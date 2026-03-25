藏壽司布丁單飛！藏壽司濃布丁禮盒 兒童節外帶開賣，壽司歡樂兒童餐限定開吃。

藏壽司兒童節限定活動登場，濃布丁禮盒外帶與歡樂兒童餐同步推出，編輯張人尹表示藏壽司布丁首次推出外帶販售，甜點控一定要把握。

▲藏壽司於兒童節推出濃布丁禮盒與期間限定餐點，打造親子用餐新話題選擇。



▲藏壽司4月3日起開賣濃布丁禮盒，4入裝150元限量販售吸引粉絲外帶。





濃布丁禮盒開放外帶粉絲敲碗成功

▲藏壽司濃布丁熱銷突破2000萬個，兒童節推出限定禮盒吸引粉絲關注。

歡樂兒童餐搭配多款壽司一次滿足

▲藏壽司推出歡樂兒童餐，結合玉子燒壽司與炸蝦漢堡排等人氣品項。

藏壽司濃布丁禮盒 販售資訊

藏壽司布丁終於可以外帶！這次「藏壽司」看準兒童節話題，直接把大人小孩都愛的「濃布丁」人氣甜點變成主角，熱銷已突破2000萬個的濃布丁，這回搭配節慶推出限定禮盒，讓粉絲們可以外帶開吃。同時，這次兒童節更設計期間限定歡樂兒童餐餐點與兒童壽司推薦清單，整個4月變成兒童月活動，讓大人小孩都吃得開心。粉絲敲碗已久的外帶布丁，這次終於在兒童節實現了。「藏壽司」自4月3日起推出4入裝「濃布丁禮盒」，優惠價150元，全台門市限量販售，讓原本只能內用的人氣甜點，變成可以外帶分享的選擇。濃布丁主打濃郁口感與滑順質地，是不少粉絲每次用餐必點的品項之一，這次改以禮盒形式登場，也更適合當作節日小禮或聚會甜點。除了甜點之外，「藏壽司」同步推出期間限定歡樂兒童餐，鎖定親子族群打造一整套用餐選擇。餐點內容包含玉子燒握壽司，搭配漢堡排、塔塔醬炸蝦、蟹風味棒與花椰菜，一份餐點就能吃到多種人氣品項。除此之外，藏壽司也推薦「童享派對」系列壽司，從炙烤起司鮭魚到壽喜牛燒肉握壽司，再到蝦仁天婦羅與玉米沙拉軍艦，多達14款熟食系壽司組合，讓粉絲依照口味自由搭配，不論是帶小朋友或是朋友聚餐，都能找到適合的選擇。販售期間：4月3日起，限量售完為止售價：150元/4入裝