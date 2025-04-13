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東京車站限定！甜味香氣研究所3週年紀念限定推出奶油夾心餅乾。

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2025-04-13 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社ヤタロー
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特派員 Trish

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喜愛日本甜點的朋友注意了！位於東京車站的限定甜點品牌「あまみカオリ研究所」歡慶3周年，推出KASA-NETA 3周年紀念夾心餅乾4種組合，限定風味不容錯過！

紀念奶油夾心餅乾限定登場

「あまみカオリ研究所」是一家專注於創造完美味覺搭配的甜點店，他們致力於研發各種味道、香氣和口感的絕妙組合，為顧客提供最佳狀態的甜點體驗。位於東京車站的店鋪成為許多旅客造訪東京時必訪的甜食聖地。
 



自2022年4月21日誕生至今，即將迎來三週年紀念。為了慶祝這個特別的里程碑，品牌特別準備了限定版夾心餅乾套裝，讓喜愛甜點的旅人能夠品嚐到獨特的日式創意。
 

3周年紀念的限定口味，全部來自2025年1月舉辦的人氣投票結果。在品牌過去推出的八種口味中，以下四種獲得了最高票數，成為這次限定組合的主角：
 

 

#01「開心果×覆盆子」

融合了堅果的香醇與莓果的酸甜，一位粉絲留言表示：「兩年前來東京求職時在東京站一見鍾情，包裝就讓我著迷，而口味的搭配更是絕妙！」
 

 

#02「橙香×乳酪」

結合了柑橘的清新與乳酪的濃郁，讓人回味無窮。有顧客評價：「自從在東京站買了這款餅乾後就完全愛上了，素材的風味被精緻地提升，橙子的香氣與適度的微苦味完美融合！」

 

 

#03「紅薯×焙茶」

品牌首次推出白色餅乾外殼的限定版，特殊的組合讓人印象深刻。粉絲熱情留言：「第一次看到白色外殼的限定款！太棒了！」
 

 

#04「焦糖×鹽味香草」

甜中帶鹹的獨特風味讓許多人難以忘懷。顧客點評：「那一絲鹽味的搭配實在太絕妙了！焦糖與香草的相性也非常完美！」 



即將前往東京的旅人，千萬別錯過這款只有現在才能品嚐到的限定甜點！無論你是否曾經品嚐過這個品牌的商品，都值得在這個特別的機會嚐一嚐這些由消費者精心挑選出的人氣口味！

 

3周年限定KASA-NETA 4入

售價：1,800日圓（含稅）
販售期間：即日起～數量有限，售完為止
販售店舖：あまみカオリ研究所グランスタ東京店、部分商店
官方網站

 

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