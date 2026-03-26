肯德基香菜蛋撻！香菜爆擊蛋撻加香菜多力多滋 流心香菜醬，愚人節限定開賣。

香菜爆擊蛋撻開賣話題升溫，肯德基攜手多力多滋推出限時聯名新品3/31起限量登場，編輯張人尹：開什麼愚人節玩笑！

▲肯德基推出香菜爆擊蛋撻，結合多力多滋聯名設計，話題甜點引發粉絲兩極討論與社群關注。

香菜爆擊蛋撻甜鹹層次解析

▲肯德基香菜爆擊蛋撻表層鋪上多力多滋香菜玉米脆片，帶來酥脆口感與鹹香層次。

限時兩週開賣粉絲搶嚐鮮

▲肯德基香菜爆擊蛋撻於2026/3/31-2026/4/13限時開賣，全台門市限量供應售完為止。

肯德基 香菜爆擊蛋撻販售資訊

香菜爆擊蛋撻：單點 $57

香菜嚐鮮券：$101

香菜爆擊蛋撻禮盒：$305

肯德基香菜蛋撻太狂！肯德基這次針對愚人節話題，推出話題新品「香菜爆擊蛋撻」，把經典蛋撻重新翻玩、加入香菜這個討論度極高的食材，並且更特別與超高話題「香菜口味多力多滋」結合，在社群發出預告就讓粉絲掀起兩極反應。這次話題新品「香菜爆擊蛋撻」在3/31起快閃開賣、只賣2週，享菜控一定要準時嚐鮮。這次肯德基愚人節限定「香菜爆擊蛋撻」，從外到內都圍繞香菜風味展開。最上層鋪滿超有話題「香菜口味多力多滋玉米脆片」，並且搭配特製「流心香菜風味醬」作為內餡，讓甜味中帶出香菜的清香與微鹹感，強烈對比讓整體口感變得更有記憶點，打造最狂香菜蛋撻吃法。肯德基「香菜爆擊蛋撻」這次只在3/31-4/13期間販售，限時2週登場，在全台肯德基門市同步開賣，採限量供應售完為止，單點售價57元。為了讓粉絲們趁機嚐鮮，肯德基也推出「香菜嚐鮮券」，101元同時品嚐到一顆原味蛋撻、一顆香菜爆擊蛋撻，如果想和朋友們一起挑戰香菜味，也有「香菜爆擊蛋撻禮盒」，6顆香菜爆擊蛋撻享305元，用滿滿的香菜度過愚人節。販售期間：03/31-04/13售價：