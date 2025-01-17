松菸免費展覽要逛、要拍！橘子集團旗下的漫畫小說品牌「MOJOIN」迎來三週年，以累積超過百萬讀者和破1,200萬點閱的驚人成績，成為內容產業的亮眼明星。這次，為了回饋廣大粉絲，特意在信義區松菸舉辦3天快閃「MOJOIN年末大賞《一起拼吧！》」互動展，規劃6大展區、4大互動之外，也將邀請到人氣樂團芒果醬表演，和星級作家現身簽名會，週末就到松菸逛逛。



▲▼信義區松菸免費展覽推薦 2025 MOJOIN年末大賞/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025 MOJOIN年末大賞「一起拼吧！」漫畫小說互動展

MOJOIN為回饋粉絲支持，將人氣作品搬到現場，包括唐綺陽跨界監製的《難搞的戀愛體質》、BL作品寵物關係》和百萬人氣小說《叛逆玩家》，以及音樂企劃《看你聽的》第二彈和熱門台劇《影后》的改編作品，全都在展覽中亮相，讓粉絲沉浸於漫畫小說的豐富世界。▲▼2025 MOJOIN年末大賞1/17～1/19連續三天快閃松菸/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝本次展覽特別設計「條漫走廊」與「小說金句」展區，將多部熱銷作品的經典場景與名句重新呈現，並結合先進科技，讓粉絲體驗專屬的3D影像拍攝。展場還設有懶骨頭沙發閱讀區，掃描QRCode即可在此處耍廢看MOJOIN漫畫、小說。▲▼2025 MOJOIN年末大賞規劃6大展區、4大互動/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝MOJOIN周邊商品專賣店更於現場搶先亮相，讓粉絲盡情探索可愛的IP周邊。同時，展區內特別舉辦人氣樂團芒果醬演出及明星作家謝東霖、花於景的簽書會，精彩活動輪番上演，吸引粉絲前往共度周末。▲▼2025 MOJOIN年末大賞邀請人氣樂團芒果醬，和星級作家謝東霖、花於景簽書會/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝MOJOIN也趁勢推出「拼出你的2025！」運勢測驗，和Podcast 節目「唐陽雞酒屋」跨界合作改編《難搞的戀愛體質》，以趣味漫畫拼圖形式解讀新一年運勢，增添互動性與話題度。活動期間，入場免費，現場閱讀並收藏作品即可獲贈造型爆米花等限定好禮，更有機會抽中雙人海風號二日遊套票。MOJOIN的多元跨界合作與深度IP開發，持續吸引讀者目光，為漫畫小說市場注入更多活力。▲2025 MOJOIN年末大賞Podcast 節目「唐陽雞酒屋」跨界合作/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，MOJOIN宣布2025三大升級計畫，目標突破點閱翻倍成長，深化原創跨域IP發展，並建立全新商業模式，全面提升臺灣內容產業競爭力！橘子集團原創中心總監胡明顒表示，MOJOIN將透過AI技術應用、抖內機制、國際合作及多元跨域企劃，實現更具市場潛力的原創內容生態。▲2025 MOJOIN新年規劃亮點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝計畫包括打造差異化閱讀體驗，如背景音樂與動態場景，增強沉浸感；推動周邊商品與臺日共製，拓展國際市場；以及推出重磅跨域合作項目，涵蓋漫畫、旅遊與啤酒文化，帶來更多驚喜，讓臺灣原創作品被更多人看見。推薦閱讀：▲2025 MOJOIN新年規劃亮點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地點：松山文創園區3號倉庫

入場費用：免費

活動限定好禮：造型爆米花、海風號雙人套票抽獎機會

展覽日期：

1/17（五）12:00 - 18:00

1/18（六）10:00 - 18:00

1/19（日）10:00 - 18:00