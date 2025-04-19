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基隆美食推薦！基隆人的早餐店 天天來鹹粥，10元鹹粥、菜單全點不到300元。

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2025-04-19 22:00:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

基隆美食推薦！基隆人的早餐店「天天來鹹粥」10元鹹粥、菜單全點不到300元，簡直是銅板界的神話。這家位在崁仔頂魚市旁、隱身在街角的「天天來鹹粥」，每天一早就飄來濃濃米香，許多在地人從小吃到大，一碗熱騰騰的鹹粥只要10元，配上一桌現炸海鮮與小菜，百元有找，現在就趕緊來看看。
▲基隆早餐美食推薦「天天來鹹粥」推薦菜單：蚵仔酥 $40、蝦仔酥 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆早餐美食推薦「天天來鹹粥」推薦菜單：蚵仔酥 $40、蝦仔酥 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆早餐美食推薦「天天來鹹粥」推薦菜單：鹹粥 $10 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆早餐美食推薦「天天來鹹粥」推薦菜單：鹹粥 $10 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



不靠觀光客，只做在地人的回憶味！基隆美食推薦「天天來鹹粥」就藏在基隆崁仔頂魚市場旁，不起眼的小店外觀卻總是人聲鼎沸。店內位置雖不多，但翻桌率驚人，許多熟門熟路的老饕熟客。基隆美食推薦「天天來鹹粥」最狂的就是這超高CP值的價錢，不只鹹粥10元、炸物最高35元，全部菜單都點甚至不超過300元。
▲不靠觀光客，只做在地人的回憶味！基隆美食推薦「天天來鹹粥」就藏在基隆崁仔頂魚市場旁 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲不靠觀光客，只做在地人的回憶味！基隆美食推薦「天天來鹹粥」就藏在基隆崁仔頂魚市場旁 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

先從「鹹粥」說起，使用優質白米長時間滾煮，入口清甜不膩，一點都不馬虎。此外還有「炸豬肝」、「蝦仔酥」、「蚵仔酥」、「魚仔炸」，以及「魷魚炸」等，多款炸物皆現點現炸，裹粉薄透、香氣逼人，每口都是懷舊的好手藝。雖然說每份量不到很大，不過味道相當實在，連平常節省開支的小資族也能天天吃不心疼。
▲基隆早餐美食推薦「天天來鹹粥」推薦菜單：炸丁香魚 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆早餐美食推薦「天天來鹹粥」推薦菜單：炸丁香魚 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「天天來鹹粥」不是網美打卡店，也不靠花俏裝潢吸引目光，卻靠實在味道與親切笑容，留住在地人的味蕾。這裡的早餐，是基隆人一天的開始，是從小吃到大的記憶，是熱騰騰、誠意滿滿的幸福感。如果大家下次來基隆，不妨繞開觀光路線，來這裡體驗看看在地美食吧。
▲基隆早餐美食推薦「天天來鹹粥」推薦菜單：魷魚炸 $15 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆早餐美食推薦「天天來鹹粥」推薦菜單：魷魚炸 $15 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆早餐美食推薦「天天來鹹粥」完整菜單一覽表 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆早餐美食推薦「天天來鹹粥」完整菜單一覽表 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

基隆美食推薦 基隆早餐推薦 天天來鹹粥

地址：基隆市仁愛區忠三路101號
營業時間：05:30–13:30

基隆美食推薦 基隆早餐推薦 天天來鹹粥 推薦菜單

推薦菜單：鹹粥 $10、炸丁香魚 $40、蚵仔酥 $40

基隆美食不只這間 炭烤三明治、日式點心都有

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天天來鹹粥

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美味度
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裝潢氣氛
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