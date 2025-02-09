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超搶手！廣島電鐵第一次推出周邊就上手，限定T恤連在地人也搶著買。

2025燈會攻略 廣島 廣島流行 電車 more
2025-02-09 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：広島県
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特派員 Trish

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廣島推出全新企劃「Hiroshima Jimoto Collection」，預計和許多廣島在地的觀光設施、特產店聯手打造全新特產，首波聯名就和廣島電鐵合作！


歷史悠久的廣島電鐵是在地的重要交通工具。到了廣島，一定要體驗廣島電鐵的路面電車！廣島電鐵剛慶祝112歲生日，因此這次聯名也別具意義。本次合作的主題以廣電自有的350型電車為主，除此之外還有從西日本鐵道移轉的600型，以及承繼京都市電傳統的1900型。藉此機會，身為日本旅遊迷的你也能理解到鐵道的機型和歷史意義。

T恤（350 Green）

商品共有三款，分別以「T恤+襪子」、「帽T+襪子」的組合方式販售。綠色款式採用350型電車配色。這是廣島電鐵自行開發的車型。純白底的簡潔設計很好搭配，不管是搭白褲、黑褲還是牛仔褲，都很清爽。如果是女生，搭配網球裙、中筒襪，更顯青春開朗。



 

T恤（600 Red）

紅色款式則來自從西日本鐵道移轉到廣島的600型電車。非常搶眼。


 

帽T（350 Green）

同樣的配色也有推出冬天的長袖款式。綠色款搭配卡其裙就能輕鬆穿出日系風格。


 

帽T（600 Red）



 

襪子

襪子設計選用經典的1900型電車色系。文字部分也有特別採用刺繡處理，非常有質感，不管是搭勃肯鞋、涼鞋，或是球鞋都能完美呈現出不同的風格。以上商品的定價也相當親民。T恤組合售價5,720日圓。連帽衫組合售價7,480日圓。尺寸從S到XL都有。要注意的是襪子尺寸僅有一種，無法選擇。想要嗎？目前官方還沒釋出更多購買管道，建議到官方網站看更多最新消息！




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