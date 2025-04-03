當壓力像行李箱般逐漸堆積，或許是時候解鎖飛航模式，就是該展開屬於女王的專屬旅行！來自台灣趨勢調查中顯示，有77%的女性在職場與家庭之間承受著沉重的壓力。白天是職場戰士，晚上化身家庭管理員，每天在多重身份中無縫切換，宛如現實版的「變形金剛」。當生活壓力讓人喘不過氣，是時候來場「心靈旅行」，讓自己重拾能量！





京站時尚廣場將於4/3~5/11舉辦「女王節」特別企劃「姐Fun！飛航開啟」，邀請所有女王開啟飛航模式，讓壓力歸零，享受屬於自己的放鬆時光！無論是購物狂歡還是療癒系快閃，這場為女王準備的專屬旅程已經就緒，準備好出發吧！點我看更多



Q卡友獨享 超狂回饋最高600元

京站女王節特別為Q卡友準備最高可達600元的回饋優惠！

4/3~4/6期間，刷指定信用卡滿4,000元送200元，再加上全館當日累積消費滿4,000元再送400元（200元商品贈券+卡友加碼200元Qonline贈券），總計600元優惠等你拿！



此外，活動期間4/3~5/11，除了有全館消費滿4,000元送200元外，這次更加碼當日全館消費滿4,000元，即送200元商品贈券（累贈）加200元Qonline贈券（每人每卡限1次）；化妝品/內衣/香氛當日累積消費2,000元，立即送200元商品贈券（100元全館使用、100元化妝品/內衣/香氛專用）。



Care Bears首四日限定 甜萌降臨

Q卡友只要在4/3~4/6憑本人行動Q卡及台北店當日單筆滿2,499元（含）以上之京站發票，即可兌換藝術家Elena Kucharik設計，擁有自己的角色名字和專屬個性的超人氣Care Bears 1份！每人每卡每日限兌換1份，每日限量300份，兌完為止。每日限定好禮列給你：

4/3：彩虹熊毛絨手帳本(共2款)

4/4：彩虹熊刺繡手腕包(共4款)

4/5：彩虹熊立體絨毛零錢包(共5款)

4/6：彩虹熊帆布斜挎包(共4款)





週週回門禮 APP自助兌換超便利

不只首四日有超萌好禮，京站再推出「週週回門禮」活動，讓女王們每週都有實用好禮可拿！使用APP自行兌換票券，憑本人行動Q卡及台北店當日單筆滿1,499元（含）以上之京站發票，即可兌換。點我看更多

第一波（4/7起）：Tiara Tiara Goods & Qsquare 聯名款帆布托特包

第二波（4/14起）：簡約不鏽鋼隨行杯

第三波（4/21起）：輕便摺疊椅

化妝品/內衣/香氛加碼贈，於4/3起憑本人行動Q卡及台北店當日單櫃累積滿8,000元以上就可以兌換木蓋摺疊收納箱1個。





「姐FUN！飛航開啟」百萬大獎等你抽

本次女王節卡友抽獎活動將由AI空姐帶你飛！今年抽獎以「姐FUN！飛航開啟」為主題延伸，象徵開啟專屬飛航模式，帶著妳體驗從壓力中釋放的極致愉悅感，感受最放鬆的姐FUN解放時刻，體驗愉悅到飛的頂級享受。4/3~5/11 Q卡友持本人Q卡全館消費累計滿2,000元即獲抽獎機會1次（可累贈）。



百萬豪華獎項包含：

● 加拿大頂級列車直接飛！福泰旅遊的加拿大奢華頂級列車【洛磯山之光】經典班夫8日之旅（銀葉級）2人/組，共抽1組，價值400,000元/組

● 探索豪華級美景任意飛！長榮航空的亞洲不限航點雙人來回經濟艙機票2人/組，共5組，最高價值120,000元/組

● 享受尊爵太空艙！FUJI AI智能摩術椅FG-8140，共抽2名，價值99,900元/台

● 乘著風愛上騎乘輕鬆飛！宏佳騰的CO-IN美型機車，共抽2名，價值79,900元/台

● 貴婦級肌膚體驗舒服飛！奢華護膚SPA體驗券，共抽30名，價值8,000元/名



4/3-4/6首四日限定 線上線下超殺優惠

首4日買最划算！線上Qonline同享線下館內商品，線上線下滿4,000元送400元（200元商品贈券+卡友加碼200元Qonline贈券）。綁定Q卡，單筆消費滿2,000元即可參加「姐FUN！飛航開啟」抽獎活動。點我看更多



● 1F MAC，零暗沉噴霧買一送一組，原價2,600元，特價1,300元

● B1 Q小路 ORIGINS，超補水靈芝水400組，原價4,800元，特價2,500元

● B1 Q小路 benefit，超級仿真眉毛組，原價3,660元，特價1,960元

● B1 ORiental Traffic，經典釦飾針織樂福穆勒鞋，原價4,680元，特價990元（2.1折）

● 2F ALDO SHIRLY Y 尖頭設計鞋，原價4,290元，特價1,990元（4.7折）





京站獨家 MN FORMULA浪漫與靈感組合- 4/3-5/11限定販售

海之花 空間噴霧50ml+生命之樂 擴香200ml+清醒之夢 香氛包，原價 4,630元，特價 3,999元，限量30組。





療癒夥伴都在京站！日系品牌滿額折5百

Jellycat & Care Bears &線條小狗聯合快閃萌爆

近期，各式可愛IP已成為百貨圈不可忽視的強大吸引力，作為緊貼台北西區流行脈動的京站，本次女王節也為Z世代的顧客們帶來最齊全的日系品牌及快閃櫃位。一次匯集了多家深受年輕族群喜愛的日系品牌，4/3-4/23女王節期間推出多重折扣

● niko and…推出早春商品7折起

● RAGEBLUE則推全品項8.8折，單筆滿3,000元現抵400元！

● PORTER推出京站獨家優惠，單筆滿6,500元送玻璃透影對杯組。





4/3-5/11快閃櫃位驚喜，帶回你心儀的小夥伴

除了日系品牌，京站推出近期爆紅備受喜愛的療癒系快閃櫃位，為忙碌的都市生活帶來一絲溫暖與舒適：

● 1F大門口，Daniel's Friends： Jellycat & Care Bears &線條小狗聯合快閃，讓顧客在京站就能將心儀的毛絨小夥伴帶回家，還有滿額現折優惠。

● 1F大門口，京站獨家快閃以其天然成分與獨特調香理念聞名的EASE品牌推出全品項買三送一/買五送二的超值優惠，DIY香水調香課程更從原價1,080元特價至999元。

● 1F Y3連通口，韓國設計師包包品牌Diff以環保再生面料打造的時尚單品，展現韓流時尚與環保理念的完美結合。快閃期間消費滿3,000元即贈SW19試管香（每日限量前三名），每週五、六、日不限金額消費還送韓國鑰匙圈（送完為止），以及Diff 限定聯名韓國香氛品牌SW19，限定組合價2,600元。





消費自備環保袋與京站一同響應環保，讓地球更可愛

隨著氣候變遷問題日益受到關注，環保消費已經不再是少數人的選擇，而是全球共同的趨勢。京站時尚廣場以「GO GREEN」為2025年的核心理念，不僅專注於減塑與節能，還跨足循環經濟，致力於將每一次購物都轉化為對地球友善的行動。點我看更多



不拿紙袋，地球更可愛

京站將繼續推動「不拿紙袋，地球更可愛」GO GREEN綠永續企劃，鼓勵所有消費者攜帶自備環保袋，共同實踐綠色生活。此外，京站將於6月推出獨家環保袋，積極推動2025年度紙袋使用量降低的目標。



延續2024年的永續成果，京站在節能減碳方面持續努力。每週一晚間8:30的關燈行動獲得顧客熱烈響應，也帶動了社群的互動，創造了有關永續議題的討論。此外，與台電電幻1號的永續策展合作，以及與TAAZE讀冊生活共同推動的二手書計畫，都將環保理念轉化為具體行動。



京站特別規劃永續活動，與世界地球日同行

恰逢4月22日世界地球日，京站於女王節期間特別規劃了環保工作坊和e-bike試乘等永續企劃，讓顧客在享受購物樂趣的同時，也能體驗環保生活的無限可能：

● 4/19日，編織水壺杯袋手作坊：在這場趣味DIY體驗中，顧客可以親手編織獨一無二的水壺杯袋，既實用又時尚！Q卡會員填寫報名表單，並憑當日不限金額消費發票或明細即可參加。

● 4月20日，11:00-16:00 京站與捷安特攜手，提供親子、通勤及運動等多款電動輔助自行車試乘體驗，現場參與試乘者，還可獲得金車噶瑪蘭麥汁330ml兩瓶（價值70元，限量200瓶）好禮。



新店人第二餐桌！站前百貨最強餐飲陣容

美食探險，開啟味蕾旅行！京站女王節不只有購物狂歡，還有超強美食陣容等你來嚐鮮！想來一場環遊世界的味蕾之旅？這裡一次網羅超人氣名店，從經典小籠包到日式和牛鍋物，再到精緻法式甜點，滿足你的所有美食幻想！



「女王專屬」特色美食 匯聚獨家話題餐廳

● 溫馨家庭風味：「弎禾」Q卡友內用消費滿1,000元，就送弎禾招牌早午餐券(價值320元)1張；「真珠 JIN ZHU」的母親節6人套餐，推薦價4,388元；「WOOSA」的溫馨4人餐，推薦價2,712元；「大戶屋」的888雙人餐，原價1,000元起，特價888元。



● 異國風情驚喜餐：「微兜」的母親節4人套餐，推薦價2,999元；「開飯川食堂」5人套餐，推薦價3,650元；「晶湯匙」母親節4人套餐，原價3,030元，特價2,980元。





● 鍋物饗宴吃到飽：「Mo-Mo-Paradise」的人氣定番壽喜燒+涮涮鍋湯頭，平日中午519元/人、例假日679元/人；「小福利」的頂級麻辣鍋，精選創意百匯季節新品敬請期待；「築間」的M9+黑毛和牛霜降鍋，推薦價880元。





讓媽咪一個人也能品嘗的美味，給媽媽的獨享時光

● 「晶湯匙」的泰式炒媽媽麵個人定食推薦價380元，活動期間的平日(3/29~5/11)點指定沙拉享9折。

● 「港點大師」的蝦皇炒廣東麵、推薦價258元，活動期間的平日(3/29~5/11)前往消費享壺裝熱茶免費提供或招待冰心波蘿油包或奶黃流沙包。

● 「大戶屋」的碳烤鰻魚蓋飯、推薦價480元起。



加碼寵愛女王 購物滿額贈禮不停歇

為了讓每位女王感受到專屬寵愛，京站小碧潭店特別推出多重購物優惠

● 儲值有禮：活動期間（4/3~5/11）儲值金單筆消費滿1,500元，即可抽Magic Touch或晶湯匙500元餐券(各抽5名)。5/1~5/11更加碼單筆儲值滿2萬，加贈1,200元美食禮券。

● 購物滿額贈：累積消費滿2,500送100元，滿5,000則送200元。

● Q卡友回門禮：Q卡友當日單筆消費滿1,499元，即可換得第一波4/7起，Tiara Tiara& Qsquare聯名款帆布托特包，第二波4/21起，輕便摺疊椅（各限量300份）。



女王的永續時尚生活 環保特企活動同步登場

在4/9-4/23期間，邀請Q卡友寫上綠色承諾，將寫好的葉子便利貼黏於永生大樹上即有機會抽中環保好禮！點我看更多



