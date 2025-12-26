韓星來台必吃17間美食全攻略！盤點Rosé最愛鳳梨酥、IU與Lisa私房餐廳名單。

每當韓星訪台，社群總被一張張美食照洗版。透過他們的鏡頭，那些我們習以為常的小吃彷彿有了新生命。這份清單幫你整理好同款美味，讓你輕鬆安排週末行程，感受偶像口中的台灣味。

近年來韓國天團與人氣歌手頻繁訪台，除了在舞台上展現精湛演出，他們私底下的「台灣美食行程」更成為粉絲關注的焦點。這股韓流不僅席捲演藝圈，更在餐飲界掀起一波波朝聖熱潮。從國際巨星BLACKPINK到韓流帝王GD，他們手中的珍珠奶茶、口中的鳳梨酥，甚至是一碗牛肉麵，都成為了台灣美食躍上國際的最佳代言。這份報導將帶你認識韓星的味蕾世界，盤點那些讓歐巴與歐膩們流連忘返的台灣好滋味。



▲雙月食品社 / 蛤蜊燉雞腿湯、愛恨椒芝麵 韓星：Super Junior 圭賢（攝影：張人尹）

BLACKPINK Rose引爆話題，韓星來台必吃鳳梨酥與手搖飲

今年10月BLACKPINK成員Rose來台開唱，不只舞台魅力驚人，她對台灣美食的熱愛更是溢於言表。Rose一登場便俏皮地咬下一口金黃酥脆的點心，那幸福洋溢的表情瞬間引發全場好奇，原來這正是台灣老字號「舊振南」的小金磚鳳梨酥。這款選用台農17號金鑽鳳梨與冬瓜餡調製的經典甜點，外皮酥鬆濃郁、內餡甜而不膩，完美征服了女神的味蕾。此外Rosé手拿「50嵐」波霸紅茶拿鐵入場的畫面，搭配一句道地的「高雄好ㄅ一ㄤˋ」，更讓這款國民手搖飲再度翻紅，證明了經典台灣味即使是國際巨星也無法抗拒。



▲韓團 (G)I‑DLE成員來台時首站直奔「50嵐」點了烏龍奶茶＋珍珠＋布丁（攝影：張人尹）

巷弄裡的港都滋味，Lisa與韓星鍾愛的高雄美食炸記

當鏡頭轉向高雄巷弄，BLACKPINK的Lisa則在社群媒體上曝光了她的私房名單。位於前鎮區的「炸記」，是一間由香港人創立的港式炸物店，雖然隱身巷弄且以外帶為主，卻因Lisa的打卡而聲名大噪。店內招牌西多士外酥內軟，一口咬下奶油香氣四溢，道地的港式鹹檸七與炸雞更是絕配。只要站在店門口的霓虹招牌前合照，彷彿就能穿越時空與Lisa共享同款美味，這股「炸記」熱潮也讓這家小店成為粉絲必訪的打卡熱點。



▲位於前鎮區的「炸記」，是一間由香港人創立的港式炸物店，雖然隱身巷弄且以外帶為主，卻因Lisa的打卡而聲名大噪。

張員瑛與TWICE娜璉認證，超商與手搖飲成韓星同款美食

韓國女團IVE的人氣成員張員瑛，在高雄演唱會後直接點名「珍煮丹」的西瓜烏龍茶，這杯結合清爽西瓜果肉與烏龍茶香的季節限定飲品，迅速在社群平台上引爆搶購潮，被網友譽為消暑神飲。而不讓手搖飲專美於前，TWICE成員娜璉則是展現了十足的在地吃貨精神，她透露從練習生時期就對台灣的「蚵仔煎洋芋片」情有獨鍾。這次來台更是直奔超商掃貨，購物籃中滿滿的洋芋片畫面，讓人見識到這款台灣限定零食的強大魔力。





▲韓國女團IVE的人氣成員張員瑛，在高雄演唱會後直接點名「珍煮丹」的西瓜烏龍茶。

IU與GD的親民選擇，義美小泡芙與光泉牛奶登必吃清單

國民天后IU與多位韓星對台灣零食的喜愛，證明了美味不分貴賤。無論是IU開心收下粉絲送的「義美小泡芙」，還是BLACKPINK Jennie與Cardi B曾在社群分享的身影，這款外殼酥脆、內餡濃滑的國民點心，已悄悄攻佔國際巨星的心。更令人驚喜的是，時尚天王G-Dragon的早餐選擇竟然是超商隨處可見的「光泉巧克力牛奶」。紀錄片中他起床後暢飲的畫面，勾起了無數台灣人的童年回憶，這瓶只要銅板價的飲品，如今也成為了最容易入手的GD同款美食。





韓星牛肉麵地圖，Karina與圭賢大推的在地麵食

牛肉麵作為台灣美食的靈魂，自然是韓星來台的必修學分。aespa成員Karina在桃園機場美食街的一張自拍，意外捧紅了「烙張清真牛肉麵館」，她點的清燉牛肉麵套餐，湯頭清甜、肉質鮮嫩，引發無數粉絲前往機場朝聖。而Super Junior的圭賢更是一位牛肉麵狂熱者，他在高雄造訪了「滿湯麵食」，對其不加味精、以牛骨與雞湯熬製的濃郁湯頭讚不絕口，甚至稱之為台灣第一。無論是機場美食還是街邊小店，一碗熱騰騰的牛肉麵總能溫暖異鄉遊子的胃。





頂級燒肉與麻辣鍋，韓星來台聚餐的首選餐廳

當韓星想要享受一頓豐盛的聚餐時，具備隱密性與高品質的餐廳便成為首選。位於台北的「金豬食堂」以米其林級的炭火燒肉聞名，其韓式設計空間與專人桌邊服務，吸引了GD、李洙赫等大咖低調造訪。而說到台灣特色的麻辣鍋，「鼎王麻辣鍋」與「太和殿」絕對榜上有名。Super Junior始源每次抵台必吃鼎王，對其入味的鴨血與豆腐情有獨鍾。IU與金智媛則是太和殿的常客，那麻香濃郁的湯底搭配老油條，是她們難以忘懷的台灣滋味。此外「這一鍋」的千張豆腐紙，因其獨特的書畫樂趣與口感，也深受眾多韓星喜愛。



▲位於台北的「金豬食堂」以米其林級的炭火燒肉聞名，其韓式設計空間與專人桌邊服務，吸引了GD、李洙赫等大咖低調造訪

深入在地的味蕾探險，大腸麵線與排骨飯的平民魅力

真正的美食往往藏在日常生活中，2PM玉澤演直接坐在西門町路邊品嚐「阿宗麵線」的畫面，成為了最接地氣的風景。那滑順的麵線糊搭配柴魚湯底，是大排長龍也值得等待的美味。同樣位於台北的「阿桑大腸麵線」，則以大骨與紅蔥頭熬製的清爽湯頭，擄獲了BIGBANG太陽的心。而對於想嘗試台式便當的韓星來說，老字號的「君悅排骨」是不二之選，(G)I-DLE舒華就曾帶著成員品嚐這外酥內嫩的現炸排骨，體驗最道地的台灣便當文化。

米其林星級與景觀餐廳，韓星來台的高端美食體驗

除了街頭小吃，韓星們也懂得享受台灣精緻餐飲的魅力。「鼎泰豐」的小籠包早已是世界級名片，金秀賢、丁海寅等男神都曾親臨品嚐那皮薄餡多的極致工藝。位於台北101高樓層的「捌伍添第」，則以絕佳的景觀與新中華料理吸引了孫藝珍與宋慧喬，這裡的焗釀鮮蟹蓋與高空美景，為巨星們的台灣行增添了一抹優雅與浪漫。從路邊攤到雲端餐廳，韓星們的台灣美食地圖，展現了這座島嶼豐富多元的飲食文化底蘊。





舊振南 小金磚鳳梨酥

那些韓星品嚐過：BLACKPINK Rosé

50嵐 波霸紅茶拿鐵

那些韓星品嚐過：BLACKPINK Rosé、2PM 玉澤演、(G)I-DLE、ITZY

炸記 港式炸物 西多士

那些韓星品嚐過：BLACKPINK Lisa

珍煮丹 西瓜烏龍茶

那些韓星品嚐過：IVE 張員瑛

蚵仔煎口味洋芋片

那些韓星品嚐過：TWICE 娜璉

義美 小泡芙

那些韓星品嚐過：IU、BLACKPINK Jennie、Cardi B

烙張清真牛肉麵館 清燉牛肉麵套餐

那些韓星品嚐過：aespa Karina

光泉 巧克力牛奶

那些韓星品嚐過：G-Dragon

金豬食堂 Gold Pig

那些韓星品嚐過：G-Dragon、李洙赫、BTS、aespa、Super Junior、IU

牛肉麵．雞湯

那些韓星品嚐過：BIGBANG 太陽、Somi 全昭彌

鼎泰豐 小籠包

那些韓星品嚐過：丁海寅、金秀賢、金宣虎、李聖經、尹世雅、Super Junior 始源

捌伍添第 85TD

那些韓星品嚐過：孫藝珍、宋慧喬

阿桑大腸麵線

那些韓星品嚐過：BIGBANG 太陽

享鴨 烤鴨與中華料理

那些韓星品嚐過：金智媛

鼎王麻辣鍋

那些韓星品嚐過：Super Junior 始源、BLACKPINK Lisa、IU、Seventeen Hoshi、IVE 張員瑛

雙月食品社

那些韓星品嚐過：Super Junior 圭賢

厝內咖啡館

那些韓星品嚐過：Super Junior 藝聲

太和殿鴛鴦麻辣火鍋

那些韓星品嚐過：IU、金智媛

這一鍋皇室秘藏鍋物

那些韓星品嚐過：IU、邊佑錫、金秀賢、IVE、秀英、金宣虎、丁海寅、俞利、李俊昊

滿湯麵食

那些韓星品嚐過：Super Junior 圭賢

良麵館 涼麵

那些韓星品嚐過：(G)I-DLE Minnie

花小豬韓式烤肉

那些韓星品嚐過：SEVENTEEN B.S.S

阿宗麵線

那些韓星品嚐過：2PM 玉澤演、尹世雅

君悅排骨 排骨飯

那些韓星品嚐過：(G)I-DLE