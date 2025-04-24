每年6月正值日本梅雨季，繡球花綻放成海，是攝影與賞花愛好者最愛的季節。而由日本設計品牌 Felissimo 推出的「繡球傘免費借用」活動，自2023年啟動以來廣受好評，2024年更擴展至全國共33個賞花據點，讓旅客在繽紛花海中撐起色彩繽紛的透明花傘，畫面美得像一場夢。







實地走訪分享：一把傘，讓拍照美感瞬間升級

2024年筆者實地造訪了其中幾個景點，包括京都柳谷觀音、靜岡三島空中步道與北海道有珠善光寺，親身感受到這項活動帶來的魅力。不僅為旅人提供實用的遮雨工具，更是增添「拍照打卡亮點」的夢幻道具。當地工作人員也非常親切，借傘流程簡便，只需現場歸還即可。

小提醒：雖然活動為免費借用，但有些地點數量有限，建議早點入園或避開尖峰時段。



Felissimo 繡球傘活動亮點與預測熱點（2025年資訊尚未公布）

雖然目前尚未公布 2025 年的參與地點，但根據過往活動趨勢，我們整理出幾個高機率再次舉辦的熱門景點，供旅人參考安排行程：

北海道・東北

有珠善光寺（北海道）：寺廟與繡球花的莊嚴氛圍，令人沉靜。

弘前城植物園（青森）：結合城堡歷史與花卉美景。

陸奧繡球花園（岩手）：壯觀的繡球花海，是攝影愛好者必訪景點。

關東

昭和紀念公園（東京）：大型國營公園，花期與活動資訊清楚完整。

服部農園（千葉）：私營園區，花種多元繽紛。

北茨城繡球森林（茨城）：山林間的自然系賞花體驗。

中部・近畿

無名池（岐阜）：也被稱作「莫內之池」，推薦清晨拍攝。

三島空中步道（靜岡）：從高空步道俯瞰花海，視野絕佳。

柳谷觀音 楊谷寺（京都）：結合佛教與自然的靜謐美學。

花卉文化園（大阪）：園藝規劃細緻，設施完整。

神戶森林植物園（兵庫）：林地氛圍與繡球花自然融合。

中國・四國・九州

三景園（廣島）：中央森林公園中的庭園式繡球花展演。

南樂園（愛媛）：極具傳統美感的日式園林。

大崎孔雀園（長崎）：同時能欣賞孔雀與繡球花，體驗豐富。

大村公園（長崎）：歷史感十足的賞花勝地。





如何掌握 2025 最新資訊？

Felissimo 活動地點每年皆會更新，建議旅人：

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若你正規劃 2025 年 6 月的日本之旅，不妨預留一日加入這場「撐傘追花」行程，用繡球傘為旅程增添一抹浪漫色彩。

