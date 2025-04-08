基隆美食推薦「名古屋日式點心」通通25元！基隆孝三路上，充滿各種隱藏版銅板美食，現在介紹這家「名古屋日式點心」主打日式甜點均一價25元、每日限量開賣，不僅價格超佛，還有11種口味任君選擇，從「白頭翁」、「奶油捲」到「羊羹銅鑼燒」，每個都樸實簡單，可是在地人從小吃到大的經典美食。



▲基隆美食推薦「名古屋日式點心」通通25元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲基隆美食推薦「名古屋日式點心」推薦菜單：抹茶羊羹、紅豆羊羹 $25 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆美食推薦 名古屋銅鑼燒日式點心

基隆美食推薦「名古屋日式點心」位於基隆市仁愛區孝三路與忠二路交叉口、郵局前，沒有顯眼店面，卻靠著一台樸實的甜點餐車，傳承50年歷史。店家僅於每週四至週日上午營業，且售完為止，常常上午十點多就賣到見底，想吃真的得靠運氣。▲基隆美食推薦「名古屋日式點心」位於基隆市仁愛區孝三路與忠二路交叉口 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲基隆美食推薦「名古屋日式點心」傳承50年歷史，常常上午十點多就賣到見底 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝這邊菜單雖簡單，卻誠意滿滿！基隆美食推薦「名古屋日式點心」11種點心通通均一價25元，經典必點「白頭翁」，飽滿紅豆球裹著糖霜，顆粒感十足又不甜膩。「奶油捲」則是有花生、芋頭等多種口味；最特別的是「羊羹銅鑼燒」，內餡有紅豆與抹茶兩種選擇，口感Q軟中帶點微甜。▲基隆美食推薦「名古屋日式點心」從「白頭翁」、「奶油捲」到「羊羹銅鑼燒」都超推薦 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝下次漫步在基隆熱鬧的孝三路，不妨停下腳步，到這攤已有50年歷史的「名古屋日式點心」嚐一口銅鑼燒的純粹滋味。不論是白頭翁的紅豆香、奶油捲的滑順口感，還是羊羹蛋糕的驚喜層次，每一款點心都承載著在地人從小到大的回憶。如果大家想試試這家在地的老味道，建議可以提早前往，以免撲空。▲下次漫步在基隆熱鬧的孝三路，不妨停下腳步，到這攤已有50年歷史的「名古屋日式點心」嚐嚐 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市仁愛區孝三路62號前、郵局門口

營業時間：週四、五 08：00-16：00；週六、日08：00-13：00；週一至三公休

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