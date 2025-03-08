堪稱最懂吃、也會吃、更是許多人認識日本美食的第一代表人物「孤獨的美食家」主角「松重豐」來台灣了，為了宣傳即將於3月14日上映的新電影「孤獨的美食家」，特別來台灣與影迷們見面。同時來台灣這段期間，許多影迷也好奇松重豐會品嚐那些台灣美食。



▲圖片來源：翻攝 @mattige19(松重豐 IG)



而透過松重豐個人的IG社群，可以發現到松重豐的第一個分享的美食是來自民生社區「財神台南擔仔麵」，這一間可以說是超級在地的美食，更是被許多美食節目採訪過，也是藝人林青霞愛店之一。從松重豐發布的影片之中可以看到，他所品嚐的料理也是店內的必吃招牌擔子麵，是台灣最迷人的古早味，看著都讓人忍不住跟著腳步前往吃美食。



▲圖片來源：窩客島站內作家 布咕布咕

第二則影片的發布更是讓許多影迷大喊松重豐真的懂吃，第二間是超人氣「北北車魯肉飯」，位於南陽街、公園路巷弄。是一間許多學生、上班族最愛的魯肉飯，而這一間店之所以擁有高人氣，是因為魯肉飯的口感十分有傳統美食的味道，並且價位十分親民，是北車高CP值的美食代表之一。而目前最後一間就是「春水堂」，這一間可以說是台灣珍珠奶茶的代表店之一，更可以說是只要來台灣的海外藝人一定都會吃一次春水堂的珍珠奶茶，這就像是你第一次來台灣玩，你沒有吃到鼎泰豐的小籠包就回國、等於你沒來過台灣一樣。這一次「孤獨的美食家」松重豐還會品嚐什麼台灣美食，也讓我們拭目以待。▲圖片來源：窩客島站內作家 陳皮的日常

財神台南擔仔麵

電話：02-2761-1887

地址：台北市松山區新中街6巷1號

陳皮的日常 美食介紹



北北車魯肉飯

地址：台北市中正區公園路20巷21號

布咕布咕的美食介紹