如果你喜歡大膽、時尚的設計飯店，絕對不要錯過OCICA OSHIAGE TOKYO！這家飯店位在東京押上區，預計於2025年春季開幕。整間飯店以「Color Your Life」為概念，讓住客自由選擇8種顏色主題房入住。如果你已經對工業風、無印風的飯店覺得膩了，就來試試這間吧！

地理位置

OCICA OSHIAGE TOKYO 從押上站步行僅需3分鐘，距離東京晴空塔也不過7分鐘路程，更可輕鬆前往淺草、上野等熱門景點。周邊地區保留著濃厚的下町風情，林立著傳統澡堂、家常熟食店和新潮咖啡館，旅遊機能絕佳。

除此之外，近來日本的「應援文化」特別盛行，許多粉絲喜愛的偶像或角色都有代表色，因此這些主題房可以說是拍照最好的私人空間。為了服務房客，每間客房都設有與房間顏色相符的展示架，方便旅客布置專屬的應援空間。另外，位於一樓的COLOR LOUNGE也設有共用廚房與自助洗衣設備。如果你也有偶像，想要進行日式應援的話，不妨把這間加入你的清單！





紅色主題房

這間飯店最引人注目的特色是其純色主題房。館內共有48間客房，分別以8種不同顏色裝潢，包含：紅、紫、綠、粉、黃、橙、藍，以及黑白色系。從牆面、地板到傢具，每個房間都採用單一主題色調。需要注意的是，客房內沒有私人衛浴，衛浴設施是公用的。女性也不要擔心，飯店本身也特別注重隱私與安全，所有共用設施皆採男女分區配置，並提供高規格的沐浴用品與設備。



紫色主題房







綠色主題房







粉色主題房







黃色主題房

橙色主題房







藍色主題房

黑白色主題房







OCICA OSHIAGE TOKYO

地址：東京都墨田區業平4-6-9

交通：東京地鐵/都營地下鐵押上站（晴空塔前）步行3分鐘

客房數：48間

共用設施：電梯1部/共用廚房/休息室/頂樓陽台/自動販賣機/投幣式洗衣機/廁所38間（男女分開）/淋浴間12處（男女分開）/洗手台24處（男女分開）/免費Wi-Fi

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