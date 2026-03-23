CoCo果粒茶買一送一！週三好友日CoCo葡萄柚果粒茶買一送一，飲料控35元開喝。

CoCo都可好友日優惠於2026/3/25登場，葡萄柚果粒茶買一送一2杯70元，透過官方Line領券即可參加，手搖飲粉絲週三必喝優惠整理。

▲CoCo都可主打週三好友日優惠，鎖定粉絲平日微厭世情境推出限定飲品活動，成為週間轉換心情的選擇。

葡萄柚果粒茶主打酸甜清爽口感

▲CoCo都可透過好友日活動讓粉絲在週三補充甜感與清爽感，將手搖飲變成日常節奏中的小確幸來源。

3月25日好友日領券享買一送一

▲CoCo都可於2026/3/25推出好友日優惠，透過官方Line領券即可享葡萄柚果粒茶買一送一活動。

CoCo 好友日買一送一





CoCo買一送一喝起來！週三總是卡在工作與放假之間，節奏有點悶、情緒也容易卡住，為了讓粉絲們用一杯手搖飲幫自己轉換狀態，這次CoCo都可好友日限定優惠推出「葡萄柚果粒茶」買一送一，把熟悉的葡萄柚果粒茶變成平日的小確幸選項，最低一杯35元就能開喝。這次主打的「葡萄柚果粒茶」以紅葡萄柚果粒搭配綠茶作為基底，喝得到果粒本身的微酸與果香，也保留茶湯的清爽感，整體風味偏向不膩口的酸甜路線。其中加入果粒帶來咀嚼感，茶感則讓整體不會過於厚重，對於習慣喝無糖或微糖的粉絲來說，這款飲品也能依照喜好調整糖度與溫度，保留彈性。這次CoCo好友日買一送一活動在3/25一日限定，透過CoCo都可官方Line即可領取優惠券，當天可享「葡萄柚果粒茶」買一送一，換算下來2杯70元，相當於單杯35元。每人最多可領2張券，等於一次可以帶走4杯，適合揪同事或朋友一起約喝。活動期間：2026/3/25 00：00後即可在線上平台領券預訂活動內容：「葡萄柚果粒茶」第二杯0元，糖度、溫度由顧客選擇，數量有限，售完為止，優惠恕不併用。活動方式：透過CoCo官方領券並線上點購