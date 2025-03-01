想一次解鎖星級美味，輕鬆享受頂級饗宴嗎？現在刷滙豐，從熟成牛排、精緻日本料理到奢華日式溫泉風呂，讓味蕾與身心都獲得極致滿足！無論是君悅、萬豪、美福等 14 大奢華星級美饌，通通不用猶豫，直接開吃！不限定平假日，滙豐卡不限卡級，還有其他信用卡享受不到的獨家優惠，無論約會、聚餐、歡聚，或是想好好犒賞自己，都能盡情大啖美食！





台北美福繽紛午茶時光 開啟味蕾冒險！palette彩匯自助餐廳

台北美福彩匯自助下午餐，讓你一次收服海鮮、肉品與異國美味！新鮮日式生魚片、手作花壽司、現切美福牛肉、經典港點，還有道地印度師傅掌勺的風味料理，香料層次濃郁，帶你瞬間飛往異國！特別是爐烤牛肉鮮嫩多汁，再搭配各式夢幻甜點，每一口都是幸福滿分。午後就該這麼享受，來場無極限的美食探險吧！



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地址：台北市中山區樂群二路55號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

滙豐銀行信用卡友 出示手機優惠畫面 每週三/六享下午茶85折



歷久彌新的經典！台北君悅酒店 凱菲屋

凱菲屋再度刷新美食天花板！結合中式八大菜系、創新台味，還有香氣四溢的印、日、馬來風味咖哩，帶你環遊世界吃透透！西式燒烤區必吃現切肋眼，還有松露控必嚐的濃郁松露燉飯，根本是饕客心頭好！最令人驚喜的是午餐、下午茶、晚餐時段還有沁涼生啤無限暢飲，一秒開啟歡樂時光簡直太過癮！趕緊約朋友一起暢飲、一同享受用美食巡禮和啤酒暢飲吧！



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地址：台北市信義區松壽路2號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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百道和風盡顯日式精髓！彩日本料理

除了各式異國佳餚，君悅的彩日本料理，更是日料控的天堂！每天直送的超鮮頂級海產，經過師傅精湛手藝下變換出道道鮮活的日式精髓！將近百道和風美食，季節烤魚與炙燒海鮮，每一樣都不要錯過！



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地址：台北市信義區松壽路2號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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來場花園系自助饗宴的午茶時光 萬豪酒店Garden Kitchen

走進餐廳，大面落地窗坐擁綠意盎然的美景，在陽光灑落的半開放式廚房裡，邊享用美食還可以看到主廚們俐落的烹調表演！萬豪酒店Garden Kitchen 午間自助美饌打造五大主題區，從「極鮮海物Bar」的新鮮海鮮、「精湛冷盤區」的健康食材，到「熱享美饌區」的異國熱食，每一口都是驚喜！「繽紛鮮蔬沙拉區」更滿足養生控或飲控又想吃美食的人，「夢幻甜點檯」則是甜點愛好者的天堂！下午茶吃到飽更狂，從六大主題區、包含50款以上的美味集結，現切爐烤肉、台灣小吃、哈根達斯冰淇淋、法式甜點，只要你想得到通通都有！



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地址：台北市中山區樂群二路199號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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無論日夜都是滿滿氛圍感的義式料理美學 La Farfalla義式餐廳

窗外的空中花園更添悠閒氛圍。主廚嚴選當季食材，以創意料理結合美學，讓每道佳餚都像藝術品般精緻。餐廳酒窖更有珍藏的三千多瓶美酒！喜愛品酒的饕客們絕對要來一探驚喜！



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地址：台北市信義區松高路18號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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坐擁台北天際線 The Terrace 大廳酒吧

在簡約時尚的開放式空間中，輕鬆坐擁台北101的天際線美景！無論白天或夜晚都能享有不同氛圍的美景：白天陽光灑落、夜晚星空輝映，隨時沉浸在靜謐與都會感兼具的氛圍中！最療癒的放鬆時刻就是點上一杯微醺美酒或特調飲品，享受專屬於你的寧靜時光！



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地址：台北市信義區松高路18號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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攜手義大利百年肉品世家 Ciao

將南義西西里島的直火燒烤技藝原汁原味帶來台灣，讓人一秒穿越地中海風情！這裡不只有極致風味的牛排，還獨家引進 21款義大利精釀啤酒，只有在這邊喝得到！不用出國也可以感受西西里島的美食風味！



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地址：台北市大同區承德路一段3號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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優雅融合經典與摩登的歐式茶館 茶苑餐廳 Le Thé

茶苑餐廳 Le Thé 結合摩登時尚與經典傳承，以歐式主題茶館為靈感，精心呈現多款異國風味料理與輕食，更融入台灣寶島的經典美味，讓味蕾穿梭於世界風情與在地風味之間。在這裡，細品一杯香醇好茶，佐以精緻美饌，沉浸於台北國際之都的浪漫與悠閒氛圍。



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地址：台北市信義區松壽路2號2F

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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港都鮮美的驚喜之作 20樓Ripple

主廚運用精湛手法，將當地當季的鮮美食材化為一盤盤驚喜之作，細膩詮釋港都獨有的風味。從食材挑選到烹調工藝，每一道料理都展現對品質的極致講究。創意無限的搭配，讓味蕾在層層堆疊的美味中探索新奇，每一口都充滿驚喜。不只味覺滿足，更帶來視覺上的精采饗宴！



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地址：高雄市鼓山區明華路366號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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王朝餐廳 港點美饌新派中華料理

隱身於台北凱撒大飯店，王朝餐廳以典雅中式氛圍，帶來低調卻尊榮的美食體驗！港點控絕對必吃！在這邊嘗遍各種道地港式點心，還有獨家的新派中華料理，想在台北尋找一處兼具傳統與創新的中式料理？王朝餐廳絕對值得一試！



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地址：台北市中正區忠孝西路一段38號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/30

滙豐銀行信用卡友 出示手機優惠畫面 享9折優惠



老饕必吃濕式熟成牛排！圓山牛排館

藏身於圓山大飯店閣樓的圓山牛排館，以經典工藝與頂級食材，為饕客打造極致味蕾享受！主打濕式熟成牛排，軟嫩多汁的口感一咬下，每一口都散發濃郁肉香！還有饕客最愛的老饕牛排，外酥內嫩、油花細緻，入口即化的極致享受讓人一試成主顧！



不僅如此，這裡還有豐盛的生菜起司吧，新鮮脆口的蔬菜搭配各式風味起司，完美搭配肉類，風味更加乘！無論是約會、慶祝，或單純想犒賞自己，都很適合來這邊感受老派的浪漫！



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地址：台北市中山區中山北路四段1號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

滙豐銀行信用卡友 出示手機優惠畫面 平日(週一至週五) 享單點品項原價9折



漫遊知本 四季西餐廳 晨曦與星光間的美食時光

坐落於知本溫泉區的知本金聯世紀酒店，以現代極簡設計融入大自然，可以感受到自在放鬆的生活步調。所有房內皆配置純正知本溫泉水和大片落地窗景，更讓人沉浸四季更迭的絕美風光，夜晚還能仰望滿天星斗。館內餐飲嚴選在地鮮食，精心烹調帶來視覺與味覺的雙重饗宴，走一趟台東絕對不要錯過！



泡完溫泉，再到酒店一樓的四季西餐廳，享受美食之外，更可以沈浸在天井灑落的自然光中，享受悠然自在的用餐氛圍。早餐自助吧匯集中西美味，多種選擇給你活力的一天；晚餐則提供自助或套餐，由主廚精選在地食材入饌，每道料理絕對讓你回味無窮！



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地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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頂級PRIME品味匠心料理！PRIME ONE牛排館

PRIME ONE牛排館嚴選世界各地頂級牧場的牛肉，細膩呈現各種風味層次，還有精選豬排、雞肉、海鮮等豪華主菜，讓饕客一次滿足！更巧妙融入花蓮在地食材，道道都讓你嚐到主廚用心的精湛美味，為每位饕客帶來頂級的味覺享受。無論是經典牛排或創新料理，PRIME ONE都讓您感受牛排館的高級肉品體驗！





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地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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下班隨揪隨享的微醺城市饗宴 La Salle森酒吧

位在的中山九昱希爾頓逸林酒店1樓的La Salle森酒吧，就在台北市中心、捷運中山站5分鐘距離，根本是上班族們歡飲小聚的第一選擇！下班隨時想來一杯都十分方便！招牌的逸林牛肉麵和榮獲台北國際牛肉麵節創意組銅獎的「逸林剁椒臭豆腐牛肉麵」，絕對是饕客們必吃的餐點！



逸林牛肉麵湯底使用牛骨、蘿蔔、洋蔥、草果、桂枝、乾辣椒與手工辣黑豆瓣醬等食材熬製，濃郁中帶有自然甘甜與清香；經過90分鐘滷製的牛腱與牛筋，口感入口即化又不失嚼勁。搭配Q彈滑順的手工拉麵，佐以青花椒、辣椒乾、辣椒籽、大蒜、洋蔥等辛香料炒製而成的獨門秘製辣醬與手炒酸菜，呈現勁辣酸麻的好滋味！



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地址：台北市中山區中山北路一段123號１樓

優惠期間：2025/1/1 - 2025/12/31

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滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。