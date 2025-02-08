為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 東京泡湯全攻略，2025年最新前3名超人氣溫泉大公開。

東京泡湯全攻略，2025年最新前3名超人氣溫泉大公開。

2025燈會攻略 溫泉 東京 泡湯 more
2025-02-08 10:00:00 文字：特派員 Trish 綜合報導 圖片：ニフティライフスタイル株式会社
share
特派員 Trish

特派員 Trish

想趁東京自助的時候，找個溫泉紓解壓力？根據調查，以下三家湯屋經過20萬人投票，拔得頭籌。從建築本身的裝潢設計到服務方案，這三家溫泉各具特色，就算不去箱根等東京近郊，坐地下鐵就能輕鬆前往，泡完也能回到市區遊覽繁華的商店街。

第3名：東京豐洲萬葉俱樂部

位於豐洲千客萬來內的萬葉俱樂部，從百合海鷗線市場前站步行4分鐘可達。這座2024年2月開幕的新設施，已迅速抓住日本人的心，獲得第三名的佳績。
園區內的溫泉每日從箱根及湯河原兩處源泉送來，遊客可以毫無負擔地體驗正統溫泉。屋頂設有展望足湯庭園，視野絕佳，可360度眺望豐洲夜景。餐廳內也供應豐洲直送的海鮮，你可享受澎湃的自助餐。萬葉俱樂部也提供住宿服務，只要入住就能使用溫泉、休息區，還含早餐自助餐。露天溫泉面向海景，那開闊感絕對值得體驗。除此之外，在票選中，豐洲萬葉俱樂部也獲得「全國綜合溫泉第15名」、「新開幕東日本溫泉第3名」的殊榮。
官方網站


 

第2名：天然溫泉平和島

天然溫泉平和島從京濱急行線「平和島站」步行約12分鐘（巴士3分鐘），JR「大森站」巴士10分鐘，交通易達性高，在東京也能享受從地下2000公尺汲取的天然溫泉！全館使用滲透性高、具有保濕保溫效果的高品質「奈米水」，想要放鬆肩保養的人，絕對不能錯過這間湯屋。館內設施包括按摩泡泡浴、臥式浴池、高濃度碳酸泉等。此外，岩盤浴區還也蒸氣浴房喔。
官方網站



 

第1名：兩國湯屋江戶遊

兩國湯屋江戶遊從JR「兩國站」步行5分鐘，都營大江戶線「兩國站」更只要步行1分鐘，非常方便。館內除了6種浴池和3種三溫暖外，還可以免費享受岩盤浴。大浴場牆面展示著葛飾北斎的浮世繪，呈現江戶風情，熱愛日本文化、藝術的人一定要去朝聖！場內設有4處休息空間。最特別的是，兩國湯屋江戶遊通宵營業，深夜前去也能放鬆。營業時間從早上10點到隔天早上8點半，非常適合夜貓子。
官方網站

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#溫泉
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
2024溫泉旅行攻略
箱根小涌園聯名不二家推出「巧克力泡湯」，完全沉浸在甜滋滋的巧克力氛圍中。

箱根小涌園聯名不二家推出「巧克力泡湯」，完全沉浸在甜滋滋的巧克力氛圍中。
去東京也可以很Chill！夜景、半露天溫泉、三溫暖一次滿足的飯店全新開幕。

去東京也可以很Chill！夜景、半露天溫泉、三溫暖一次滿足的飯店全新開幕。
長野秘境阿智村！不能錯過的日本第一星空與美肌溫泉的完美旅遊景點。

長野秘境阿智村！不能錯過的日本第一星空與美肌溫泉的完美旅遊景點。
到烏來泡溫泉！5間烏來溫泉湯屋推薦，情侶約會就到烏來一日遊。

到烏來泡溫泉！5間烏來溫泉湯屋推薦，情侶約會就到烏來一日遊。
熱愛日式溫泉文化的你，有聽過北海道定山溪溫泉以足會友的湯巡（湯めぐり）體驗嗎。

熱愛日式溫泉文化的你，有聽過北海道定山溪溫泉以足會友的湯巡（湯めぐり）體驗嗎。
溫泉控的聖誕節限定溫泉住房優惠！北投麗禧一次滿足泡湯及聖誕節。

溫泉控的聖誕節限定溫泉住房優惠！北投麗禧一次滿足泡湯及聖誕節。
morechevron_right
延伸閱讀
打造自己專屬的鹽！客製化鹽專賣店「ぐるぐるしゃかしゃか」在東京晴空街道盛大開幕，能依自己口味喜好打造獨一無二的鹽。
 特派員 Trish
小資族必住東京飯店，池袋站走路5分鐘超方便，如夜還有啤酒喝到飽「SUPER HOTEL Premier池袋天然溫泉」一晚只要5千日幣！
 特派員 Trish
日本宿六飯糰！東京最古老的飯糰店「淺草宿六」攜手OKmart推出全新淺草宿六「塩鮭、豚味噌」三角飯糰，嘗鮮價49元。
 編輯 李維唐
老房子茶屋 享受府城的愜意與寧靜
 Walker新發現
推薦商品
keyboard_arrow_up