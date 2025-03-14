羽田機場第1航站樓二樓嶄新伴手禮專區「HANEDA STAR ＆ LUXE」，已經盛大開幕。匯集了日本最頂級美食的夢幻殿堂，將日本食文化的精髓完美呈現，回國前就來這裡選購吧！

羽田機場全新甜點禮品旗艦店華麗登場

以「洗練」與「上質」為主題，這個空間匯集了13個精選品牌，跨越了傳統與現代、和風與西式的界限。在這裡，遊客將發現一個充滿驚喜的美食世界，每一個品牌都有其獨特的故事和魅力。







五大必買品牌搶先看

諸鈎 morokagi：傳統與未來的交融

由2024年「亞洲最佳糕點師獎」得主加藤峰子創立，這個品牌致力於將和菓子的傳統技術延續至未來。他們的招牌商品「移り変わる景色のポリリズム」是一款結合焙茶、金木犀、可可和橙子的羊羹，展現了傳統工藝與現代創意的完美結合。同時，他們的「究極のポテトチップス」系列也展現了對食材的尊重，用三種不同口味詮釋日本各地的獨特風味。



HANEDA STAR ＆ LUXE

源自「神楽坂 石かわ」集團的品牌，以「可以帶回家的美味」為主題。人氣商品的「七味とお醤油のクッキー」將創業300年的京都藥味店的七味與傳統醬油完美融合，創造出獨特的味蕾體驗。從可可的種植到加工全程把關，致力將最優質的巧克力帶給消費者。招牌的「生ガトーショコラ」顛覆了傳統巧克力蛋糕的概念，使用自家農場新鮮可可，呈現出猶如餐廳級甜點的濕潤質感。來自鎌倉的甜點工作室首次進駐羽田機場，帶來正宗的法式糕點。使用法國AOP認證奶油製作的可頌，保留了傳統製作工藝的精髓，提供經典巧克力可頌及全新的素食可頌等。由前法式餐廳主廚田村浩二創立的品牌，秉持「不追求世界第一，只為成為你人生最棒的一刻」的理念。羽田機場限定的「Mr. CHEESECAKE Petit Haneda Assortment」提供三種獨特口味：經典、咖啡仿佛朵和焦糖伯爵茶，每一口都是精心設計的味蕾旅程。羽田機場作為連接日本與世界的樞紐，「HANEDA STAR ＆ LUXE」不僅是一個商店，更是日本美食文化對外交流的視窗。每一款甜點都承載著製作者的夢想和對食材的尊重，離去前不妨將日本的創新與傳統之美味帶回去與親友們分享。

地點：第一航廈2樓Market Place

營業時間： 06：00～20：00