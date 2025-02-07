隨著寒冷的冬季來臨，日本各大連鎖咖啡品牌也推出了應景的情人節特調！這次要介紹的品牌包含星巴克、Tully's Coffee、猿田彦咖啡、Lindt巧克力精品店&咖啡廳，以及GODIVA等品牌。快把這篇文章收藏起來！

星巴克：經典巧克力交響曲星冰樂

星巴克以優雅的「經典巧克力交響曲星冰樂」領銜，特別的分層設計展現出視覺衝擊。要特別注意的是，這款飲料僅供應Tall尺寸，外帶736日圓，店內飲用750日圓。目前已經開始販售。除此之外，還有同步推出金黃色的「金色巧克力交響曲星冰樂」，主打焦糖。比起巧克力更愛焦糖的人可以選擇金色款喔！







Tully's Coffee：黑暗誘惑73%可可

Tully's Coffee推出了深邃的「巧克力愛好者摩卡」，73%的高可可含量帶來濃郁口感。除了一般巧克力以外，還有使用巧克力製成的「白巧克力皇家奶茶」，以純白色調營造出冬日氛圍。73%可可款共有3種份量，價格分別是：Short：630日圓，Tall：690日圓，Grande：750日圓。目前已經開始販售。



Lindt巧克力精品店&咖啡廳：巧克力焦糖布丁飲

高級的Lindt咖啡廳則以法式甜點為靈感，推出了細膩的「巧克力焦糖布丁飲品」。由專業的糕點師傅親手調製以蛋黃製成的巧克力奶油，完美重現濃郁的焦糖布丁風味。可可粉底下是輕盈的焦糖慕斯。頂部裝飾有香脆的焦糖和心形巧克力。每一層次都展現出精湛工藝。798日圓。目前已經開始販售。







猿田彦咖啡：堅果巧克力冰拿鐵

富有創意的猿田彦咖啡帶來了大膽的「堅果巧克力冰拿鐵」，山胡椒（馬告）為飲品增添了微辣層次。頂部裝飾有綿密的堅果慕斯、焦糖化的酥脆堅果，以及使用82%哥倫比亞可可製成的醬料。價格680日圓。目前已經上市。



GODIVA：榛子草莓巧克力冰沙

豪華的GODIVA則端出了誘人的「榛子草莓巧克力冰沙」。新鮮的草莓酸甜與香濃榛子醬的完美結合，頂部還有心形巧克力和烤杏仁，完美詮釋了情人節的浪漫風情。售價798日圓。目前已經開始供應。

