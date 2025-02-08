想趁東京自助的時候，找個溫泉紓解壓力？根據調查，以下三家湯屋經過20萬人投票，拔得頭籌。從建築本身的裝潢設計到服務方案，這三家溫泉各具特色，就算不去箱根等東京近郊，坐地下鐵就能輕鬆前往，泡完也能回到市區遊覽繁華的商店街。

第3名：東京豐洲萬葉俱樂部

位於豐洲千客萬來內的萬葉俱樂部，從百合海鷗線市場前站步行4分鐘可達。這座2024年2月開幕的新設施，已迅速抓住日本人的心，獲得第三名的佳績。

園區內的溫泉每日從箱根及湯河原兩處源泉送來，遊客可以毫無負擔地體驗正統溫泉。屋頂設有展望足湯庭園，視野絕佳，可360度眺望豐洲夜景。餐廳內也供應豐洲直送的海鮮，你可享受澎湃的自助餐。萬葉俱樂部也提供住宿服務，只要入住就能使用溫泉、休息區，還含早餐自助餐。露天溫泉面向海景，那開闊感絕對值得體驗。除此之外，在票選中，豐洲萬葉俱樂部也獲得「全國綜合溫泉第15名」、「新開幕東日本溫泉第3名」的殊榮。

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第2名：天然溫泉平和島

天然溫泉平和島從京濱急行線「平和島站」步行約12分鐘（巴士3分鐘），JR「大森站」巴士10分鐘，交通易達性高，在東京也能享受從地下2000公尺汲取的天然溫泉！全館使用滲透性高、具有保濕保溫效果的高品質「奈米水」，想要放鬆肩保養的人，絕對不能錯過這間湯屋。館內設施包括按摩泡泡浴、臥式浴池、高濃度碳酸泉等。此外，岩盤浴區還也蒸氣浴房喔。

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第1名：兩國湯屋江戶遊

兩國湯屋江戶遊從JR「兩國站」步行5分鐘，都營大江戶線「兩國站」更只要步行1分鐘，非常方便。館內除了6種浴池和3種三溫暖外，還可以免費享受岩盤浴。大浴場牆面展示著葛飾北斎的浮世繪，呈現江戶風情，熱愛日本文化、藝術的人一定要去朝聖！場內設有4處休息空間。最特別的是，兩國湯屋江戶遊通宵營業，深夜前去也能放鬆。營業時間從早上10點到隔天早上8點半，非常適合夜貓子。

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