大飯店祭出「乙巳祥龍萬元禮袋迎金春」住房專案，每晚價格4,900元起 / 台北亞都麗緻大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



台北亞都麗緻大飯店內的巴賽麗廳La Brasserie以精選法式經典菜餚為主打，特別推出新春套餐，每套3,600元起。套餐開場以巴斯克肉派搭配黑櫻桃果醬，接續呈上酥炸田雞腿佐蒜味乳沫，層層堆疊的味蕾體驗讓人驚豔。主菜可選擇慢煮24小時的澳洲和牛舌，或以冬季鮮魚安康魚為基底的創意料理，每道菜皆以細膩工序表現法國料理的歷史與韻味。



▲巴賽麗廳La Brasserie新春套餐，每套3,600元 / 台北亞都麗緻大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

此外，巴黎廳1930則由日本名廚高山英紀操刀，推出每套7,800元的奢華套餐。主廚以橘子烏魚子與鮭魚金杯為前菜，象徵吉祥如意。主菜部分，波士頓龍蝦與和牛雙主餐成為最大亮點。龍蝦以格勒諾布爾醬汁調味，搭配橘子苦艾酒提香，展現酸甜層次。而和牛主菜則以低溫烹調手法突顯肉質的極致柔嫩，兩者皆為視覺與味覺的雙重享受。▲巴黎廳1930則由日本名廚高山英紀操刀，推出每套7,800元的奢華套餐 / 台北亞都麗緻大飯店提供、WalkerLand窩客島整理還有天香樓則推出以10道寓意吉祥的菜色組成的除夕圍爐宴，每桌56,800元起。菜單包括翡翠青蔥遼刺參、紅煨花膠牛小排及鮑魚竹笙瑤柱雞等，每道菜均以珍貴食材與繁複工序展現豐盛年味。除夕夜期間，餐廳內更安排財神爺繞境與懷舊闖關活動，闔家共度熱鬧新年，並有機會贏取萬元大獎。除夕當晚，飯店將變身為懷舊闖關市集，設有古早童玩如棉花糖製作、彈珠檯及春聯書法等，邀請家庭成員一同參與。成功完成挑戰的賓客還能參加抽獎，有機會贏得萬元好禮。這些活動不僅增添年味，更讓住客感受到滿滿的節慶喜悅。▲除夕當晚，飯店將變身為懷舊闖關市集，設有古早童玩如棉花糖製作、彈珠檯及春聯書法等 / 台北亞都麗緻大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

台北亞都麗緻大飯店「乙巳祥龍萬元禮袋迎金春」住房專案

活動期間：1月24日至2月12日

價格：每晚4,900元起（需加15.5%服務費）

內容：

雙人入住智能客房

翌日早餐兩客

新春福袋，內含：

寶格麗綠茶洗沐旅行組

客房 minibar 新春禮包

米其林餐廳優惠券或住宿開運券

屬蛇旅客享客房升等優惠



台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳 La Brasserie 新春套餐

價格：每套 3,600 元起（需加 10%服務費）

精選內容：

巴斯克肉派佐黑櫻桃果醬

酥炸田雞腿搭配蒜味乳沫

奶油防風草濃湯

主菜選擇：慢煮澳洲和牛舌或安康魚捲佐羊肚菌醬汁



台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930高山英紀奢華套餐

價格：每套 7,800 元起（需加 10%服務費）

精選內容：

前菜：鮭魚金杯、橘子烏魚子

主菜：波士頓龍蝦佐格勒諾布爾醬、低溫烹調日本和牛



台北亞都麗緻大飯店天香樓10道吉祥年夜飯

價格：每桌 56,800 元起（需加 10%服務費）

菜色亮點：

翡翠青蔥遼刺參

紅煨花膠牛小排

鮑魚竹笙瑤柱雞